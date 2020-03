Plastic Pact kan nu al op kritiek rekenen: ‘Dit is een wassen neus’

Een Europees Plastic Pact moet ervoor zorgen dat al het plastic dat in deelnemende landen wordt gebruikt in 2025 recyclebaar is. Nu is dat slechts een derde. Ook moeten de deelnemers aan het pact – 15 Europese landen en 55 bedrijven –plasticgebruik verminderen met tenminste 20 procent.

Minister Stientje van Veldhoven (D66, milieu) presenteerde het plan vrijdag in Brussel. Zij maakte in Nederland vorig jaar al soortgelijke afspraken met bedrijven. Om het gebruik van plastic verder te verminderen, zijn ook afspraken in Europa nodig, aldus de minister. Maar een groep Nederlandse critici noemt het pact nu al een ‘wassen neus’.

Oud-politica Marianne Thieme, milieubeschermers als Urgenda-directeur Marjan Minnesma en verschillende wetenschappers hekelen in het Algemeen Dagblad het feit dat de Nederlands-Britse olieproducent Shell de afspraak niet ondertekende. Shell bouwt een fabriek in het Amerikaanse Pennsylvania, waar het bedrijf per jaar ongeveer een miljoen ton plastic gaat produceren. Bovendien stelt de groep dat onduidelijk is of gerecycled plastic echt bijdraagt aan een schoner milieu. Volgens critici verdwijnt veel gerecycled plastic alsnog in de vuilverbranding.

Ook ngo’s zoals Greenpeace en Break Free From Plastic zijn kritisch. Zij wijzen erop dat ondertekening van het pact vrijwillig is en niet juridisch bindend. De organisaties vragen zich daarom af of bedrijven wel voor gerecycled plastic zullen kiezen, vooral nu nieuw plastic goedkoper is.

Volgens de ngo’s is het beter om zwaardere maatregelen te nemen die het gebruik van alle soorten plastic ontmoedigen.

Ruim zeventig grote bedrijven en organisaties hebben vorig jaar het Plastic Pact NL getekend: een vrijwillige afspraak om in 2025 eenmalige verpakkingen zoveel mogelijk terug te dringen. Maar ook dat plan werd vrijwel meteen afgedaan als “schijnoplossing".