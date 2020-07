Plan voor landelijk laadnetwerk e-auto’s

Volgend jaar moeten er 213 stuks verschijnen. Let op: per dag. In 2025 zijn dagelijks 550 nieuwe exemplaren nodig. Laadpalen, daar gaat het over. Stekkerauto’s moeten er hun batterij kunnen vullen. Alleen wanneer er, verspreid en snel laadpalen bijkomen, kan elektrisch vervoer doorbreken. Dat is nodig, voor zowel klimaat als schone lucht. Het Rijk en regio’s lanceren daarom vandaag een plan.

Ze mikken daarin op een dekkend, landelijk netwerk van oplaadpunten. Dat wil nog niet vlotten nu. Het kabinet legt 15 miljoen euro op tafel, maakt staatssecretaris Van Veldhoven van verkeer bekend. De provincies en gemeenten betalen ook 15 miljoen euro. Die 30 miljoen is nodig om locaties te kiezen en klaar te maken voor een groot stopcontact, ook voor elektrische bussen en taxi’s.

De beoogde locaties liggen niet altijd in wijken of langs de weg, aldus de initiatienemers. Ze willen ‘slimme laadpleinen’ ontwikkelen. Dat kan bij op parkeerplaatsen zijn, bij supermarkten of horeca. “Een laadpaal past niet bij iedereen voor de deur”, licht een woordvoerder van het ministerie toe. En naar schatting zijn voor het opladen van 1,9 miljoen e-auto’s, beoogd in 2030, liefst 1,7 miljoen oplaadpunten nodig. Gebeurt dat te traag, dan raakt het doel voor milieuvriendelijk verkeer uit het Klimaatakkoord uit zicht.

Het Rijk en de provincies willen netbeheerders niet al het installatiewerk laten doen. Ze mikken in hun plan op grootschalige tenders. Bedrijven kunnen daarbij in één klap een opdracht krijgen voor de aanleg van tienduizenden laadpalen. Dat schiet tenminste lekker op, is het idee. De regio rond Amsterdam liet onlangs zien dat het kan, door een aanbesteding voor 20.000 laadpalen.

Oplaadangst is een van de belangrijkste drempels, waardoor automobilisten nog niet kiezen voor een stekkerauto. De uitrol van een landelijk laadnetwerk, waar de netbeheerders zich aan committeren, moet dit probleem wegnemen. “De groei van het aantal oplaadlocaties moet gelijke tred houden met de toename van het aantal elektrische voertuigen.”

Het kabinet geeft subsidie op de aanschaf van stekkerauto’s, die aanzienlijk duurder zijn dan brandstofauto’s. Voor het eerst staat er ook subsidie klaar voor de aanschaf van een tweedehandse e-auto, een nieuwe handelsmarkt. Dat moet ervoor zorgen dat elektrisch rijden breed aantrekkelijk wordt, buiten de rijke ‘bubbel’.

Lees ook:

Er komt een flinke subsidiepot voor de aankoop van een elektrische auto

Het kabinet trekt de portemonnee. Niet alleen voor elektrische auto’s, ook voor zonnepanelen.