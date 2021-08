Ook uw lampen gaan voortaan tot A in plaats van A++

Het plusjes tellen behoort nu ook voor lampen tot het verleden, waar dat sinds maart dit jaar al geldt voor onder andere wasmachines, koelkasten, vaatwassers, vriezers en televisies. Waar het oude label van A++ tot E liep, is de zuinigste lamp vanaf nu ‘gewoon’ A en loopt het label tot G.

Het nieuwe energielabel is een stuk inzichtelijker en eenvoudiger voor de consument. Door te kiezen voor etiket A, maakt de consument de meest milieuvriendelijke keuze. De lat ligt bovendien hoger, net als bij de huishoudelijke apparatuur die al eerder het nieuwe label kregen. “Zuinige ledlampen krijgen nu bijvoorbeeld label C of D, waar ze het oude label A++ kregen. Zo worden producenten geprikkeld om nog zuinigere ledlampen te ontwikkelen”, zegt energie-expert Pim Nusselder van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal.

‘Vervangen is een no-brainer’

Nusselder pleit voor het gebruik van ledlampen, omdat ze energiezuiniger én goedkoper zijn. “Oude gloeilampen geven prima licht, maar toch is het beter ze helemaal te vervangen. Een ledlamp is niet duurder dan andere lampen, gaat veel langer mee en is veel zuiniger.” Volgens hem heeft led maar 10 procent nodig van de elektriciteit die een gloeilamp verbruikt en bevat ze geen kwik, zoals spaarlampen. “Led is uiteindelijk dus goedkoper dan je denkt. Tel daarbij de milieuwinst op en vervangen is een no-brainer”, stelt Nusselder.

Lees ook:

Vergeet A+++, de zuinigste koelkast heeft nu gewoon energielabel A

Je hoeft geen plusjes meer te tellen om te weten hoe het zit met de energieprestaties van een apparaat. De zuinigste wasmachine of koelkast heeft label A, de energieslurper krijgt label G.