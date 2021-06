Op papier kloppen de Nederlandse klimaatplannen, nu de praktijk nog

Voor hun theorie-examen slagen ze soepel, de praktijktoets zal zwaar worden. Dertig regio’s leveren donderdag netjes op tijd hun klimaatambities in. Daarmee voldoen de gemeenten, provincies en waterschappen op papier ruimschoots aan hun opgave uit het Klimaatakkoord, om in 2030 minimaal 35 Terrawattuur (TWh) groene stroom te produceren. Stipjes op de kaart laten zien waar zonneparken en windmolens kunnen verrijzen die de productie verhogen tot 55 TWh. De schrijvers van deze Regionale Energie Strategieën (RES) zetten dit donderdag tevreden uiteen. Nadat ze eerder de kladversie van hun RES naar buiten brachten, noemen ze hun klimaatplan nu de versie 1.0.

Een RES 1.0, dat klinkt oersaai. Maar opgelet: het zijn dragende pijlers onder het landelijk Klimaatakkoord. Daarin ligt vast dat in 2030 1,5 miljoen huizen gasvrij worden, dat auto’s elektrisch moeten worden, net als sommige fabrieken. Verdeeld over dertig logische gebieden, van industriecluster tot natuurregio, gemeenten, provincies en waterschappen samen aan tafel gezet om een RES op te tuigen. Die gaan alleen over de groene stroom, die nodig is om duurzame activiteiten van energie te gaan voorzien, met windmolens en zonnepanelen.

Ander verhaal

Duidelijk is nu al dat de plannen, die hier en daar verdere uitwerking vergen, in de praktijk niet zomaar zullen worden uitgevoerd. Kaarten tekenen en stippen zetten is één, maar de inpassing van wind- en zonneparken in het relatief volle landschap, waar zowel bewoners als kwetsbare natuurgebieden om de hoek zitten, dat is een heel ander verhaal.

Direct al trekken de Natuur en Milieufederaties daarover aan de bel. De RES-plannen die worden ingeleverd bij het Planbureau voor de Leefomgeving, dat ze gaat doorrekenen, zien er goed uit en ze zijn nodig voor het klimaat, beginnen de milieufederaties. En dan volgt de máár: de federaties zijn niet overtuigd dat de milieubescherming altijd goed is geregeld bij de bouwplannen voor windturbines of velden van zonnepanelen op metalen poten.

Joekels van zonneparken

Klimaatorganisatie Urgenda sluit zich daarbij aan. In een net gepresenteerd plan vraagt directeur Marjan Minnesma, bekend van de fameuze klimaatzaak tegen de Nederlandse staat, aandacht voor ‘kleinschalige zon en wind’. Door niet zo groot mogelijk uit te pakken met windmolens en zonneparken zou beter steun kunnen worden gevonden voor klimaatbeleid, nu en in de toekomst. Ook dan kan volgens Urgenda worden voldaan aan de doelen uit het Klimaatakkoord, omdat er meer smaken zijn in klimaatbeleid dan joekels van wind- en zonneparken neerzetten. Daar komt nog bij dat de Raad van State gisteren besloot dat een extra milieutoets nodig is voor windmolens.

Maak werk van energiebesparing, duurzame mobiliteit en bosaanplant, betoogt Urgenda in het voorstel, Tussen kolen en Parijs gedoopt. Gemeenten moeten ervoor waken dat ze met een eenzijdige RES 1.0 het krediet voor klimaatbeleid verspelen, dat wel nodig is om in 2050 de hele maatschappij duurzaam te krijgen. Rustiger aan doen met het uit de grond stampen van nieuwe wind- en zonneparken is volgens Urgenda denkbaar, omdat er al veel projecten in de pijplijn zitten.

Impact op de elektriciteitskabels

Wat de beheerders van het stroomnet betreft zijn er ‘scherpe keuzes’ nodig over de grootschalige bouw van grote wind- en zonneparken. “Die hebben een impact op onze elektriciteitskabels”, zegt Evert den Boer, voorzitter van de koepelorganisatie Netbeheer Nederland. Hij wijst erop dat in de RES-plannen liefst 80 procent van de groene stroom moet komen van zonneweiden, de overige 20 procent van windturbines.

“Zonneparken belasten het stroomnet relatief veel omdat de zon in pieken komt”, zo verklaart Den Boer zijn zorg. Zeker wanneer een groot zonnepark op ‘onmogelijke locaties, ver van energieklanten’ komt, zien de netbeheerders grote problemen met efficiënt stroomtransport ontstaan. Nu al raken de stroomkabels bomvol. “We kunnen niet alles tegelijk gereed maken”, aldus de netbeheerders, die tot 2050 ruim 100 miljard euro investeren om klaar te zijn voor een duurzame energievoorziening. Ze vragen het rijk om ‘regie’.

Urgenda: klimaatfonds voor dwangsom Om adequaat klimaatbeleid af te dwingen van de overheid keert milieuorganisatie Urgenda terug naar de rechter, dit keer met een verzoek om de staat een dwangsom op te leggen. Zo’n dwangsom zou zo’n 100 miljoen tot 2 miljard euro kunnen bedragen. Het idee is dat de overheid, met zo’n dreigende boete, snelle stappen zet om de CO2-uitstoot in lijn met het Parijs-akkoord te verlagen. Mocht het zover komen dat de staat in gebreke blijft, dan moet de dwangsom aan Urgenda worden betaald. In dat theoretische geval wil de organisatie een klimaatfonds of een stichting oprichten, laat directeur Marjan Minnesma weten. Het geld wordt dan in zijn geheel besteedt aan klimaatmaatregelen, zodat de CO2-uitstoot daalt. Zo’n klimaatfonds, zonder commercieel belang, zou mogelijk armere mensen kunnen helpen bij verduurzaming, aldus Minnesma, die benadrukt dat dit geen uitgewerkt plan behelst. Zeker is volgens Minnesma het leidende principe ‘ontwrichtende klimaatverandering voorkomen’. Urgenda strijdt al jarenlang voor een beter klimaatbeleid, in lijn met het Parijse Klimaatakkoord. Over de inspanningen van het kabinet is de organisatie niet te spreken. Omdat Europa het CO2-reductiedoel voor 2030 verhoogt naar 55 procent (in plaats van 40 procent) zal het Rijk het klimaatbeleid moeten aanscherpen.

