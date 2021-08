Onze levensstijl moét anders om het klimaat te redden. Maar hoe gooien we het roer om?

We moeten groener leven. Maar wat zet ons aan tot klimaatvriendelijk gedrag? De zoektocht naar die triggers maakt nauwelijks deel uit van het klimaatbeleid. Maar ze zijn er wel.

Wat kan ik doen voor het klimaat? Het is een vraag aan Google die in de 48 uur na het verschijnen van het alarmerende IPCC-klimaatrapport het meest is ingetikt in Nederland, volgens de zoekmachine. Als mensen zochten naar informatie over klimaatverandering, was dat de vraag: hoe kan ik zelf bijdragen?

Na de alarmerende boodschap van de wetenschappers in klimaatpanel IPCC – ‘code rood’ voor de planeet – is er kennelijk behoefte aan actie. Handelen om de dreiging te lijf te gaan. Ook de vluchtreflex was te zien. Op twee staat de vraag waar het veilig wonen is, in het licht van het klimaat. Nummer drie is weer heel concreet en dichtbij huis: welk eten is slecht voor het klimaat?

Die speurtochten op internet bevestigen wat uit talloze onderzoeken en peilingen naar voren komt: burgers erkennen in overgrote meerderheid dat hun gedrag van invloed is op de opwarming van de aarde.

In Nederland denkt slechts 16 procent van de mensen dat het er niet toe doet of ze het licht wel of niet aan laten staan, of de fiets in plaats van de auto pakken, laat recent CBS-onderzoek zien. De meesten constateren dat het wel uitmaakt, dat ze proberen rekening te houden met klimaat en milieu en dat ze eigenlijk vinden dat ze meer zouden moeten doen om de planeet te ontzien.

De helft doucht vaak of altijd korter dan vijf minuten

Een trui aantrekken en niet meteen de thermostaat een graadje hoger zetten bij kou, doet 70 procent van de Nederlanders volgens het CBS. De helft meldt vaak of ­altijd korter dan vijf minuten te douchen, ruim een derde gebruikt geen droger voor de was, bijna drie op de tien huiseigenaren hebben al zonnepanelen op het dak.

Klimaatklappers Een Nederlands huishouden is jaarlijks goed voor gemiddeld 20.000 kilo CO 2 -uitstoot, 20 ton dus. Wie de eigen ecologische voetafdruk snel wil verkleinen kan kiezen voor de ‘klimaatklappers’, uitgerekend door voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. De sommen laten zien wat een andere levensstijl oplevert en wat het hardste aantikt. Stel, de reis naar het werk is zo’n 40 kilometer per dag, enkele reis. De auto laten staan bespaart 3500 kilo uitstoot per jaar. Een retourtje Thailand: 2700 kilo broeikasgas. Alle zuivel, vlees en kaas laten staan scheelt 850 kilo jaarlijks. Ook met het schrappen van vlees is de winst al aanzienlijk: 460 kilo. De burger kan het ook zoeken in eenmalige maatregelen die jaar in jaar uit CO 2 -uitstoot besparen. Zoals het isoleren van spouwmuren: 1600 kilo CO 2 per jaar voor de gemiddelde Nederlandse eengezinswoning. Vloerisolatie doet 550 kilo. Tien zonnepanelen zijn nog eens goed voor 1400 kilo per jaar. De waterbesparende douchekop is een klein klapje, 80 kilo per jaar. Maar alle beetjes helpen, stelt Milieu Centraal, en zo’n douchekop kost niet veel. Op de site is ook de eigen ecologische voetafdruk te becijferen.

Op andere vlakken is klimaatvriendelijk leven minder ingeburgerd. Hooguit 5 procent eet helemaal geen vlees, tweedehandskleding kan op weinig enthousiasme rekenen en de helft nam – pre-corona – het vliegtuig in het voorgaande jaar.

Het verband tussen duurzaam denken en duurzaam doen geen rechte lijn. Jezelf afficheren als klimaatbewust, uit zich niet altijd in het ­dagelijks leven. Zo laten klimaatbewusten niet vaker de auto staan voor korte ritjes, hebben ze niet meer zonnepanelen en reizen ze juist frequenter met het vliegtuig. Ze trekken dan wel weer sneller dat warme vest aan en eten minder vlees.

Kortom: de wil is er om rekening te houden met het klimaat, maar de praktijk is weerbarstig. Dat zal drastisch moeten veranderen om de opwarming van de atmosfeer binnen de perken te houden. De wereld komt er niet alleen met ander overheidsbeleid en technologische oplossingen. Om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen, is een vergaande verandering van levensstijl nodig. Dat inzicht is aan een opmars bezig. Duurzaam gedrag maakte doorgaans geen deel uit van klimaatrapporten maar recent is daar verandering in gekomen.

Huishoudens ontkomen er niet aan om in te grijpen

Het jaarlijkse rapport van de VN over de wereldwijde uitstoot, het Emissions Gap Report, wijst in de laatste editie op de bijdrage van huishoudens aan de emissies van broeikasgassen. Gerekend vanuit de consumptie nemen burgers twee derde van de mondiale uitstoot voor hun rekening. Aangezien de wereld volgens dit rapport vooralsnog afstevent op een gevaarlijke 3 graden opwarming, ontkomen huishoudens niet aan ingrepen in de manier waarop ze nu leven. Een duurzamere leefstijl is een vereiste om de CO 2 -uitstoot scherp naar ­beneden te krijgen en de klimaatdoelen te halen, stelt de studie.

Daar zijn ook getallen aan te hangen. Een consumptie die op koers is om de Parijs­doelen te halen, komt uit op een gemiddelde van 2 tot 2,5 ton broeikasgassen per wereldburger in 2030. Zou je dat eerlijk over de aarde verdelen, dan zal de rijkste 1 procent zijn emissies met maar liefst een factor dertig moeten verlagen, stellen de VN. De armsten hebben dan nog de ruimte om hun huidige emissies gemiddeld ongeveer te verdrievoudigen en aan te haken bij een zeker welvaartspeil.

Nederland herbergt als een van de rijkere landen op de wereld een deel van die bovenste 1 procent. Dat zijn misschien extreme consumenten, maar de welvarendste 10 procent, waar een groot deel van de Nederlandse bevolking onder zal vallen, zal ook een flinke bijdrage moeten leveren, als je deze rekensommen volgt. De rijkste 10 procent in de wereld stoot ruim 20 ton CO 2 uit per persoon per jaar. Voor een eerlijke verdeling van klimaatvervuiling zou dat dus met een factor tien omlaag moeten.

Uitstoot zit ’m vooral in vervoer, huisvesting en eten

Er is geen wereldautoriteit die gaat bepalen dat de ‘rechten op emissies’ op die manier verdeeld moeten worden. De berekeningen helpen wel om een idee te krijgen van wat nodig is om de klimaatcrisis te keren. De meeste uitstoot van huishoudens zit ’m in een paar grote brokken: vervoer, huisvesting en eten, alle drie goed voor grofweg 20 procent van de ‘levensstijlemissies’. Daar wat aan doen tikt dus aan.

Een langeafstandsvlucht is goed voor zo’n 1,9 ton broeikasgas. Een huis met schone energie bespaart ongeveer 1,5 ton CO 2 per jaar voor de hogere inkomens in de wereld. Overstappen op een vegetarisch dieet kan gemiddeld een halve ton per jaar opleveren, volgens de cijfers in de VN-studie.

Omwille van de leefbaarheid van de planeet zullen mensen moeten bijdragen aan het verminderen van uitstoot, stellen de VN, als burger, als bezitter van vermogen en als lid van de gemeenschap. De inzet van burgers is essentieel om de samenleving om te vormen tot een klimaatvriendelijke maatschappij.

Het is tegelijk niet redelijk om daarvoor zwaar te steunen op de goede wil en acties van het individu, is de waarschuwing. Die is immers geen kluizenaar, maar functioneert in een systeem met gewoontes, normen, beschikbaarheid van bepaalde producten, regels voor van alles en nog wat. De overheid moet daarom de voorwaarden scheppen voor een groenere levensstijl. Met regels bijvoorbeeld: producten met hoge uitstoot verbieden, fabrikanten verplichten reparabele producten te maken, rails aanleggen om vliegverkeer te vervangen.

De burger moet ook op een opbouwende, positieve manier de duurzame richting opgestuurd worden. Hoe dat gedrag te veranderen maakt echter nauwelijks onderdeel uit van klimaatbeleid, constateerde een internationale groep wetenschappers en experts, de Cambridge Sustainability Commission on Scaling Behaviour Change, die in kaart bracht hoe het ervoor staat met gedrag en klimaat.

Het is een behoorlijk onontgonnen terrein, constateert de groep. Ook het wetenschappelijk onderzoek stapt voor een groot deel in de valkuil van ‘het individu’. Hoe krijg je iemand, of een huishouden aan de vegaburger, zonnepanelen of een elektrische auto? Dat is de voornaamste invalshoek. Dat kan dan met subsidies, vleestaksen, plek in het schap of inruilbonussen. Met een leuke info-campagne van de overheid: iedereen doet wat aan het klimaat.

De burger kan met nudges, subtiele hints, richting duurzamere keuzes geduwd worden. Op de hoek van de straat een textielcontainer, de vegan gehaktballetjes vooraan leggen, inzamelacties voor apparatuur.

Een vriendelijke por naar gerecyclede bordjes is verre van genoeg

Die eenzijdige, vooral op vrijwilligheid gestoelde aanpak miskent de omvang van het probleem. Net als het VN-rapport over de uitstootkloof, stelt de Cambridge Commissie dat het individu en het hele systeem van productie en consumptie moeten veranderen. Binnen tien jaar – de termijn die klimaatwetenschappers noemen als essen­tieel – moet de uitstoot zo hard omlaag dat een vriendelijke por naar gerecyclede bordjes verre van genoeg is.

Volgens de deskundigen is het nodig ongemakkelijke vragen onder ogen te zien: waarom consumeren mensen zoveel in de rijke landen? Hoe komen keuzes tot stand? Welke rol spelen marketing en reclame? Waarom is economische groei zo belangrijk? Wat is ‘toe­reikend’ voor een goed leven?

Er valt niet onderuit te komen dat het bestrijden van de klimaatcrisis om minder consumptie vraagt. Daar moet wel iets tegenover staan, wil je mensen meekrijgen naar een andere levensstijl.

Winst in welzijn zou de andere kant van de medaille moeten zijn. Als de consumptie daalt, kan de werkweek dan korter? Als de voetafdruk van voedsel omlaag moet, helpen lokale projecten om de sociale cohesie te versterken? Zorgen repareerbare spullen voor meer arbeidsintensieve werkgelegenheid?

Zo’n overgang naar een duurzame samenleving gaat ook over macht, stelt de commissie. Wie bepaalt bijvoorbeeld wat er in de supermarkt ligt? Het gaat over bestuur: laat burgerraden meedenken over maatregelen, zoals al in sommige landen is gebeurd. Het gaat over gelijkheid. Pak als eerste de zware vervuilers aan met maatregelen als een belasting op veelvliegen en een verbod op SUV’s.

De burgerbeweging, de onderstroom van talloze kleine initiatieven, is nodig om de samenleving mee te helpen veranderen. Die maakt aanvankelijk obscure dingen, zoals veganisme, lokale energie, deelauto’s of kledingruil, meer geaccepteerd, gewoner. Actievoerders, ook noodzakelijk volgens de experts. Die vechten voor fossielvrije pensioenen, autovrije wijken of tegen de uitbreiding van vliegvelden.

Zo moet een ‘ecosysteem van verandering’ naar een samenleving leiden die klimaatbestendig is, zoals de commissie het formuleert. Zodat volgende generaties ook nog een leefbare omgeving aantreffen. Ook dat houdt mensen bezig, blijkt uit het Google-lijstje. Op plek vijf staat de zoekvraag ‘hoe kan je helpen voor het klimaat jeugd’.

