Pas op voor dansende Roodpootalbrakken!

Roodpootalbrak

Araqui vespertinus

L 34 – V 72 cm

Kleinste Albrak. Tamelijk algemeen verspreid in met name de warmere landen van Europa. Wordt echter steeds vaker waargenomen in de noordelijke streken. Zelfs enkele dwaalgevallen in Scandinavië. (Zweden, Gülströptöffe Nationalpark, 2019 en 2021. Noorwegen, Vallesvikke Plättegru, 2021).

Verenkleed mannetje en vrouwtje identiek. Overwegend diepzwart met witte rugdelen en onderstuit. Zie opvallende, gelooide, karakteristieke lange, vuurrode poten. Prefereert omstandigheden met extreem hoge temperaturen. Kan in groten getale in de omgeving van door brand verwoeste bossen en landerijen neerstrijken om gezamenlijk te foerageren tussen de verbrande, nog rokende boomstronken. Woelt met de helrode scherp genagelde klauwen in de vaak nog zeer hete, nasmeulende aslaag, op zoek naar verschroeide, of door de hitte verdoofde prooien, waarbij de wat dieper in de grond gekropen reptielen de voorkeur genieten. Ook volledig zwartgeblakerde kleine zoogdieren en vogels waarvan het verenpak geheel is verschroeid staan op het menu.

Grote groepen Roodpootalbrakken kunnen op het heetst van de dag op het zinderende asfalt van de wat rustigere achteraf gelegen wegen gezamenlijk roesten. Met gespreide vleugels en de kop voorovergebogen staan vaak tientallen vogels in de volle zon. Wanneer de temperatuur van het wegdek zelfs voor de gelooide poten te hoog wordt, kunnen de vogels het zogenaamde ‘dansgedrag’ vertonen. Licht springend van de ene op de andere poot voeren de Roodpootalbrakken een sierlijke dans uit en lijken te genieten van het brandend gevoel onder de poten.

Roodpootalbrak Beeld OC Hooymeijer

Wanneer de roestplaats gelegen is in een onoverzichtelijke haarspeldbocht in een bergachtig terrein, kan dit leiden tot een massale sterfte door aanrijdingen met motorvoertuigen. Vooral de snellere, vaak als cabriolet uitgevoerde sportmodellen kunnen vele slachtoffers maken. Ook voor de beroepsgoederenchauffeur is het zo goed als onmogelijk om bij een onverwachte confrontatie met een troep op de weg zittende vogels uit te wijken of een noodstop te maken, dus eindigen vele Albrakken tegen de voorruit of onder de wielen van een zware vrachtwagen.

De aanblik van dode of zwaar gewonde, in doodstrijd met de vleugels klapperende, bebloede vogels tegen de voorruit is voor de bestuurder vaak een enorme traumatische ervaring. Met name in het zuiden van Frankrijk verschijnen er dan ook steeds vaker waarschuwingsborden. De bekend roodomrande driehoeken met de tekst: Attention aux Abraques dansant!

Volksvogelwijsheid: Herkomst Frankrijk (departement Dieu- Frontage)

“Cette boutrage n’est pas comme une Abraque de Feu”. Vertaling: “Dat vrouwtje is niet erg heet” (seksueel actief).