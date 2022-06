Pak naast stikstof ook fosfor aan, zeggen wetenschappers. ‘Er verdwijnen zelfs meer diersoorten dan als je niets doet’

De eenzijdige aandacht voor stikstof pakt slecht uit voor de natuur, waarschuwen Utrechtse onderzoekers, als niet tegelijk ook fosfor wordt aangepakt. Fosfaten uit mest hechten aan de bodem en verspreiden zich via grond- en oppervlaktewater.

Sinds een klein half jaar heeft Nederland een minister voor natuur en stikstof. Het geeft aan hoeveel nadruk inmiddels ligt op de schade die uitstoot van teveel stikstofverbindingen kan aanrichten. Een overschot aan stikstofdioxide en ammoniak verstoort de natuur. Om die te beschermen mag er geen stikstof meer bij en daarom krijgen bouwprojecten en andere activiteiten niet zomaar een vergunning. De minister moet dat probleem oplossen.

Stikstof is onmisbaar voor het leven op aarde, het is een voedingsstof voor planten. Maar bij een teveel aan stikstof gaan de veelvraten onder de planten, zoals bramen, brandnetels en grassen, kwetsbaarder soorten overwoekeren, terwijl de bodem verzuurt door het opnemen van teveel ammoniak. Minder uitstoten en vooral de opname in de natuur beperken door compensatiemaatregelen is dan ook de kern van de oplossing.

Ecoloog Martin Wassen neemt een aantal planten mee om te onderzoeken. Beeld Maartje Geels

Maar de eenzijdige aandacht voor stikstof brengt die oplossing niet dichterbij, waarschuwen milieuwetenschappers van de Universiteit Utrecht. Alleen de depositie van stikstof verminderen, brengt de natuur zelfs verder uit balans, blijkt uit onderzoek dat ze samen met de universiteiten in het Duitse Göttingen en het Zwitserse Zürich uitvoerden. Naast stikstof moet ook het overschot aan fosfor dat de natuur te verwerken krijgt omlaag, zo toonden ze in 2020 al aan in een artikel in Nature Ecology and Evolution.

Te eenzijdig

“Er is te weinig oog voor de verhouding tussen stikstof, fosfor en kalium, de drie voedingsstoffen die planten nodig hebben”, zegt ecoloog en hoogleraar Martin Wassen. “De eenzijdige aandacht voor stikstof haalt de balans onderuit. Er is geen aandacht voor het teveel aan fosfor, waardoor soorten uitsterven. Bij eenzijdig omlaag brengen van de stikstofuitstoot in de natuur verdwijnen er zelfs meer bedreigde soorten dan als je niets doet.”

Dat komt doordat in veel natuurlijke ecosystemen weinig fosfor voorkomt, legt Wassen uit. Die ecosystemen staan onder druk door de verrijking met fosfor afkomstig uit de mest die boeren uitrijden over hun land. Kunstmest vooral. Een deel van de meststof lekt via de bodem weg naar het grond- en oppervlaktewater, dat het verder de natuur inbrengt.

Juist in vochtige natuurgebieden, zoals hoogveen en laagveen, heischrale graslanden, blauwgraslanden en duinvalleien richt een overdosis fosfor grote schade aan. In die gebieden moet de stikstofdepositie omlaag, net als in droge graslanden, zegt Wassen. “Maar in veel gebieden moet het allebei omlaag, en fosfor nog meer dan stikstof.”

Fosfaat bindt zich aan de bodem

Fosfor is minder mobiel dan stikstof, zegt ecoloog Jerry van Dijk. “Het bindt aan bodemdeeltjes. Dus zelfs in gebieden die liggen in de ecologische hoofdstructuur op voormalige landbouwgrond krijg je het fosfaat niet een-twee-drie weg. Het komt zelfs vrij bij sommige werkzaamheden om natuur te herstellen. Dat zag ik al tijdens mijn promotieonderzoek in 2001 naar vernatting van veenweidegebieden. Die vernatting is hoognodig om oxidatie van het veen tegen te gaan, maar vanwege het massaal vrijkomen van fosfor uit de bodem zag ik vooral veel brandnetels opschieten. Je kunt klaarblijkelijk niet zomaar de natuur maken die je hebben wilt.”

Ecoloog Jerry van Dijk. Beeld Jarno Verhoef

Wassen zag bij een studie naar een duinvallei op voormalige bollengrond wat wel werkte. Staatsbosbeheer zet de vallei in de winter onder water waarbij het fosfaat oplost. Als dan in het voorjaar het fosfaatrijke water wordt afgevoerd, voer je met dat water jaarlijks veel fosfor af. “Helaas kan dat niet overal omdat er lang niet overal een overschot aan regenwater of grondwater is. Dan kun je de fosfor uitmijnen door de gewassen te maaien en af te voeren, maar het kan twintig tot veertig jaar duren voordat de grond voldoende verarmd is.”

Succesvol natuurherstel draait bijna altijd om afgraven van de bodem, vult Van Dijk aan. "Maar dat is duur en je haalt met de bovenste bodemlaag ook het bodemleven en de zaadbank weg.” Een andere optie is bijmengen van ijzer. Dat is gebeurd bij het Naardermeer, waar het voedselrijke water uit rivier de Vecht werd vervangen door gedefosfateerd water uit het IJmeer. Je zag de plassen van het Naardermeer vrijwel op slag verbeteren. Wassen: “Nu lijkt het wel een aquarium, zo helder is het dankzij de defosfateriseringsinstallatie.”

Stikstof is een veel acuter probleem dan fosfor, zegt Van Dijk. De depositie vanuit de lucht heeft meteen effect op de plantengroei. “Fosfaat verspreidt via water, het gaat via de boerenslootjes en grondwater naar de omliggende natuur. We moeten er dus via het waterbeheer vanaf komen.”

Harde afspraken nodig

En Europa heeft een nutriëntenrichtlijn nodig, adviseren de Utrechtse onderzoekers, waarbij stikstof en fosfor in samenhang worden geregeld en waarbij regionaal kritische grenzen aan de input in het milieu worden gesteld. In een vorige maand verschenen artikel in Nature Reviews pleiten ze samen met een internationale groep collega’s voor een harde afspraak over gebruik en hergebruik van voedingsstoffen in de landbouw.

Blauw glidkruid en moeraswederik, twee planten die gedijen in natte bodems. Beeld Maartje Geels

Zo’n richtlijn maakt het volgens hen makkelijker om de doelen te bereiken van de boer-tot-bordstrategie (Farm to Fork), die onderdeel is van de Green Deal. Daarmee werkt de Europese Unie toe naar een economie die niet meer bijdraagt aan klimaatverandering. Van boer tot bord is gericht op een duurzame voedselketen - dat wil zeggen: voldoende en veilig voedsel.

In 2030 moet het gebruik van pesticiden zijn gehalveerd en een kwart van de Europese landbouw biologisch zijn. Ook moet het gebruik van meststoffen met minstens 20 procent verminderen. De Europese Commissie wil deze doelen bereiken door aanpassing in het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid, maar tot dusver houden verschillende lidstaten vergaande hervorming daarvan tegen.

Hergebruiken

“Met de huidige instrumenten gaat het niet lukken”, zegt Wassen. “Wij zijn voor verplichten. En terugwinnen uit bijvoorbeeld het slib van de rioolzuivering of door dierlijke mest te gebruiken in plaats van kunstmest. We moeten ook niet de uitputbare fosforbronnen verkwisten want anders is het over tientallen jaren op.”

In vakken van 20 bij 20 centimeter zijn alle planten verzameld voor nader onderzoek. Beeld Maartje Geels

Hergebruik van nutriënten draagt bij aan de circulaire landbouw, vult Van Dijk aan. “Waarom doen we dat dan niet allang? Omdat kunstmest veel goedkoper is. En evenwichtsbemesting – precies dat geven wat nodig is – past niet in onze grootschalige landbouw. Bovendien bemesten de meeste boeren niet alleen voor het gras, maar ook om de mest van de grote aantallen dieren kwijt te raken. En de kwaliteit van die mest is eigenlijk te slecht, vaak juist omdat er relatief weinig fosfor in zit. Die moet dan weer worden aangevuld met kunstmest.”

Precisielandbouw

De uitstoot van stikstof en fosfaat in de landbouw is al flink teruggebracht, zegt Van Dijk. “Maar als je kijkt naar de Kaderrichtlijn water en de aantasting van ecosystemen op land dan moeten we de concentraties nog verder terugbrengen. Water is een gemeenschappelijke bron, het is dus ook lastig om in te grijpen. Door het gebruik bij de bron te reguleren, omzeil je dat probleem.

“Kunstmest is een grote puls van voedingsstoffen die de gewassen niet allemaal op kunnen nemen, waardoor er dus veel in het milieu verdwijnt. Gebruik van organische mest is beter, maar past vaak niet in het systeem van hoe we nu gewassen telen. Je zou toe moeten naar precisielandbouw, de kraan alleen open waar het nodig is, maar voor een individuele boer is dat nu niet te betalen. We moeten het Europees regelen, want niemand zet de eerste stap.”

Wassen wil met vervolgonderzoek aantonen dat fosfaat direct bijdraagt aan het uitsterven van soorten. “Bij stikstof is het makkelijker om een grote vervuiler in de buurt van een natuurgebied aan te wijzen, de bron is een op een te koppelen, de minister wil die grote vervuilers nu uitkopen. Bij fosfaat ligt het anders, het is niet terug te voeren op individuele bedrijven, maar heeft zich decennialang opgehoopt en verspreidt zich nu via grond- en oppervlaktewater. Bijna heel Nederland is nu fosfaatverzadigd. Het is een van de redenen waarom Nederland zo slecht scoort in de Kaderrichtlijn water.”

Van Dijk: “Toen de melkquota vervielen, gingen boeren uitbreiden. Via derogatie kregen ze toestemming om meer stikstof in de vorm van mest uit te rijden. Europa stelde daarbij wel een limiet aan de hoeveelheid fosfaat die mocht worden opgebracht, maar de Nederlandse landbouw knalde daar dwars doorheen. Net als bij stikstof nu, ging de overheid toen snel boeren uitkopen om onder de grens te zakken.”

Dat blijft echter brandjes blussen, aldus Van Dijk. “En leidt bovendien tot grote onzekerheid onder boeren. In plaats van elke keer opnieuw ingrijpen als er iets mis gaat, kunnen we daarom beter proberen het probleem structureel aan te pakken via Europese wetgeving die stuurt op duurzame landbouw.” En, vult Wassen aan, “die niet alleen goed is voor het milieu en de biodiversiteit, maar ook rechtvaardig is voor boeren.”

Kaderrichtlijn Water Het grond- en oppervlaktewater in Europa moet vanaf 2027 schoon en gezond zijn, zo is in 2000 vastgelegd in de Kaderrichtlijn Water. De chemische verontreiniging moet flink afnemen en planten, vissen en andere waterdieren moeten kunnen leven en bewegen in rivieren, meren, kanalen en sloten waar ze van nature voorkomen. Aanvankelijk moesten de doelen al in 2015 zijn bereikt. Ook na twee keer uitstel gaat Nederland het waarschijnlijk niet halen, erkende minister Mark Harbers van infrastructuur en waterstaat half april in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees ook:

Alleen de stikstofuitstoot verminderen? ‘Nee, stikstof én fosfor moeten tegelijkertijd omlaag’

De stikstofaanpak is te eenzijdig voor de natuur. Ook de concentratie fosfor in de bodem moet omlaag, blijkt uit Utrechts onderzoek.

Boeren zullen verplicht gewassen moeten telen om het grondwater te beschermen tegen mest

Om de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater te verbeteren, krijgen boeren de verplichting gewassen te telen die voorkomen dat meststoffen uitspoelen in de bodem.