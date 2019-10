Politie grijpt in bij klimaatprotest Rijksmuseum

De klimaatactivisten op de Stadhouderskade in Amsterdam zijn maandagochtend omsingeld door de ME. Ze worden gesommeerd te vertrekken naar het Museumplein. Actievoerders die dit niet doen, worden door agenten aangehouden. Er zijn inmiddels diverse arrestaties verricht.

Tientallen actievoerders zijn van de Stadhouderskade vertrokken. Ze zijn naar het Museumplein gegaan om hun actie daar voort te zetten. Daar mogen ze wel demonstreren.

De groep Extinction Rebellion (ER) demonstreert sinds maandagmorgen vroeg op de Stadhouderskade. De activisten hadden geen toestemming van burgemeester Femke Halsema van Amsterdam om op deze plaats actie te voeren. De politie was al snel met ME-busjes aanwezig en vroeg de activisten zelf te vertrekken. Dat zijn de activisten niet van plan: ze hebben zo’n vijftig tentjes opgezet, waarin ze kunnen overnachten. Ze dragen ook rugzakken bij zich met slaapmatjes daarin.

De groep gaat pas weg als hun eisen worden ingewilligd, zegt een woordvoerder. De actievoerders willen dat de waarheid wordt verteld over het klimaat. De netto-uitstoot moet in 2025 op nul staan, en er moet een burgerraad worden opgezet om dit mogelijk te maken.

De demonstranten zingen en laten onder meer teksten horen als ‘Climate Justice Now’. Ze dragen ook een groot spandoek en hebben bordjes bij zich met de tekst: Sorry dat we de weg blokkeren, maar dit is een noodgeval. Ook hangen er borden met de teksten: We zijn zo weer weg net als de aarde.

De politie verrichtte vanochtend al een aantal aanhoudingen, en is nu begonnen met het ontruimen van Stadhouderskade. De Stadhouderskade is een belangrijke verkeersader in de hoofdstad.

Het protest hoort bij een wereldwijde actie van Extinction Rebellion, dat wel vaker met burgerlijke ongehoorzaamheid protesteert. Ook in Parijs en Londen zijn acties.

De politie arresteert een activist in Londen. Beeld AP

Lees ook:

De openbare orde verstoren is voor actiegroep Extinction Rebellion de enige manier

Trouw keek eerder dit jaar mee bij de Nederlandse tak van de van oorsprong Britse beweging Extinction Rebellion. “Burgerlijke ongehoorzaamheid is nog de enige manier om iedereen wakker te schudden.”