Op vakantie met een camper, maar dan wel een elektrische, kan dat? Ja, dat kan

De elektrische camper? Dat wordt nooit wat. Zo’n stekkercamper komt niet ver en is bovendien duur. In veel landen zijn er amper laadpalen. Op online fora geloven de camperrijders er nog niet in. Enkele auto- en camperfabrikanten denken hierover inmiddels anders. Een nieuwe generatie camperrijders is in aantocht. Een deel van hen zal een elektrische camper willen. Sterker, sommigen laten nu al een e-camper bouwen bij een gespecialiseerd bedrijf. Wat zijn de opties voor e-campers?

Wie deze zomer nog een elektrische camper wil, die komt linksom of rechtsom uit bij een Nissan e-NV200, de elektrische bestel- of personenbus die wereldwijd furore maakt. Nissan presenteerde in 2018 in Spanje een eigen camperversie. Klanten kunnen die alleen in Spanje via de dealer bestellen. Nissan laat hun bestelbus dan ombouwen tot camper. In Nederland is Nissan dat, desgevraagd, niet van plan. Geen nood, er zijn in Europa genoeg bouwers van maatwerkcampers.

Optie 1: Huren

Wie eens wil ervaren of een stekkercamper bevalt, kan via verhuurwebsites als Camptoo de Nissan e-camper huren bij Nederlandse eigenaren. Eén van hen biedt zelfs een Alpenreis aan, uitgekiend van laadpaal tot laadpaal. Het reistempo in e-campers ligt niet hoog. Vergelijk het met reizen in een oude Volkswagen-camperbus met benzinemotor: dat gaat ook relaxed. In zo’n dorstige oude VW-bus is de actieradius net als bij elektro-auto’s niet daverend.

Is stekkerkamperen dan iets voor enkelingen? Daarop lijkt het niet. Het Nieuw-Zeelandse verhuurbedrijf Jucy verhuurt vanaf deze maand zelfgebouwde Nissan-stekkercampers op grote schaal. Er moet een vloot ontstaan van 50 e-campers. Voor genoeg laadpalen is gezorgd, mede door de Nieuw-Zeelandse overheid. In Nederland wil reisorganisatie Travelhome, die de e-camperontwikkelingen nauwlettend volgt, deze Jucy EV-camper aanbieden aan Nieuw-Zeelandreizigers.

Ook in Europa is het fijn om te weten dat er genoeg laadpalen zijn. Daarvoor bestaan handige apps en sites. Maar natuurlijk hang je jouw e-camper elke avond op de camping aan het stopcontact. Een laadpaal is niet eens overal nodig. Wie voor de Nissan gaat, moet opletten. De oudere editie van de e-NV200 (tot 2018) heeft een 24 kWh-batterij en rijdt op zijn gunstigst 120 kilometer ver. De nieuwe e-NV200 brengt je met een 40 kWh-batterij zo’n 200 kilometer ver.

Optie 2: Kopen & ombouwen

Wie liever een e-camper koopt dan huurt, komt vooralsnog bij dit Nissan-busje uit. Er is nog weinig concurrentie. In de e-NV200 is het grote, zware en hoekige batterijpakket handig weggewerkt, een goede basis voor een camperinrichting. Nieuw kost deze auto ten minste 46.000 euro. Ombouwen naar camper kost ruwweg nog eens 20.000 euro, als je het niet te bont maakt met accessoires. Erg duur? Een nieuwe camper is sowieso nooit een koopje.

Een schattig alternatief is het ombouwen van een klassiek kampeerbusje, zoals de VW of Citroën HY, van benzine- naar elektrische aandrijving. De klassiekers zijn echter nooit ontworpen om daarin grote batterijpakketten handig weg te werken. De vraag is hoe sterk een passend batterijpakket kan zijn en hoe ver je ermee komt. Een nieuw batterijpakket is duur. Reken volgens de ANWB op 15 tot 20 mille. Sommige Willy Wortels doen zo’n ombouwklus zelf.

Optie 3: Even wachten

Wie een grote e-camper wenst, kan eens informeren bij het Duitse Iridium Wohnmobile. Dat bedrijf claimt fullsize e-campers te kunnen produceren. Mercedes-Benz ziet meer in elektrische voertuigen met waterstof-brandstofcel-technologie. De Concept-Sprinter F-Cell, met camperopbouw van Hymer, zou 530 kilometer kunnen rijden op een tank waterstof. Maar de naam verraadt het al: concept. Niet te koop dus.

Wie meer e-camperkeuze wil, moet wachten en intussen doorsparen. Camperbouwers Dethleffs en Winnebago hebben al elektrische prototypes getoond, behangen met zonnepanelen. Niet te koop. Maar het is wel een signaal dat ook de camperwereld zich opmaakt voor de onstuitbare trend van elektrificatie.

