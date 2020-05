Onvrede bij de achterban was er al jaren, nu stapt LTO-voorman Marc Calon ook echt op

Al geruime tijd is er onvrede binnen de gelederen van LTO. Dat bleek in juni 2018 al uit De Staat van de Boer van Trouw, het grootste opinieonderzoek dat ooit onder agrariërs werd gehouden. Ruim 2200 boeren vulden een enquête in over de toekomst van hun beroep. Een van de opvallende uitkomsten was dat 77 procent van de boeren zich onvoldoende vertegenwoordigd voelt door de Land- en Tuinbouw Organisatie van Marc Calon.

Negen van de tien boeren vonden dat Nederland een ‘sterke man of vrouw’ nodig had om de agrarische sector te vertegenwoordigen. Protestorganisaties als de Farmers Defence Force, Agractie en het Landbouw Collectief bestonden toen nog niet.

Stikstofcrisis

De belangrijkste uitkomst van de boerenenquête in 2018 was dat agrariërs best wilden overschakelen naar duurzamere vormen van landbouw. Door de stikstofcrisis sloeg die stemming snel om. Vooral binnen LTO was er rumoer. “LTO heeft het altijd over de sector, maar de organisatie komt vooral op voor de intensieve agrariërs, boeren met meer koeien en meer land. LTO komt op voor grote boeren met mestoverschotten”, zei destijds Diana Stalman, oprichter van Grondig, een netwerk van kleinere, grondgebonden boeren.

Haar visie op LTO Nederland kwam ook naar voren in reacties van boeren die de Trouw-enquête invulden. “De grote jongens bepalen welke kant het opgaat. En helaas staat LTO te dicht bij de grote jongens.” Een akkerbouwer: “Het beleid van LTO is te veel gericht op het houden van zo veel mogelijk dieren. Maar er is geen beleid als het gaat om de vraag wat de bodem kan dragen.” Een andere akkerbouwer: “Het zijn altijd LTO en de Nederlandse Zuivel Organisatie die de boventoon voeren in Den Haag. We weten allemaal dat zij niet het belang van de boer vooropstellen.”

Radicale koers

Afgelopen december, middenin de stikstofcrisis, deed Trouw de enquête over. Het beeld dat de landbouwer niet meer in de traditionele boerenorganisatie gelooft, kwam toen nog sterker naar voren. Meer dan 60 procent omarmde de radicale koers van Farmers Defence Force. LTO-voorman Calon kreeg een dikke onvoldoende van de ruim tweeduizend deelnemers aan de enquête: een 4,4. Al was het meer dan wat landbouwminister Carola Schouten van ze kreeg: een 3,6.

De Staat van de Boer 2018 en 2019

De Staat van de Boer is het grootste opinieonderzoek onder agrariërs ooit, uitgevoerd door Trouw. In 2018 werden daarvan de resultaten gepresenteerd. Na de stikstofdiscussie en het verzet tegen maatregelen anno 2019, is de stemming opnieuw gepeild. Het resultaat is De Staat van de Boer 2.