Ook de wereldwijde corona-lockdown zal het klimaatakkoord van Parijs niet redden

Het coronavirus heeft bereikt waartoe de mens nog niet in staat bleek. Nu grote delen van de wereld zijn platgelegd door lockdowns en vooral het verkeer tot stilstand is gekomen, daalt ook de uitstoot van CO2. In april werd dagelijks 17 miljoen ton van het broeikasgas minder in de atmosfeer gebracht dan een jaar geleden, ongeveer een zesde van het totaal. Als een deel van de beperkingen dit jaar nog van kracht blijft, is de reductie dit jaar altijd nog zo’n zeven procent, rekenen wetenschappers van het Global Carbon Project voor in vakblad Nature Climate Change.

Dat lijkt goed nieuws. Ineens zit de wereld weer op koers voor het klimaatdoel van Parijs. Helaas, schrijven de onderzoekers. Om de opwarming van de aarde werkelijk tot anderhalve graad te beperken moet er de komende decennia ieder jaar zeven procent af. De huidige reductie is niet alleen tijdelijk, hun berekeningen tonen ook aan dat gedragsveranderingen slechts een beperkte rol kunnen spelen. Veel meer dan deze eenmalige zeven procent valt daarmee niet te halen. “Voor structurele reducties zijn duurzame energiebronnen, verantwoord materiaalgebruik en energiebesparing noodzakelijk”, schrijven ze. “Moeder Natuur heeft slechts op de pauzeknop geduwd.”

Kleine lichtpuntjes

De onderzoekers hebben de CO2-uitstoot van 2020 niet direct gemeten – zo’n studie vergt een langere tijdspanne. Ze hebben de lockdownmaatregelen van 69 landen (samen goed voor 85 procent van de wereldbevolking en 97 procent van de CO2-uitstoot) tegen het licht gehouden en data verzameld over de (economische) activiteit. Met die gegevens maken ze een schatting voor de uitstoot. Die blijkt in elk land op de piek van de lockdown ongeveer een kwart lager te liggen dan het jaar ervoor. Omdat de lockdowns niet samenvielen was de mondiale reductie niet meer dan 17 procent.

De grootste bijdrage kwam van het wegverkeer: 43 procent minder. Industrie en elektriciteitsvoorziening leverden samen een vergelijkbaar aandeel. De luchtvaart werd het hardst door de lockdowns geraakt, maar omdat het een klein deel uitmaakt van het wereldtotaal, bracht dit slechts tien procent in het laatje. Doordat veel mensen thuis werkten, steeg de bijdrage van huishoudens. Maar die toename viel in het niet bij eerder genoemde dalingen.

Na de financiële crisis van 2008 zakte de CO2-uitstoot anderhalf procent, een dip die een jaar later al ruim werd goedgemaakt. De onderzoekers hopen dat de wereld dit keer niet in dezelfde fout vervalt. Ze zien kleine lichtpuntjes. Zo promoten veel steden, van Londen tot Parijs, het wandelen en fietsen. “Binnensteden worden weer leefbaar. Hopelijk houden we daar iets van vast.”

