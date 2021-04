Overijssel bevriest steun aan bedrijven die hout verbranden voor de energieproductie

Overijssel geeft voorlopig geen subsidie meer aan bedrijven die hout verbranden voor de productie van energie. Gedeputeerde Staten (GS) kiezen daarvoor, omdat ze niet kunnen uitsluiten dat de inzet van ‘houtige biomassa’ het klimaat meer kwaad dan goed doet. De subsidiekraan sluit per juli voor alle nieuwe projecten die elektriciteit of warmte willen produceren door hout te verbranden.

Het is de vraag of Overijssel de bouw van nieuwe biomassacentrales hiermee beperkt. Voor energiecentrales die houtstukjes verbranden om energie te produceren, zoals warmte voor gasloze huizen, is het Rijk het belangrijkste loket voor financiële steun. De Tweede Kamer wil dat loket voorlopig sluiten, in afwachting van een algeheel ‘afbouwplan’ voor biomassastook. Maar intussen verzekerde het Rijk tal van nog te bouwen Nederlandse biomassacentrales al van subsidie. Overijssel vraagt het Rijk daarom snel, samen met andere EU-landen, milieuregels op te stellen, die juridisch af te dwingen zijn voor biomassa.

Overijssel probeerde dat zelf al te regelen, door te eisen dat houtsnippers niet met vervuilend transport uit verre oorden komen en er geen sprake is van kaalkap. Die poging om provinciaal grip te krijgen op biomassa mislukte. “In onze zoektocht naar meer grip is tot onze verrassing gebleken dat de herkomsteisen die we nu al stellen juridisch niet zijn toegestaan”, aldus gedeputeerde Tijs de Bree (PvdA, Energie). Omdat hierdoor niet uitgesloten is dat biomassastook in Overijssel gepaard gaat met milieuschade en hoge CO2-uitstoot, door het transport van hout in schepen en vrachtwagens, schort de provincie de steun op.

Ter compensatie van kap

De wetenschap is verdeeld over biomassa. Houtstukjes kunnen nooit een duurzame energiebron zijn, zegt een deel van de ecologen. Het kappen van bomen verwoest bos, waarschuwen zij. De CO2-uitstoot stijgt zo, terwijl die juist snel omlaag moet. Een ander deel van de wetenschap stelt dat biomassa duurzaam kan zijn, door gebruik van (sprokkel)hout en duurzaam bosbeheer, ter compensatie van kap.

Overijssel bepleit ook dat bio-energie voldoende milieuvriendelijk kan, mits er eisen worden gesteld aan de herkomst van hout. “Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer deze voorwaarden kunnen worden ingevoerd.” De provincie hoopt snel op duidelijkheid. Biomassa geldt in Overijssel, net als in andere provincies, als pijler onder de klimaatambities.

