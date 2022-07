Ook het kabinet wil niet eeuwig blind varen op één allesbepalend stikstofcijfertje

De Brabantse Wal, ingeklemd tussen Bergen op Zoom en de Belgische grens, is in oppervlak veruit het grootste natuurgebied van de provincie. Met heide, zand, vennen en vooral veel bos. Maar ook – vrij uniek in die regio – forse hoogteverschillen op de overgang tussen Zeeuwse klei en Brabants zand. En met een fors stikstofprobleem bovendien.

Amper een procent van het gebied blijft binnen de zogeheten ‘kritische depositiewaarde’ (KDW). Een wat technische term maar wel belangrijk in de huidige stikstofdiscussie. De KDW is de maximale hoeveelheid stikstof die de kwetsbaarste natuur in een gebied aankan. Boven die waarde bestaat het risico dat de natuurkwaliteit verslechtert.

In het geval van de Brabantse Wal kunnen de internationaal vrij unieke heidevennen jaarlijks per hectare ongeveer 8 kilo aan stikstof aan. Dat is relatief gezien weinig. Alleen al vanuit het buitenland waait er volgens berekeningen meer dan die 8 kilo binnen.

Het gevolg: ook als alle nu geplande stikstofmaatregelen worden doorgevoerd, is de KDW in het overgrote deel van het natuurgebied onhaalbaar. Slechts 4 procent van de natuur op de Brabantse Wal blijft dan in 2030 binnen die norm, zo becijfert de provincie.

KDW is heel belangrijk gemaakt

De KDW is op het gebied van stikstof al jaren een belangrijke indicator. Maar door de stikstofcrisis werd het zelfs meer dan dat. De commissie-Remkes promoveerde de KDW in feite tot doel op zich. Ze adviseerde om 74 procent van de hectares aan natuur voor 2030 binnen de KDW te brengen. Een doelstelling die door dit kabinet werd overgenomen.

Die focus op de kritische depositiewaarde is al vanaf het begin tegen het zere been van de agrarische sector. Boerenorganisaties vrezen een soort bodemlozeputeffect: hoe veel stikstof boeren ook reduceren, het zal nooit genoeg zijn om het doel te halen. Waardoor maatregelen elkaar ook in de toekomst blijven opvolgen.

In die kritiek staan ze overigens niet alleen. Nog vóór het rapport van Remkes kwam het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) al met een advies. De rode draad: ja, stikstofreductie is belangrijk om de natuur weer gezond te krijgen. Maar daarvoor is meer nodig, zoals goed beheer, het aan elkaar knopen van natuurgebieden en een gunstige waterhuishouding.

Puur naar de KDW kijken is dan onverstandig, zo stond in het PBL-rapport. “Dan riskeert de overheid op termijn een weinig perspectiefvolle beleidsroute en een ondermijning van het draagvlak voor natuurbeheer.”

Dubbele boodschap

Die voorspelling is tweeënhalf jaar later volledig uitgekomen. En dat begint de overheid zelf langzamerhand ook in te zien. Minister Christianne van der Wal (VVD, stikstof) stuurt provincies momenteel met een soort dubbele boodschap op pad. Zij moeten rondom natuurgebieden zo breed mogelijk gaan kijken hoe de kwaliteit te verbeteren valt, zonder zich blind te staren op stikstof. Maar ze worden daarbij wél afgerekend op het al dan niet behalen van de KDW, die als enige indicator in de stikstofwet staat opgenomen.

Mede onder druk van de Tweede Kamer zijn de panelen nu wel aan het schuiven. De KDW blijft de komende jaren belangrijk, benadrukt Van der Wal. Een forse stikstofreductie is sowieso nodig voor de natuur. En ook om de juridische patstelling rondom vergunningen voor bouw, infrastructuur en andere ontwikkelingen het hoofd te bieden.

Maar op termijn wil ook de minister nu toe naar een bredere kijk op de zaak. Zij roept daarom een ‘ecologische autoriteit’ in het leven, zo maakte ze vrijdag bekend. Die moet de gebiedsplannen van provincies gaan beoordelen. Maar ook kijken of de natuurdoelstellingen op andere manieren kunnen worden getoetst dan alleen via de KDW. Het kabinet zet daarom in op ‘het ontwikkelen van nieuwe indicatoren en robuuste onderbouwing hiervan’.

Geen stikstof, wel de waterstand

Boerenorganisatie LTO is in een eerste reactie voorzichtig positief. De organisatie spreekt zelfs van een teken dat het kabinet ook vindt dat de sector van de ‘wettelijke KDW moet worden bevrijd’. De vraag is wel of dat voor veehouders per definitie goed nieuws is. Het effect kan per saldo zijn dat provincies net wat minder puur naar stikstof kijken, maar wél meer doen aan het verhogen van de waterstand of het aan elkaar knopen van natuurgebieden.

Dat kan via een net iets andere weg evengoed tot dezelfde conclusie én onzekerheid leiden. Boeren nabij natuurgebieden zullen in veel gevallen moeten extensiveren (minder dieren per hectare land), verhuizen of stoppen. Provincies moeten daarbij bezien hoe dat zo harmonieus mogelijk kan verlopen.

Lees ook:

Extra snelle natuurplannen moeten onbedoeld ‘illegale’ boeren aan vergunning helpen

Provincies krijgen in totaal zo’n 750 miljoen euro van het kabinet om tot gebiedsplannen te komen. Die moeten alvast de grootste juridische knelpunten in de stikstofcrisis wegnemen. Zoals de situatie van bedrijven die buiten hun schuld zonder natuurvergunning zitten.