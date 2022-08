Provincies zijn in de stikstofcrisis misschien wel de lastigste gesprekspartners

De provincies zijn voor het kabinet misschien wel de lastigste gesprekspartners als het gaat om stikstof. De regionale bestuurders vinden bijna unaniem dat minister Christianne van der Wal veel te hard van stapel loopt met haar plannen. Maandag zitten zij voor het eerst aan tafel bij gespreksleider Johan Remkes om over dit onderwerp te praten.

De reacties op de plannen van het kabinet waren de afgelopen maanden overwegend negatief. Zuid-Holland ziet ‘een gebrek aan concreetheid’. Utrecht mist ‘hulp en duidelijkheid’. Limburg vindt stikstof ‘een gecreëerd probleem’ en Gelderland vreest ‘kaalslag op het platteland’. Voor de provinciale bestuurders zijn de verkiezingen van maart 2023 dichtbij en dat is extra reden om aan te dringen op goed overleg met de boeren en burgers in hun provincie.

De provincies willen op hun eigen manier de uitstoot van stikstof terugdringen. Daarvoor liggen er al diverse plannen. De Gelderse gedeputeerde Peter Drenth zei eind juni in Trouw: “We zijn met onze aanpak al op weg om de stikstofuitstoot te reduceren. Dat doen we in goed overleg en met ruimte voor boeren en natuur. Veel boeren willen wel veranderen, maar vragen zich af hoe.” Hij voegde er aan toe: “We zijn baas in eigen huis en bepalen zelf hoe we het doel willen behalen.”

‘Dat gaan we doen’

Een van de bestuurders die maandag aan tafel zitten, is de Fries Klaas Fokkinga. Friesland moet de uitstoot van stikstof reduceren met 34 procent, zegt hij. “Dat gaan we doen.” Friesland kiest ervoor om iedereen te vragen 25 procent minder stikstof uit te stoten en in zuidoost Friesland, in de buurt van natuurgebieden, moet er een schepje bovenop. “Zo lossen we het op.”

Net als Van der Wal denken de meeste regionale bestuurders dat diverse veranderingen op het platteland tegelijkertijd gerealiseerd moeten worden. Ook de uitstoot van broeikasgassen moet omlaag, de kwaliteit van het water moet worden verbeterd en het landschap kan veel fraaier en gevarieerder dan nu het geval is. “Zeker”, zegt Fokkinga, “de landbouw moet circulair worden. Maar er moet wel perspectief zijn voor het inkomen van de boer.”

Fokkinga gaat maandag aan het kabinet vragen om de ‘stikstofkaart’ formeel in te trekken. Op die kaart staat per regio met hoeveel procent de uitstoot van stikstof gereduceerd moet worden en dat leidde tot onrust. De gedeputeerde gaat ook zeggen dat de deadline voor de halvering van stikstofuitstoot 2035 moet zijn en niet 2030, zoals in het coalitieakkoord en in de plannen van Van der Wal is afgesproken. Vrijdag morrelde ook CDA-partijleider en minister Wopke Hoekstra aan deze afspraken, maar premier Mark Rutte zegt dat het kabinet vasthoudt aan 2030.

‘De tijdsdruk is te groot’

Fokkinga erkent dat wetenschappers in de commissie-Remkes adviseerden meer tempo te maken omdat de natuur er heel slecht voorstaat. “Maar voor ons hoeft dat niet. Wij voeren de wet uit zoals die er nu ligt en we moeten verder. De angel eruit. De tijdsdruk is te groot.”

De vraag is of de werkwijze van de provincies voldoende oplevert voor de natuur en het landschap. Gaat de uitstoot van stikstof en broeikasgassen werkelijk voldoende omlaag en verbetert de kwaliteit van het water met grote stappen? Zorgen de plannen die de provincies nu in de steigers hebben staan voor voldoende transitie? Zo wil bijvoorbeeld Overijssel boeren niet gedwongen uitkopen maar verplaatsen naar regio’s waar ze verder kunnen boeren ‘op een grotendeels gangbare manier waarmee ze vertrouwd zijn’.

Het kabinet moet bepalen hoeveel ruimte de provincies krijgen. Maar zonder het regionale bestuur is het heel lastig om de stikstofcrisis op te lossen.

