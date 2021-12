Primeur voor Vlieland: deze wijk wordt verwarmd zonder gas, maar mét een waterbassin

Voor het eerst in Nederland zal een hele wijk warmte uit een waterbassin krijgen. Duinwijck op Vlieland gaat met een innovatieve methode van het gas af.

Vanuit de keuken kijken Ineke en Frank Weber op ‘hun’ nieuwe bron van warmte uit. Ze zien een afgegraven rechthoekige lap grond, stapels driehoekige aluminium staketsels en het gebouw voor schoolkampen met daar overheen een rek met zonnecollectoren. Verscholen in het duin staat nog het ketelhuis. Bij elkaar een klein, zelfstandig warmtenet op nog geen 100 meter afstand, voor 39 woningen in de buurt Duinwijck op Vlieland.

Als het klaar is, dit voorjaar, dan kan de gasknop voor de wijk helemaal uit. De rechthoek grond moet nog dieper uitgegraven worden, tot zo’n vijf meter. Daarin verdwijnen de aluminium piramides als een soort bouwspeelgoed, zodat het gat niet instort. Dat wordt gevuld met water, grond erover heen en het is weer het speelveld bij het kamphuis wat het eerder was.

De zonnecollectoren gaan het water voor het ondergrondse bassin verwarmen. In de loop van de zomer haalt de watermassa een temperatuur van 80 à 90 graden. Genoeg om daarna vrijwel de hele winter de huizen van warmte te voorzien.

In de woonwijk Duinwijck staat een wateropslag die tientallen woningen gasvrij van warmte kan voorzien. Het door de zon verwarmde water wordt in de opslag opgevangen. Beeld ANP

Ineke en Frank kunnen vanuit hun huis aan de noordkant van het dorp Oost-Vlieland alle werkzaamheden op de voet volgen. Zij weten er al alles van: Ineke is vanuit de bewoners de grote trekker van het project en heeft er als vrijwilliger vele uren en hoofdbrekens in gestoken. Opvallend: er loopt geen enkele gasleiding door de wijk die eind jaren negentig is gebouwd en bestaat uit rijtjeshuizen, twee-onder-eenkappers en sociale huurwoningen.

Voor Vattenfall is zo’n klein net niet interessant

“Dat was destijds de eis van Staatsbosbeheer, de eigenaar van de grond”, legt Ineke uit. “Er is toen een warmtenet aangelegd, dat draaide op de restwarmte uit de energiecentrale Vlieland.” Die dieselcentrale voorzag het eiland van stroom, maar met de komst van de ‘Wadkabel’ in 2008, vanaf het vaste land, was dat niet meer nodig. Vattenfall, eigenaar van de energiecentrale, plaatste gasketels om Duinwijck nog van warmte te kunnen voorzien.

Voor Vattenfall is zo’n klein net niet interessant, het bedrijf wilde er vanaf. Ineke en de gemeente Vlieland zagen een kans om de wijk helemaal van het gas af te koppelen. “Ik ben begonnen, nu vier jaar geleden, om het gasverbruik van alle bewoners te inventariseren, briefjes in de bus doen. Dat mag een energiebedrijf namelijk niet zo maar bekendmaken. Gelukkig waren genoeg mensen bereid dat te delen. Met die informatie konden we via een project van de Vereniging Nederlandse Gemeenten de alternatieven laten onderzoeken.”

Warmtepomp vreet stroom

Er kwamen verschillende oplossingen voorbij. In ieder huis een warmtepomp was al snel van tafel, herinnert Frank zich. “Ze vreten stroom en maken lawaai. Dan los je één probleem op en dient het volgende zich aan.” Eén warmtepomp op 100 meter diepte voor de wijk was een optie, of meerdere kleine pompjes door de buurt verspreid. Maar als beste, meest efficiënte oplossing kwam uit de bus de combinatie van zonnecollectoren met een waterbassin.

Aluminium piramides als een soort bouwspeelgoed, zodat het gat niet instort. Beeld ANP

Ineke organiseerde bewonersavonden en wist draagvlak te creëren voor deze in Nederland nog weinig gebruikte methode. “Voor sommigen gold: als ik het maar warm heb, is het goed. Anderen waren zeer geïnteresseerd, er is een groepje technici in de wijk, werkzaam op een boorplatform bijvoorbeeld. Als er tijdens zo’n bijeenkomst enthousiasme is en een aantal mensen ziet het helemaal zitten, dan krijg je de meerderheid wel mee. Je hebt dat soort ambassadeurs nodig.” Wat ook hielp was dat Vattenfall weliswaar van het warmtenet af wil maar wel meewerkt aan de overgang naar een ander systeem.

Toen eenmaal de beste oplossing was gevonden, begon de uitdaging pas echt. “Oh, er zijn zoveel partijen bij betrokken en zoveel vergunningen nodig”, verzuchten de Webers. “Aanvankelijk wilden we de zonnecollectoren op het gebouw voor de groepsaccommodatie plaatsen. De stichting die het gebouw bezit, wilde wel meewerken, maar het dak bleek te zwak", vertelt Ineke.

‘Opwek van energie’ is iets anders dan recreatie

“Vervolgens is bedacht om een rek over het gebouw heen te zetten. Maar wat voor bouwwerk is dat? Daar voorzien de regels niet in. De grond is eigendom van Staatsbosbeheer, daar rust erfpacht op. Dus dat moest ook geregeld tegen een redelijk tarief. De gemeente moest het bestemmingsplan wijzigen, want ‘opwek van energie’ is iets anders dan recreatie.”

Over al die regelstress kan de bedenker van het systeem, René Geerts, meepraten. Op het modderige terrein bij het kampgebouw wijst hij naar het deels afgegraven speelveld waar het bassin moet komen. “Wat is dat? Een opstal, een onderstal? Als je iets wilt waar de regels niet in voorzien, dan duurt het lang voordat je alles voor elkaar hebt. Ambtenaren zeggen eerst nee, dat kan niet, omdat ze het nog niet hebben meegemaakt. We moeten een energiesyteem bouwen dat geschikt is voor 2050, met de regels uit 1900.” Frustrerend, vindt Geerts, die pleit voor meer experimenteerruimte bij projecten als in Duinwijck.

Geerts bedacht het systeem met de aluminium piramides in het waterreservoir. “Iedereen zegt: je moet beton gebruiken. Maar dat is zo CO 2 -onvriendelijk. Op een vliegveld in Shanghai zag ik zo’n dakconstructie en toen dacht ik: waarom zou je dat ook niet onder de grond kunnen gebruiken? Warm water opslaan onder de grond is energetisch gunstig. Het waait daar niet dus koelt het veel minder snel af.”

Een heel lokale oplossing

De aanpak kan op veel meer plaatsen toegepast worden, zegt Geerts. Onder parkeerterreinen bij flats bijvoorbeeld, waarbij de zonnecollectoren op het dak liggen. “Zo kun je in Nederland ook heel goed dit warmtesysteem gebruiken. Dat gebeurt hier nog bijna niet, in buurlanden veel meer. Het mooie is dat het een heel lokale oplossing is. Op een kleine oppervlakte kun je het uitvoeren.”

Behalve de worsteling door alle regels en vergunningen moest alles ook nog administratief geregeld worden. Een bewonerscoöperatie oprichten voor de levering van energie, een bv voor de uitvoering van het project, de overdracht vanuit Vattenfall, Ineke Weber noemt er een paar.

“Het is dat ik vervroegd met pensioen ben gegaan, gemeentesecretaris ben geweest en elders in overheidsland heb gewerkt. Anders was het niet te doen geweest.” Ook de blokkade in het Suezkanaal, begin dit jaar, speelde het project parten. “Een aantal spullen voor het bassin lag op een schip dat het kanaal niet door kon. Het schip is omgevaren, onder Afrika door, lag vervolgens twee weken in Portugal omdat het niet terecht kon in Rotterdam. Dat kostte zo twee maanden en toen zaten we in het verkeerde seizoen.

Van maart tot september mag hier op het eiland weinig vanwege het broedseizoen. Ook moet er veel zand afgevoerd worden, dat de camping wil hebben. Maar dat wil je ook niet in het hoogseizoen doen.”

In juli neemt de warmtecoöperatie alles over

Dat gebeurt nu de komende maanden. Vanaf maart kan de zon het water in de collectoren gaan opwarmen. Na vier jaar buffelen kan dan eindelijk de gasknop uit, constateert Ineke. In juli neemt de warmtecoöperatie alles over van Vattenfall. Een warmtepomp vervangt de gasketels in het ketelhuis en is alleen nodig als het bassin aan het eind van de winter niet warm genoeg meer is. “Die pomp draait op stroom van de zonne-akker, bij de oude luchtmachtbasis. Het voelt goed om dan voor energie in deze wijk helemaal onafhankelijk te zijn.”

Hindernissen voor proeftuinen Een ‘proeftuinproject’ voor aardgasvrije wijken zoals Duinwijck op Vlieland, stuit op onnodig veel barrières, ziet Antoine Maartens van Urgenda. Er zijn vijftig proeftuinen voor aardgasvrije wijken. De Rijksoverheid wil met het zogeheten Programma Aardgasvrije Wijken uitvinden welke oplossingen het beste werken. Maartens beheert het energieloket voor de Wadden, hij helpt de eilanden, bewoners en bestuur, om hun energievoorziening te verduurzamen. “Gemeenten en bewoners moeten in die proeftuinen vaak zelf het wiel uitvinden. Eigenlijk is het onvoorstelbaar dat vrijwilligers zoals Ineke dit allemaal moeten doen”, vindt Maartens. “De techniek en bewoners meekrijgen is meestal niet het grootste probleem. Alles regelen, juridisch, financieel, dat is veel moeilijker.” “Daardoor wordt de doorlooptijd van projecten erg lang. Het warmtesysteem in Duinwijck is nog zo nieuw, er zijn geen checklists voor. Dat betekent onnodige vertraging omdat ambtenaren eerst nee zeggen. Terwijl het in wezen technisch niet ingewikkeld is. Geef eerder een vergunning onder voorwaarden, in plaats van meteen op de rem te staan. Met geld stuit je ook op dit soort problemen. De subsidie voor dit project is bijvoorbeeld gekoppeld aan de gasprijs. Stijgt die, dan daalt de subsidie. Maar het warmtesysteem in Duinwijck heeft helemaal niets meer met gas te maken.”

