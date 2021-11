Overheden geven nauwelijks geld uit aan klimaatadaptie

Via overstromingen, stormen en bosbranden zijn de gevolgen van klimaatverandering al wereldwijd te merken. De uitgaven om die effecten goed op te vangen moeten tot 2030 tenminste vervijfvoudigen, schrijven wetenschappers in een rapport van de Verenigde Naties dat donderdag op de klimaatconferentie in Glasgow is gepresenteerd. De positieve boodschap van de Verenigde Naties is dat er al veel gebeurt; steeds meer landen hebben een plan en voeren ook al projecten uit.

Steeds vaker is er de komende decennia sprake van extreme hitte, droogte, veel regen en zware stormen, staat in het rapport over klimaatadaptatie. Het was in Nederland ook te merken toen afgelopen zomer rivieren in Zuid-Limburg buiten hun oevers traden. De hittegolven van 2019 kostten in West-Europa 3453 extra doden, becijferde het internationale Rode Kruis eerder. De VN waarschuwen dat het noodzakelijk is om, los van de maatregelen, de opwarming van de aarde tegen te gaan en meer aandacht te besteden aan de consequenties die er nu en de komende jaren al zijn.

Inger Andersen, directeur van het klimaatbureau van de Verenigde Naties, zegt: “Zelfs als we de klimaatverandering vandaag zouden kunnen stoppen, is het noodzakelijk om de omslag die er al is op te vangen. Door meer geld te besteden aan de gevolgen die wij de komende decennia gaan ondervinden, kunnen wij de schade aanzienlijk beperken.”

Geld nauwelijks besteed aan klimaatadaptatie

De VN schatten de kosten van klimaatadaptatie op ongeveer 300 miljard dollar (260 miljoen euro) per jaar in 2030. Dit is geld dat deels door rijkere landen op tafel moet worden gelegd om de problemen in ontwikkelingslanden op te lossen. “Het zijn de rijkste landen die historisch gezien de meeste opwarming van de aarde hebben veroorzaakt en de ontwikkelingslanden hebben er de meeste last van”, zegt Pieter Pauw van Frankfurt School of Finance and Management. Hij is een van de auteurs van het rapport dat ook signaleert dat het geld om de economie na de coronacrisis op te peppen nauwelijks wordt besteed aan klimaatadaptatie. “Schokkend”, vindt Pauw. “Het laat zien dat overheden nog niet in de gaten hebben hoe belangrijk het is om te investeren in klimaatadaptatie.”

Volgens het rapport worden nu al 2600 projecten uitgevoerd om klimaatverandering op te vangen in ontwikkelingslanden. Het gaat bijvoorbeeld om aanpassing van infrastructuur zoals dijken en wegen, de aanschaf en verbetering van systemen om tegen stormen of andere rampen te waarschuwen, en om andere irrigatie van landbouwpercelen.

Ga eenden houden, want die kunnen zwemmen

Pauw: “Sinds de klimaatconferentie in Kopenhagen zijn er fondsen voor grote bouwwerken en voor kleine projecten, zoals boeren in Bangladesh vertellen dat ze in plaats van kippen beter eenden kunnen houden, want die kunnen zwemmen.”

Los van de bedragen die in ontwikkelingslanden worden besteed, moeten de rijkste landen ook hun eigen aanpassing financieren. “Dat kost natuurlijk ook nog tientallen miljarden per jaar”, zegt Pauw. Landen moeten meer plannen maken voor investeringen, stellen de VN. Nederland maakte in 2016 een plan voor klimaatadaptatie. Zo kwamen er de afgelopen jaren al extra goten en waterreservoirs in woonwijken voor de afvoer van regenwater en zijn er bijvoorbeeld langs de Maas waterbuffers en dijken aangelegd.

