Plasticopruimer Boyan Slat gaat in zee met vervuiler Coca-Cola. ‘Een van de moeilijkste beslissingen’

De komende anderhalf jaar gaat Slat daartoe, met steun van de frisdrankfabrikant, vijftien nieuwe Interceptors – drijvende afvalboten – inzetten in rivieren over de hele wereld. Hiermee wil hij plastic uit de rivieren halen, om de oceaan ervan te vrijwaren. Sinds 2019 zijn er twee Interceptors operationeel (in Maleisië en Indonesië) en binnenkort worden er twee extra in bedrijf genomen. Uiteindelijk hoopt Slat met steun van Coca-Cola zeventien van deze afvalschepen in de vaart te kunnen brengen.

De aankondiging van de samenwerking kreeg op sociale media direct kritiek, omdat veel plastic flesjes in de rivieren juist afkomstig zijn van Coca-Cola. In de aankondiging van de deal nam Slat in zijn videoboodschap hierop al een voorschot. “Het kiezen voor een samenwerking met Coca-Cola was een van de moeilijkste beslissingen die ik ooit moest nemen”, zegt hij. “Maar liever dan een bedrijf als Coca-Cola uit te sluiten, vind ik dat het de kans moet krijgen om mee te helpen bij het opruimen. Ik denk dat we met de hulp van Coca-Cola meer impact kunnen maken en dat dit uiteindelijk het enige is dat telt voor de oceaan.”

Verzameld plastic afval recyclen

Onduidelijk is hoeveel miljoen Coca-Cola precies op tafel legt, maar het bedrijf neemt de helft van alle kosten van de bouw en exploitatie van vijftien Interceptors voor zijn rekening. Volgens Slat gaat de frisdrankfabrikant zich inspannen om de nieuwe Interceptors lokaal in te zetten en het verzamelde plastic afval te recyclen. “We mogen gebruikmaken van Coca-Cola's wereldwijde zakennetwerk, zijn plaatselijke medewerkers en zoeken samen naar de juiste infrastructuur voor recycling. Dit zijn momenteel precies de knelpunten.”

Slat begon in 2013 zijn organisatie. Het doel was om de plastic soep op te ruimen in de oceaan. Dit bleek lastig, waarna hij in 2019 de aandacht verlegde naar het afvangen van plastic in rivieren, omdat 80 procent van alle plastic in zee afkomstig is uit duizend rivieren.

