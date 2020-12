Op naar een groener leven, maar mét een biefstukje

Een duurzamer leven? Graag. Maar de overheid en grote bedrijven moeten eerst maar een tandje bijzetten om duurzamer te worden met zijn allen.

Dat is de mening van ongeveer een kwart van de Nederlanders, blijkt uit een onderzoek van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. Ook wil lang niet iedereen zijn biefstukje inleveren, of die welverdiende vliegreis, zodra het weer mag, afslaan.

Toch is er ook positief nieuws: uit het onderzoek blijkt dat één op de vijf Nederlanders in 2021 wél duurzamer wil gaan leven. Een kwart van de ondervraagde mensen zegt zich sinds de coronacrisis meer zorgen te maken over het klimaat. Het zijn vooral jongeren tussen 18 en 34 jaar oud die deel uitmaken van deze groep. De meeste ondervraagden zeggen dat ze geloven dat ze zelf een bijdrage kunnen leveren aan een meer duurzame samenleving, nét iets meer dan vorig jaar. Duurzaam boodschappen doen en tweedehands kleding kopen winnen aan populariteit.

Zee gemotiveerd

De hoeveelheid mensen die al zeer gemotiveerd waren om de wereld wat beter en minder warm te maken, is even groot gebleven ten opzichte van vorig jaar. Degenen die nu stapjes naar een groener leven willen zetten, willen vooral dat duurzame producten goedkoper worden en er meer keuze is. Daarnaast willen ze graag tips om aan het einde van het jaar ‘groener leven’ van hun bucketlist af te kunnen strepen.

