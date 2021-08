Oorlogswrakken onder zee: een tikkende tijdbom

Voor de Poolse kust liggen minstens achtduizend gezonken oorlogsschepen, een erfenis uit de Tweede Wereldoorlog. Hun lading bedreigt het milieu, maar wie ruimt ze op?

Het waait hard op de punt van Rewa. De deelnemers aan de Poolse kampioenschappen kitesurfen scheren over de golven. Het ziet er levendig uit, maar onder water is een deel van de zeebodem morsdood.

Een paar kilometer verderop ligt de in 1943 gezonken ‘Stuttgard’ al decennialang stookolie te lekken. Rondom het wrak is geen leven meer mogelijk. En elk moment kan een veel grotere ramp zich voltrekken, want een eindje verderop ligt de ‘Franken’ weg te roesten, een Duitse olietanker die ook tijdens de Tweede Wereldoorlog tot zinken werd gebracht. Niemand weet precies hoeveel olie er nog in dat schip zit. “We schatten vijf keer zoveel als in de Stuttgard”, zegt Olga Sarna van de stichting Mare, die zich sinds 2016 inzet voor het redden van de Oostzee.

Over vijf jaar of over vijf minuten

Een deel van de olie is stookolie, maar de Franken vervoerde ook lichte brandstof. “Als dat naar de oppervlakte komt, kan het alle stranden aan de Golf van Gdansk vervuilen.” Dat kan op elk moment gebeuren, want het wrak ligt op een kuil, vertelt ze, waardoor het ineens in tweeën kan breken. “Dat kan over vijf minuten gebeuren, of over vijf jaar. Het is een loterij.”

Sarna staat namens de stichting Mare de hele zomer op watersportevenementen. Vandaag heeft de wind haar standje weggeblazen, dus heeft ze een goed heenkomen gezocht in de tent van de hoofdsponsor van het kitesurfing-kampioenschap. De foto-expositie van Mare (een schoonmaakactie op een strand, duikers bij een wrak) is houtje-touwtje aan de bolvormige tentwand bevestigd: . “We zijn hier om voorlichting te geven”, vertelt Sarna. “De meeste mensen zijn bezorgd hoe vervuild de Oostzee is – niet alleen door wrakken – en willen meer weten.”

Onderzoek naar het scheepswrak de Franken, een Duitse olietanker die tijdens de Tweede Wereldoorlog tot zinken werd gebracht. Beeld Stichting Mare

Het is in een paar jaar tijd gelukt de publieke opinie bewust te maken van het wrakkenprobleem in de Oostzee. Maar de politiek kijkt de kat uit de boom. Twee jaar geleden bracht de Poolse controlekamer NIK een rapport uit, waarin de regering de mantel werd uitgeveegd, omdat geen enkele instantie zich met het probleem bezighoudt. Het Maritiem Instituut in Gdansk dat zich als enige over het onderwerp bekommerde, werd recentelijk opgeheven.

Mare heeft haar hoop dan ook op Brussel gevestigd. In april van dit jaar nam het Europees Parlement een resolutie aan die de Unie opriep de Oostzee schoon te maken. Niet alleen van wrakken, maar ook van tonnen munitie en gifgas die hier na de wereldoorlogen werden afgezonken. “Twee jaar geleden geloofde ik niet dat er politieke belangstelling zou ontstaan”, zegt Olga. “Nu is er wat licht in de tunnel.”

Mosterdgas

Je hoeft de tent maar uit te lopen om te begrijpen wat ze bedoelt. Organisator Michal Zielinski houdt de stemming erin, ondanks wind en regen, met een praatje door de microfoon. Maar in plaats van over kitesurfing, heeft hij het over mosterdgas. “Onze Oostzee is zwaar vervuild en er is nog steeds geen plan hoe we de zeebodem kunnen schoonmaken”, galmt zijn stem over het strand. “De vaten lekken en het mosterdgas komt vrij.”

Organisatoren van watersportevenementen en de stichting Mare werken samen om het bewustzijn te vergroten. “Tot voor kort werd er nauwelijks over gepraat”, zegt Seweryn Majkowski. De 46-jarige gymleraar uit Warschau komt elke zomer naar de kust voor de kampioenschappen. “Ik had al eens van de Franken gehoord, maar pas vijf jaar geleden vertelde mijn duikinstructeur hoe gevaarlijk dat wrak is.” Hij wijst naar de zee: “Wat daar ligt, is een tikkende tijdbom.”

In Polen geldt Benedykt Hac als de meest ervaren specialist op het gebied van wrakken in de Oostzee. “Die oudere wrakken zijn geen probleem, maar wat er vanaf eind negentiende eeuw is gezonken, is veel groter en bovendien hadden die schepen brandstof aan boord”, vertelt de wetenschapper door de telefoon.

Benedykt Hac deed jarenlang onderzoek naar de het wrakkengevaar bij het opgeheven Maritiem Instituut in Gdansk. “Bij een schip als de Stuttgard heb je het toch gauw over zes- à achthonderd ton brandstof.” Bovendien is het oorlogsbrandstof uit geraffineerde steenkool, die vol zit met zware metalen en andere schadelijke stoffen.

Beeld Stichting Mare

In december 1943 bombardeerden de Amerikanen het schip, dat vervolgens brandend de haven werd uitgesleept en tot zinken gebracht.

Na de oorlog werd de Stuttgard onder water gesloopt om de vaargeul naar Gdynia vrij te maken. “Dat laat zien hoe mensen het onheil over zichzelf afroepen”, vertelt Hac. “Dat slopen ging met explosieven. Daarbij scheurden de brandstoftanks.” Hac begon in 2003 aan het onderzoek van de restanten van de Stuttgard. “Elke keer bleek er meer brandstof in te zitten.” Het resultaat is een dode zeebodem. “Van ruim veertig hectare, maar het kan meer zijn, want niemand die dat nu onderzoekt.”

Munitie aan boord

Dat niemand iets weet is een terugkerend motief. Niemand weet zelfs bij benadering hoeveel gevaarlijke wrakken de Oostzee nog verbergt. “Ik schat dat twintig wrakken in de Poolse wateren gevaarlijk zijn, maar het kunnen er ook dertig zijn, of vijftien.” Ze zijn niet onderzocht, of soms zelfs niet eens gevonden.

“We weten bijvoorbeeld dat ergens niet ver hier vandaan een pantserschip moet liggen, maar niemand weet waar.” Oorlogsschepen zijn per definitie gevaarlijk, omdat ze munitie aan boord hebben en wapens. Die moeten eerst onklaar gemaakt worden voordat de brandstof uit de tanks kan worden gepompt.

Probleem is ook dat er in Polen weinig ervaring is met dergelijke operaties. “De kennis is verdwenen, omdat de mensen die zich ermee bezighielden niet meer in leven zijn”, vertelt Hac die een bundel samenstelde op basis van buitenlandse bronnen, bedoeld als handreiking naar politici. Maar die zijn niet geïnteresseerd. Met wrakken is het net als met riolering. Je ziet het niet, onderhoud is duur en dus gebeurt er pas iets als een lek zichtbaar wordt aan de oppervlakte.

Tonnen per week

“Het schoonmaken van zo’n wrak is heel duur”, bevestigt Hac. “Een duiker kost duizend euro per dag en je hebt er vele nodig. Plus het bergingsschip en de apparatuur. Dan zit je zo op tonnen per week.” Bij een gecompliceerde operatie als de olietanker Franken lopen de kosten in de miljoenen euro’s. Voor het schoonmaken van de hele Poolse kust durft Hac geen schatting te maken, omdat niemand weet hoeveel gevaarlijk materiaal er ligt. “Maar dan heb je het over heel grote bedragen.”

Bij de Stichting Mare is men blij dat de wereld zich voor dit onderwerp begint te interesseren. Maar nu is de vraag: wie gaat de schoonmaak betalen? De Helsinki Commissie, waarin landen aan de Baltische zee samenwerken om de zee te beschermen, schat dat er acht- à tienduizend wrakken in de Oostzee liggen weg te roesten, vertelt Olga Sarna. Naar schatting honderd wrakken vormen een groot gevaar voor de toch zwaar vervuilde Oostzee.

“Je ziet nu getouwtrek als het gaat om de vraag wie moet opdraaien voor die wrakken uit de Tweede Wereldoorlog”, zegt Sarna. “De eigenaar van het schip? De staat die het deed zinken? Het land waar het wrak nu ligt?”

Een geluk bij een ongeluk is dat de Oostzee niet zo zout is. “Daardoor roesten de wrakken minder snel”, weet Sarna. Maar roesten zullen ze en iemand zal de schoonmaak moeten betalen, benadrukt ook wetenschapper Hac: “Een wrak roest en stort vroeg of laat onder zijn eigen gewicht en dat van de zee in elkaar.” In het geval van de Franken kan dat een milieuramp veroorzaken.

