Premiejagen, valstrikken, verblindend licht; Amerikanen zetten alles in bij de wolvenslachting

Met één schot maakt Greg Gianforte, de kersverse Republikeinse gouverneur van de staat Montana, op 15 februari 2021 een einde aan het leven van wolf 1155. Gianforte, die zichzelf een sportman noemt, is zeer happy met zijn ‘oogst’, want hij jaagt al jaren vergeefs op deze dieren. De opgezette wolvenkop gaat als trofee aan zijn muur, zegt hij trots tegen de Helena Independent Record, de lokale krant van Montana’s hoofdstad Helena.

Wolf 1155, een mannetje, bevond zich net buiten de grenzen van het nationaal park Yellowstone. De grijze wolf was herkenbaar aan de band om zijn nek met een gps-zender, die slechts enkele wolven uit dit natuurgebied dragen. Gianforte wist dus dat hij een beschermd exemplaar doodde. En dat niet alleen, de gouverneur beschikte ook niet over een juiste jachtvergunning. De vereiste cursus om te mogen jagen had hij nooit gevolgd, dus werd hij op de vingers getikt door het bureau van rangers in Montana.

‘Oogsten’ noemen jagers het afschieten van wolven

Met de dood van wolf 1155 begon in de Verenigde Staten de wolvenoorlog. Nog geen jaar later zijn al 23 wolven die zich buiten Yellowstone waagden, ‘geoogst’, zoals Giantforte en collega’s uit andere staten het afschieten noemen. Zij willen de wolvenpopulatie decimeren.

In twee van de noordelijke Rocky Mountains-staten, Montana en Wyoming, zijn in een paar maanden meer dan vijfhonderd wolven afgeschoten. Idaho, de derde staat, weigert vooralsnog de cijfers vrij te geven, maar de vrees is dat ook daar heel veel wolven de dood in zijn gejaagd. Jagers met een jachtvergunning maken officieel melding van de exemplaren die zij afschieten, maar er worden ook veel wolven gestroopt door mensen zonder jachtakte. Er is nauwelijks zich op hoeveel dieren door stropers om het leven komen.

In Yellowstone zijn de wolven veilig, maar als ze zich buiten het natuurpark wagen, worden ze vogelvrij. Er zijn nu nog 91 wolven over in Yellowstone. “Als er de komende tijd nog eens rond de 23 Yellowstone-wolven per jaar worden afgeschoten buiten het park, blijft er van de populatie niets over,” zegt Dan MacNulty van de Utah State University, die al 27 jaar onderzoek doet naar de wolven in Yellowstone. “Met de 91 wolven die we nu nog hebben komen we er wel weer bovenop. Zo’n wolvenpopulatie kan hard groeien.” Dit neemt niet weg dat hij geschokt is door de aanslag op de wolvenstand in het nationale park en de vele honderden wolven die in korte tijd zijn afgeschoten in de drie staten van de noordelijke Rocky Mountains samen.

De directeur van Yellowstone Park zocht overleg met gouverneur Gianforte van Montana om het afschieten van zijn wolven te stoppen, maar dat leidde tot niets. De gouverneur was niet geïnteresseerd.

Gianforte heeft zijn zinnen gezet op het bijna uitroeien van de wolven

Gianforte is de eerste Republikeinse gouverneur in Montana na zestien jaar Democratische leiders en hij heeft zijn zinnen gezet op het bijna uitroeien van wolven in Montana. Van de 1200 wilde wolven hoeven er van hem niet meer over te blijven dan vijftien broedparen met hooguit 150 wolven. De buurstaat Wyoming vindt tien wolvenparen met hooguit honderd wolven meer dan genoeg. Utah wil maximaal 150 wolven in het wild overhouden van de nu nog 1500.

De wolvenslachting doet denken aan de jaren dertig van de vorige eeuw, toen de wolf werd uitgeroeid in de meeste staten van de VS, behalve in het hoge noorden. In de jaren negentig werd het dier met groot succes geherintroduceerd in Yellowstone en de noordelijke Rockystaten, maar de geschiedenis lijkt zich te herhalen, tot groot verdriet van natuurbeschermers. Dit gebeurde de laatste maanden niet alleen in deze drie staten rond Yellowstone, maar ook in de noordelijke staat Wisconsin, tegen de grens met Canada, waar onlangs in slechts drie dagen 218 wolven werden afgeschoten, veel meer dan toegestaan.

In al deze staten is het argument om wolven te schieten dat zij de populatie wapiti-herten en andere herten zouden decimeren. Alleen al in Wisconsin wonen 600.000 mensen met een jachtvergunning, dat is ongeveer tien procent van de bevolking. Elk jaar worden tussen de 300.000 en 600.000 van de circa twee miljoen wapiti door jagers doodgeschoten. “Duizend wolven in Wisconsin hebben nauwelijks invloed op de hertenpopulatie”, zegt de van origine Nederlandse bioloog Adrian Wydeveen, die van 1990 tot 2013 wolvenprogramma in Wisconsin leidde.

Amerikaanse rechter schoot te hulp

Wydeveen is fel gekant tegen het doden van zoveel wolven. En eerder deze maand schoot een Amerikaanse rechter hem te hulp, door te bepalen dat grijze wolven weer als bedreigde diersoort onder het beschermingsprogramma van de US Fish and Wildlife Service (USFWS) moeten worden gebracht. Staten in het grotemerengebied in het mid-westen mogen de wolf nu niet langer vogelvrij verklaren en afschieten.

De rechterlijke uitspraak geldt echter niet voor Montana, Idaho en Wyoming. Deze staten zijn door een besluit van het Congres tijdens de regering-Trump autonoom verklaard daar waar het gaat om natuurbeleid en de bescherming van wolven. De USFWS bekijkt of de grijze wolf ook in deze Rockystaten weer als bedreigde diersoort moet worden bestempeld, maar dat onderzoek kan nog wel tot september dit jaar duren. Tot 2020 werd de wolvenpopulatie in deze drie staten geschat op circa 3100 dieren in het wild.

Inmiddels heeft Montana het jachtseizoen verlengd tot 15 maart (of zoveel eerder als 450 wolven zijn gedood). Ook zijn fors meer jachtmethodes toegestaan. Het premiesysteem van begin vorig eeuw is weer van stal gehaald: jagers krijgen voor elke doodgeschoten wolf een vergoeding. Het maximum aantal wolven dat een jager per seizoen mag doden kent geen plafond meer. En er mag nu ook ’s nachts worden gejaagd met schijnwerpers die wolven met enorme lichtbundels verblinden en daarmee desoriënteren, zodat ze gemakkelijker kunnen worden afgeschoten.

In andere staten werd plotseling het gebruik van strikken weer toegestaan, met ijzerdraad dat zichzelf steeds verder aantrekt, waardoor wolven langzaam stikken en een vreselijke dood sterven. Nachtzichtapparatuur, zoals infrarood-verrekijkers en geweren met een infrarood-telescooplens, is nu toegestaan in verschillende jachtgebieden. Ook mogen groepen jachthonden met gps-banden om worden ingezet, zodat de jagers weten in welke richting een wolf wordt opgejaagd. Zo kunnen ze makkelijk een val zetten en de wolf afschieten.

Nauwelijks kans om te ontsnappen

Wetenschapper MacNulty spreekt van een nieuwe relatie tussen mens en wolven onder invloed van de rechtse Trump-stroming die de laatste jaren sterk is gegroeid. Greg Gianforte is het gezicht geworden van de antiwolventrend. MacNulty noemt de gouverneur van Montana een ‘extremist’. De huidige nieuwe jachtmethodes hebben volgens de onderzoeker niets meer te maken met een faire jacht. Wolven hebben nauwelijks nog een kans te ontsnappen als ze eenmaal gespot zijn.

Natuurbeschermingsorganisaties hebben diverse rechtszaken aangespannen om het decimeren van de wolvenpopulaties in verschillende staten tegen te gaan. De rechter heeft duidelijk gemaakt dat het originele territorium van de grijze wolf in Amerika veel groter is dan nu. Die uitspraak geldt voor het hele gebied waar de wolf van oudsher voorkomt in de Verenigde Staten. De wolf moet de kans krijgen zich weer te vestigen in die oude gebieden in Oregon, Washington, Colorado en Californië. Deze staten staan daar niet afwijzend tegenover, maar als de populatie wolven dramatisch daalt, zal weinig terechtkomen van een verdere verspreiding van de grijze wolf in de Verenigde Staten.

Een fors kleinere wolvenpopulatie heeft bovendien onmiddellijk consequenties voor de hele voedselketen, legt MacNulty uit. Wolven zorgen ervoor dat wapiti’s en andere hertensoorten geen al te groot beslag leggen op het land. De wolven reguleren kuddes en spelen daarbij een belangrijke rol in de voedselketen. Een gedode wapiti of buffel levert namelijk niet alleen voedsel op voor de wolven zelf, maar ook voor grizzly’s, die ook aas eten. Deze beren staan nog steeds op de lijst van bedreigde diersoorten. “Wil je de grizzly beschermen dan heb je de wolf nodig, die zorgt voor een deel van het voedsel van de beren”, zegt MacNulty.

Publiekslieveling bij safaritoeristen

Wat hij niet snapt is waarom een Republikein als Gianforte zo fors inzet op het uitbannen van wolven. Het dier is immers een publiekslieveling bij het safaritoerisme in Yellowstone en de private parken in Montana. Een paar dagen op wolvensafari daar kost tussen de 1500 tot 3750 dollar. “Het is economisch zo stom”, zegt MacNulty. “Er is zit geen enkele logica achter. Het zal Montana veel geld kosten als ecotoeristen wegblijven vanwege de jacht, of omdat er bijna geen wolven meer te zien zijn.”

Maar de gouverneur van Montana versoepelt vooralsnog de regelingen voor het afschieten van wolven in zijn staat. MacNulty, en met hem veel natuurliefhebbers, hopen dat de USFWS in de herfst van dit jaar zal ingrijpen en de grijze wolf ook hier weer als bedreigde diersoort zal aanmerken, waardoor de jacht vrijwel onmogelijk wordt en de wolf weer beschermd kan worden.

Wolvenjacht in Scandinavië Niet alleen in de Verenigde Staten heeft een slachting onder de wolvenpopulatie plaats. Ook in Scandinavië was dit het plan. Noorwegen wilde dit seizoen zestig procent van het aantal wolven afschieten, circa 51 van de tachtig dieren. De doelstelling was uiteindelijk niet meer dan drie wolvenparen overhouden die jongen kunnen krijgen. Finland keurde het afschieten van twintig wolven voor het eerst in zeven jaar goed. Door acties van natuurorganisaties hebben Noorwegen en Finland de wolvenjacht voor dit seizoen voorlopig gestopt. In Zweden is dit jaar al het maximum van 27 wolven geschoten.

