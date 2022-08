'Ons bin zunig' maakt van de stekker-auto een echte klimaattopper

Elektrische auto's moeten ons op de weg zo snel mogelijk van de CO2-uitstoot afhelpen. De productie van die e-auto's komt echter wat langzaam op gang en voordat alle fossiele auto's van de weg zijn, zijn we zeker twintig jaar verder. Eén geluk: zuinigheid zorgt voor een versnelde daling van ons benzine- en dieselverbruik.

Tot een paar jaar geleden dachten de oliemaatschappijen nog dat de verkoop van stekker-auto's zou stagneren, want: je komt niet ver op één batterijlading en opladen kost daarna veel tijd. Ook voorspelden de olieboeren dat daarom benzine- en dieselauto's op jaarbasis veel meer kilometers zouden blijven maken dan e-auto's.

Niets aan de hand dus voor de benzinepompen langs de weg? De werkelijkheid blijkt anders, met dank aan een gezonde zuinigheid van de mens. Daar kwam het financiële persbureau Bloomberg onlangs achter toen het de vervoercijfers over Noorwegen onderzocht. Noorwegen is gidsland als het om elektrisch rijden gaat. In juni dit jaar was 89,9 procent van alle nieuw verkochte auto's een stekker-auto. Desondanks zal het nog lang duren voordat alle fossiele auto's uit het straatbeeld zijn verdwenen. In Noorwegen werden vorig jaar zo’n 175.000 nieuwe personenauto's verkocht, waarvan er 150.000 een stekker hadden. Het totale wagenpark telt 2,8 miljoen auto's. Het kost dan zo'n twintig jaar om die (bijna) allemaal te vervangen.

Maar kijk je naar het aantal kilometers dat een auto gemiddeld rijdt, dan blijkt dat de e-auto het inmiddels wint van de brandstof-auto's. Tot pakweg 2013 werd met e-auto's slechts zo'n 7.500 kilometer per jaar gereden, tegen 10.000 met een benzine- en 17.000 met een diesel-auto. Maar toen kwam Tesla met zijn eerste ‘lange afstand’-auto, de Model S. Twee jaar later reden stroom- en benzine-auto's al even veel km's: 9.000 per jaar. Bij de e-auto's bleef dat aantal toenemen, naar 12.500 in 2020, terwijl benzine-auto's nog maar 8.000 km per jaar afleggen.

Ook bij diesel daalt het aantal gereden kilometers gestaag: van 17.000 in 2013 naar 12.500 in 2020. Twee jaar geleden heeft dus de e-auto ook de diesel-auto ingehaald. En dankzij grotere batterijen die sneller geladen kunnen worden, zal de trend zich wel doorzetten. Nu, zomer 2022, zal het cijfer dus nog meer in het voordeel van de e-auto uitvallen.

Goedkoper, dus favoriet

Bloomberg heeft wel een verklaring voor deze opmerkelijke ontwikkeling. Opmerkelijk, want een tank volgooien met diesel gaat nog altijd sneller dan een batterij opladen en met die tank kun je meestal ook nog grotere afstanden overbruggen. Maar zuinigheid wint het hier van verondersteld gemak. Al is ’s nachts je auto opladen terwijl je slaapt natuurlijk niet echt ongemakkelijk.

Neem een gezin met twee auto's waarvan er één voor woonwerk-verkeer wordt gebruikt, zegt Bloomberg. Zelfs de kleinste e-auto's halen al gauw 150 kilometer tussen het opladen, ruim voldoende voor de meeste retourtjes werk. En omdat de e-auto veel goedkoper is in gebruik, zal dus die auto gekozen worden voor dat woon-werkverkeer. Over een heel jaar gezien zijn dat de meeste kilometers die het gezin maakt. De oude fossiele auto staat nog thuis voor boodschappen en misschien een wat verre vakantie. Kocht het gezin eerst nog zo'n 1000 tot 1500 liter benzine per jaar, nu zijn het er nog maar 200 of 300.

Zuinige Nederanders

Ook als je kijkt naar de totale hoeveelheid kilometers die alle e-auto's samen jaarlijks afleggen, is de e-auto in Noorwegen al zichtbaar aan de winnende hand. In 2015 was dat 1 miljard kilometer, in 2020 al 6 miljard. De benzine-auto's daalden in die tijd van 13 naar 8 miljard, en de voorspelling lijkt verantwoord dat de e-auto's dit jaar samen meer kilometers maken dan de benzine-auto's. Bij diesel is nog wel een gat te overbruggen. Daar daalde de totale afstand van 20 miljard in 2015 naar 17 miljard in 2020. Maar over een paar jaar zal ook daar de stroomauto de kop gaan overnemen, zeker nu bij de nieuwverkoop diesel nog maar 3,7 procent van de markt uitmaakt en stekkerauto's dus 89,9 procent.

‘Ons bin zunig’ is de gevleugelde uitdrukking geworden om de Nederlandse zuinigheid mee aan te geven. En voor zover ik de cijfers van het CBS al een beetje mag interpreteren, volgen wij het Noorse zuinige voorbeeld. We lopen wat verkoop van EV's betreft nog wel een jaar of twee achter op Noorwegen, maar zijn in Europa een goede tweede. In 2020 legden vol-elektrische auto’s gemiddeld 12.000 kilometer af, tegen 9.200 voor benzine-auto's. Plug-in hybrides, waarvan niet duidelijk is welk deel elektrisch en welk deel fossiel is gereden, maakten ruim 15.000 kilometers en dieselauto's dik 17.000.

Ook bij ons mag dus verwacht worden dat e-auto's over een paar jaar al meer kilometers gaan maken dan diesels. Zeker nu leasemaatschappijen helemaal overgaan op elektrisch en leaseauto's gemiddeld meer kilometers rijden dan particuliere auto's, moet dat eigenlijk al geen vraag meer zijn.

Pompen in de uitverkoop

Kortom: er zijn nog wel heel veel benzine- en diesel-auto's in Nederland, maar ze staan steeds vaker stil. Als we gaan rijden, pakken we bij voorkeur een e-auto. Gewoon omdat dat voordeliger is. Ik vermoed dat we de komende tijd daardoor vaak benzinepompen zullen zien sluiten. De eerste drie jaar misschien nog niet zo veel, maar daarna gaat het hard. En dat maakt dan het tanken lastiger, wat weer tot versneld overstappen op e-rijden zal leiden.

Om nog maar even op mijn vroegere specialisme, economie, terug te grijpen: in een krimpende markt zie je dat grote spelers proberen hun belangen te verkopen zolang de prijs nog een beetje redelijk is. Shell, Total, BP en hun collega's zullen de komende jaren afscheid willen nemen van benzine- en dieselverkoop, wat ik u brom... Om te beginnen in Noorwegen uiteraard.

In zijn weblog ‘Vincent wil zon’ belicht Vincent Dekker innovaties en ontwikkelingen op het gebied van groene energie, dichtbij en ver van huis. Lees meer afleveringen op trouw.nl/vincentwilzon. Vincent Dekker heeft ook podcast, onder meer over elekgtrische auto's - beluister die via deze link of zoek hem op via de bekende kanalen.

