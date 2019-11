Orkanen, bosbranden, droogtes: de wereld schiet tekort in aanpak klimaat

De plannen van vier jaar geleden in Parijs zijn niet gehaald. De nieuwe klimaatconferentie in Madrid staat voor de deur. ‘Het is de bedoeling dat iedereen elkaar uitdaagt een stap extra te zetten.’

Vier jaar na de ondertekening van het akkoord van Parijs ligt de wereld nog bij lange na niet op koers. Driekwart van de beloftes die landen sindsdien hebben gedaan, schiet ruim tekort om de opwarming van de aarde beperkt te houden. Alleen de 28 lidstaten van de EU en zeven andere Europese landen hebben zich gebonden aan afspraken om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met de benodigde 40 procent te verminderen.

Eigenlijk is de wereld sinds Parijs niets opgeschoten, concludeert een denktank in het dinsdag verschenen rapport ‘De waarheid achter klimaatbeloftes’. 97 procent van de beloftes lag er al in 2015, in de aanloop naar de klimaattop. Zes, veelal kleinere landen, hebben hun plannen sindsdien iets aangescherpt of afgezwakt. “Het beeld is dat, op een paar uitzonderingen na, rijke en arme landen onvoldoende werk maken van de aanpak van klimaatverandering”, zegt de hoofdauteur, Robert Watson, voormalig voorzitter van het IPCC, het klimaatpanel van de VN. “Het is veel te weinig en het komt te laat.”

Zelfs als aan alle beloftes wordt voldaan, is de uitstoot van broeikasgassen in 2030 gestegen tot 54 miljard ton en koerst de wereld af op een opwarming van ruim boven de drie graden. Om beneden de door het akkoord nagestreefde anderhalve graad te blijven, zou die uitstoot in 2030 moeten zijn teruggebracht tot 27 miljard ton en niet veel later dan in 2050 geheel nul moeten zijn.

China als nieuw gidsland

De klok tikt, schrijven de onderzoekers. Het komende decennium wordt beslissend. “Nu al voelen we de negatieve gevolgen van klimaatverandering. Orkanen, bosbranden, droogtes. Als we de uitstoot niet terugbrengen, gaat dat ons in 2030 twee miljard dollar per dag kosten. Een prijs die de wereld zich niet kan veroorloven.”

Beeld Sander Soewargana

Nu de Verenigde Staten (voorlopig) zijn afgehaakt, wordt China als het gidsland gezien. Het land is nu goed voor ruim een kwart van de wereldwijde uitstoot, maar heeft beloofd daar drastisch het mes in te zetten. Dat wil zeggen, in de hoeveelheid CO2 die vrijkomt per verdiende dollar. Aangezien de Chinese economie nog flink groeit, zal ook de CO2-uitstoot nog stijgen. Tussen 2025 en 2030 wordt het omslagpunt verwacht. India (7 procent van de mondiale uitstoot) heeft een vergelijkbare belofte gedaan en komt tot 2030 niet aan reductie toe. Rusland (4,6 procent) heeft helemaal geen belofte gedaan.

Een grote groep van 152 veelal arme landen (samen 32,5 procent) heeft geen belofte gedaan, of die afhankelijk gemaakt van de technische en financiële ondersteuning door rijke landen. In dat fonds zou jaarlijks 100 miljard dollar worden gestort, maar de feitelijke bijdragen blijven daar ver bij achter.

Dit hoort bij het proces van het akkoord, zegt Detlef van Vuuren van het Planbureau voor de Leefomgeving. “We wisten dat ieder land voorzichtig zou inzetten. Nu duidelijk is dat die inzet tekortschiet, is het de bedoeling dat iedereen elkaar uitdaagt om een stap extra te zetten. Overigens is het tekort een stuk groter: er is ook nog een gat tussen wat is beloofd en wat werkelijk wordt gedaan.”

Trump nu officieel uit Parijs-akkoord President Trump stapt officieel uit het Parijs-akkoord. Mondeling zette Trump de doelen in 2017 al bij het vuil. Met een opzegbrief moest hij twee jaar wachten, vanwege VN-regels. De afhandeling zal nog een jaar duren, tot vlak na de nieuwe Amerikaanse verkiezingen. Trump begaat ‘een enorme fout’, reageert het World Resources Institute (WRI). In december praat de wereld in Madrid verder over het behalen van ‘de Parijsdoelen’.

Lees ook:

Ook in Nederland zijn de komende jaren cruciaal voor het klimaatbeleid

Het Planbureau voor de Leefomgeving betwijfelt of alle infrastructuur en techniek op tijd klaar is voor de klimaattransitie