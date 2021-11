‘Onze ruimtelijke ordening berust te veel op toeval’

Het is zoeken en soebatten, weet Jan van der Meer, die als gedeputeerde in Gelderland verantwoordelijk is voor de energietransitie. Om op tijd de omslag te maken naar schone energie zijn veel zonnepanelen en vooral veel windmolens nodig. Maar waar plaats je die? Hoe krijg je een gemeentebestuur mee? En hoe overtuig je weifelende omwonenden?

Een provinciaal bestuurder als Van der Meer heeft nu te weinig mogelijkheden om de ruimtelijke inrichting die nodig is te realiseren, blijkt uit het advies Geef richting, maak ruimte!, dat de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) dinsdag heeft uitgebracht.

Verbouwing Nederland slecht aangepakt

Voor de vele toekomstige behoeften is nogal wat ruimte nodig. Waar bouwt Nederland bijna een miljoen nieuwe huizen, waar komt extra natuur en waar verrijzen die windmolens voor duurzame energie? Een grote verbouwing van Nederland, noemt de Rli dit. En Nederland pakt die verbouwing niet goed aan, waarschuwt de raad.

Voornaamste kritiek: Nederlandse bestuurders laten te veel aan het toeval over. De afgelopen twintig jaar heeft de rijksoverheid steeds minder aandacht gehad voor ruimtelijke ordening, analyseert de Rli. Daardoor zijn bijvoorbeeld vergunningen verleend voor distributiecentra op plaatsen waar achteraf weinig enthousiasme voor bestaat, de zogenoemde verdozing van het landschap. Daardoor komen intensieve veehouderijen met de wens tot uitbreiding in conflict met nabijgelegen kwetsbare natuurgebieden. Daardoor komen nieuwe woonwijken vaak niet snel genoeg van de grond. En daardoor ligt de aanleg van nieuwe of bredere wegen dikwijls onder vuur.

Er moet weer een minister van ruimtelijke ordening komen, adviseert de Rli, net als eerder het college van rijksadviseurs, wetenschappers en de verkiezingsprogramma’s van elf politieke partijen. De minister van vrom verdween in 2010, bij de vorming van eerste kabinet Rutte. Een nieuwe minister kan de fragmentatie in de woningbouw doorbreken en doortastend zijn in omschakeling van landbouw en natuur.

Op slot door uitstel

Maar alleen een minister van ruimtelijke ordening is niet genoeg om heikele kwesties als verduurzaming van de landbouw, de energietransitie en een circulaire economie in te passen in de al bestaande vraag naar woningen en wegen, en de groeiende behoefte aan meer natuur. Nederland zit ‘op slot’ door de vele kortetermijnoplossingen en uitstel van vergaande beslissingen, stelt de Rli. Daar komt bij dat de Raad van State en de Europese Commissie Nederland houden aan de afgesproken doelstelling op het gebied van klimaat, water en natuur.

De Nationale Omgevingsvisie schiet te kort om die impasse te doorbreken, stelt de Rli. Om de doelen waar het land voor staat te halen, zijn heldere keuzes nodig. Om die uit te voeren moeten de provincies worden versterkt, met geld voor een klimaatbestendige inrichting, maar vooral ook met kennis en deskundigheid. De rijksoverheid moet voorop lopen in ontwerpen van het toekomstige landschap.

Daarnaast moet er meer aandacht zijn voor de inbreng van burgers. Die worden nu te weinig of te laat betrokken bij plannen voor hun leefomgeving, raken teleurgesteld over hun geringe invloed en haken soms af, constateert de Rli. De raad pleit voor burgerdialogen op nationaal niveau en meer participatie op regionale schaal, ‘waarbij overheden, burgers, bedrijven en andere partijen samen ‘puzzelen’ op mogelijke en wenselijke toekomstbeelden’.

Lees ook:

Nederland heeft een minister van ruimte nodig, zeggen de rijksadviseurs

Klimaatverandering, hervorming van de landbouw, woningbouw, waterveiligheid en andere energie vereisen de komende jaren stevige aanpassingen in de schaarse ruimte van Nederland. Een minister van ruimte moet daarover de regie gaan voeren, adviseert het College van Rijksadviseurs.

Industrieterrein Nederland heeft een ministerie van ecologische zaken nodig

Op ‘industrieterrein Nederland’ legt milieu het steevast af tegen economie. Nu we te maken hebben met ernstige ecologische schaarste, is het tijd voor een ministerie van ecologische zaken, vinden Klaas van Egmond, voormalig directeur Milieu- en Natuur Planbureau en RIVM-Milieu (thans PBL) en Herman Wijffels, kabinetsformateur 2007.