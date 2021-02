Ook België krijgt een stikstofcrisis

Een uitspraak van een Vlaamse rechter kan dezelfde gevolgen hebben voor de economie in België als het stikstofarrest in Nederland. Daar kwam door een te hoge uitstoot in de landbouw een groot deel van de bedrijvigheid stil te liggen.

De Vlaamse Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigde vorige week de vergunning voor een kippenstal in Kortessem, in Belgisch Limburg. De rechters verwijzen in hun vonnis naar een uitspraak van het Europese Hof van Justitie uit november 2018, die de Nederlandse stikstofaanpak ongeldig verklaarde.

18.000 projecten stilgelegd

De Raad van State haalde op basis van dat Europese vonnis in mei 2019 de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) onderuit, waarmee de stikstofcrisis begon. Er werden 18.000 projecten stilgelegd, waaronder nieuwbouwwijken en snelwegen en het vliegveld Lelystad. Als een van de maatregelen ging de maximum snelheid omlaag naar 100 km per uur.

Zover is het in België nog niet, maar de overeenkomsten zijn groot. Ook het Vlaamse vonnis is gericht op de wettelijke stikstofaanpak, al is de PAS in Vlaanderen nog in de maak. De kippenstal in Kortessem ligt dichtbij het Bellevuebos, een waardevol natuurgebied dat deel uitmaakt van het netwerk van Natura 2000-gebieden.

“Er bevinden zich kwetsbare bosbiotopen en schrale graslanden, die al jaren te veel stikstof slikken”, zegt Jos Ramaekers van de Belgische milieuorganisatie Natuurpunt in de krant De Standaard. Omdat de kippenboer niet kan aantonen dat het bos niet verder wordt aangetast bij uitbreiding van zijn stal, gaat er een streep door de verleende vergunning. Precies dat argument was de basis voor de uitspraak van de Raad van State. In de Europese Unie moet degene die een activiteit wil ondernemen in de buurt van beschermde natuur, ervoor zorgen dat die natuur niet lijdt onder het vrijkomen van stikstof.

Johan Vollenbroek van Mobilisation for the Environment (MOB) reageert verheugd op het Vlaamse arrest. Samen met twee Brabantse milieuorganisaties kaartte MOB de Nederlandse stikstofaanpak aan, tot aan de uitspraak van de Raad van State. “Dit werd hoog tijd. Nu Duitsland nog en Denemarken.”

