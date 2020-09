Podcast: Zo laten we onze natuur weer opleven

De Nederlandse natuur is te schraal. Wat kunnen we doen om insecten en andere dieren terug te krijgen in ons oneindige laagland? In de Groencast, een nieuwe podcast van Trouw, bezoeken we Hilde Engels. Zij heeft er iets op gevonden.

In de Groencast gaan we de komende weken te rade bij genomineerden voor de Duurzame 100. Welke groene oplossingen hebben zij gevonden? En wat kunnen we daarvan leren?

Hilde Engels van De Fruitmotor. Beeld Robin de Wever

Hilde Engels bestiert De Fruitmotor. Tussen de Betuwse appelbomen werkt ze met haar collega’s aan een plan om bijen te lokken, en om de bedreigde bijenpopulaties flink te laten groeien. Hun ambities zijn groot. Uiteindelijk moet de hele Betuwse natuur opleven: meer insecten, meer andere dieren en meer flora.

Een plan dat volgens haar ook in de rest van Nederland kan werken.

