Ook het nieuwe plan om de A27 te verbreden doorstaat de stikstoftoets niet

Er wordt al zeker tien jaar over gesproken, maar de verbreding van de snelweg A27 bij Utrecht is opnieuw verder uit beeld geraakt. Ook het herziene plan hiervoor leidt tot extra stikstof en schade aan de natuur, blijkt uit een toetsing.

Dat is een domper voor minister Cora van Nieuwenhuizen van infrastructuur en waterstaat. Haar vaste voornemen is om de files rond de stad Utrecht op te lossen door snelwegen te verbreden. Voor de A27 geldt echter dat die door natuurgebied Amelisweerd loopt. De snelweg kan daarom alleen verbreed worden als dat geen schade aan de natuur geeft. Zo mag de hoeveelheid stikstof die in de natuur neerslaat niet toenemen.

Een vorig bouwplan voor de A27 sneuvelde, omdat de compensatiemaatregelen voor de natuur die erin waren opgenomen berustten op het Programma Aanpak Stikstof. Toen de Raad van State vorig jaar oordeelde dat dit programma niet rechtsgeldig is, moest Van Nieuwenhuizen een nieuw plan voor de snelweg maken. Dat is nu beoordeeld door de commissie voor de milieueffectrapportage.

Verstoring van beschermde soorten

Ook dit nieuwe plan voldoet niet, volgens de commissie. Voornaamste knelpunt in het plan is de bouw van een ondergrondse waterkering op 70 meter diepte, over een lengte van bijna vier kilometer aan weerszijden van de snelweg. “De aanleg leidt zonder maatregelen tot belangrijke verstoring van beschermde soorten, met name vogels”, stelt de commissie. Voor de aanleg van de ondergrondse damwanden zullen vier freesmachines anderhalf jaar lang dag en nacht aan het werk zijn. Dit kan vijftien vogelsoorten en ook de kraamkolonies van grootoorvleermuis en winterverblijfplaatsen van ringslangen verstoren.

Voor de damwanden is naar schatting ruim 600 duizend kuub beton of cement nodig. De productie daarvan leidt tot veel uitstoot van broeikasgassen. Wat dit betekent voor het klimaat is volgens de commissie ten onrechte niet beschreven.

Ook vermeldt het plan voor de snelweg niet hoeveel extra stikstof de bouw en het gebruik van de verbrede weg zal veroorzaken. Zonder deze essentiële informatie kan de minister geen besluit nemen, stelt de commissie voor de milieueffectrapportage.

Minister Van Nieuwenhuizen verwacht zelf dat zij nog dit jaar groen licht kan geven voor het verbreden van de A27.

