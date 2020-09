‘Plastic Soup Surfer’ Merijn Tinga surfte 550 kilometer om afvalscheiding op scholen te promoten

Met alleen een surfplank en een peddel vertrok hij zestien dagen geleden uit Maastricht. De missie: afvalscheiding op basisscholen op de politieke agenda zetten. “Een mooi avontuur”, vertelt kunstenaar en activist Merijn Tinga vanaf zijn surfplank.

Hoe verliep je reis?

“Ik ben begonnen op de Maas en toen via Nijmegen, Rotterdam, het IJsselmeer en Friesland gesurft, 550 kilometer in totaal. Onderweg ben ik bij verschillende basisscholen op bezoek geweest. Het enthousiasme van de leerlingen daar gaf me energie voor deze zware fysieke uitdaging.”

Wat ben je allemaal tegengekomen?

“Wat je kunt verwachten. In grote steden, en bijvoorbeeld op het IJ of in delen van de Maas, ligt er ontzettend veel plastic in het water. In landelijke gebieden wat minder. Ik ben er echter van overtuigd dat we moeten stoppen met opruimen maar beter kunnen beginnen met voorlichten. Vandaar deze actie, Wakkere Wegwerpers.”

Wat hoop je met deze actie te bereiken?

“Scholen zijn heel enthousiast over afval scheiden. Het probleem is echter dat afval van scholen valt onder bedrijfsafval. Dat betekent dat zij zelf hun afval naar de stort moeten krijgen, en daar ook zelf contracten voor moeten afsluiten. Dat maakt afval scheiden simpelweg te duur voor de meeste scholen. Immers, hoe meer afval je scheidt, hoe meer contracten je moet afsluiten. Uit financiële overwegingen markeren veel scholen daarom al hun vuilnis als restafval. Ik vind dat afval van scholen moet worden behandeld als huishoudelijk afval, zodat het gewoon met de vuilniswagen mee kan. Donderdag organiseer ik in Vinkeveen een bijeenkomst voor vertegenwoordigers van overheidsinstanties, milieuorganisaties en bedrijven om dit onderwerp te bespreken en eraan te werken deze belemmeringen op te heffen.”

