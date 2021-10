Oud cultuurlandschap verdient bescherming

Als ik op stap ga in het buitengebied, of het nou in Nederland is of in het buitenland, kijk ik altijd uit naar sporen van het verleden. Oude landwegen en kerkenpaden, bomen en heggen die vele mensengeneraties overleefden, oude ontginningspatronen, kronkelige sloten, graften en houtwallen.

Met varens begroeide muur-tjes, oude kerkhoven met scheefgezakte grafstenen, kapelletjes, kruiswegen met verweerd beeldhouwwerk, half dichtgegroeide kanalen, duikers en sluisjes, alle vertellen ze verhalen. Vaak groeien er ook bijzondere planten op zulke plekken, omdat er lang niet in de grond is gerotzooid.

Heerlijk vind ik het ook om landschapselementen die op historische afbeeldingen staan of op oude kaarten nog in het hedendaagse landschap te kunnen terugvinden. Het zijn dingen waaraan je identiteit kunt aflezen, getuigen van de levens die mensen vroeger leefden.

Landschapspijn en woede

Maar tegenover deze vreugde staan landschapspijn en woede. Die voel ik waar ik zie dat deze elementen worden vernield, worden ingebouwd door zielloze lelijkheid, of geheel verdwijnen.

Het is schokkend hoe achteloos dat uitwissen soms gaat. Met moderne machines kan één lomperik in luttele uren iets weghalen dat eeuwen geleden met blote handen is gemaakt. Een boom of heg rooien die vele generaties heeft overleefd. Een kerkenpad waarover generaties voorouders liepen, wegploegen of asfalteren. Wat er vandaag nog is kan morgen al weg zijn.

Dat komt mede omdat Nederland het qua bescherming van oude landschappen en groen erfgoed grandioos laat afweten. Volgens wetenschappers handelt ons land zelfs in strijd met de Europese Landschapsconventie, het zogenaamde Verdrag van Florence uit 2000. Met dat verdrag hebben Europese landen zich verplicht beleid te voeren voor de bescherming en het beheer van landschap als cultureel en natuurlijk erfgoed.

Alle partijen schreeuwen om regie van het rijk

Het Nederlandse landschapsbeleid kwam amper verder dan papier. Al in 2012 werd het afgeschaft door het kabinet Rutte I. De twintig nationale landschappen werden met het natuurbeleid naar de provincies gedelegeerd, maar zonder geld. Ook ander landschapsbeleid werd geschrapt. En dus bleef de taak grotendeels liggen. Ondertussen rukt de bebouwing op als nooit tevoren, leggen energiewinning, waterbescherming en bos- en natuurontwikkeling grote ruimteclaims, en intensiveert de landbouw almaar verder.

Alle partijen schreeuwen inmiddels om regie van het rijk. Er ligt een hele stapel plannen klaar om het landschap met al zijn historische elementen te redden. Het ‘Deltaplan voor het Landschap’ van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap bijvoorbeeld. Diverse adviezen van de Rijksadviseur voor het Landschap. ‘Basiskwaliteit Natuur’ van de Vogelbescherming. En recent het advies ‘Naar een ontspannen Nederland’ van Erisman en Strootman. Allen stellen dat er zo snel mogelijk wettelijke bescherming moet komen van wat er aan landschapswaarden nog over is. Daarnaast is het belangrijk te zorgen dat het voor boeren en andere grondgebruikers aantrekkelijk is om historische elementen te behouden of te herstellen, zoals in de Ooijpolder bij Nijmegen is gedemonstreerd.

Minister Schouten kondigde twee jaar geleden aan met een visie te komen, maar er is nog altijd niets. Nederlanders hechten veel waarde aan cultuurhistorie en oude cultuurlandschappen en ontlenen er identiteit aan. Waarom dan lukt het maar niet die te beschermen?