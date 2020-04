Onrust over proef met insectengif tegen eikenprocessierups

De Partij voor de Dieren heeft al aangekondigd met spoed Kamervragen te stellen over het experiment.

Het dodelijke middel wordt via een gat in de bast in gespoten en verspreidt zich via de sapstromen door de hele eik naar de bladeren. Als de rups daarvan eet gaat die dood. Maar dat geldt ook voor de andere insecten die ermee in aanraking komen, zegt de Vlinderstichting, zoals de honderden verschillende nachtvlinders die van de eik leven. De rupsen zijn bovendien weer voedsel voor allerlei vogels, zoals mezen. Als eiken in bloei staan, zijn ze ook aantrekkelijk voor bijen en er leven allerlei andere ongewervelde dieren in de boom. De eik is een zeer waardevolle soort voor de biodiversiteit, stelt de stichting. Eenmaal ingespoten met Vertemic blijven de bladeren nog maandenlang giftig.

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (CTGB), heeft eind maart een ontheffing gegeven voor het gebruik van het insecticide voor de proef. Maximaal 2500 bomen mogen geïnjecteerd worden met het middel, in verschillende gemeenten. Het bestrijdingsmiddel is niet ongevaarlijk, constateert het CTGB in de vergunning: de proef ‘kan schadelijke effecten’ hebben op ‘mensen, dieren en het milieu’. Door het dragen van beschermende handschoenen bij het inspuiten en het bestempelen van de verpakking van het middel tot ‘gevaarlijk afval’ zijn die risico’s voldoende afgedekt, stelt het CTGB.

De Vlinderstichting dient een bezwaarschrift in tegen de ontheffing. Intussen mag de proef al wel plaatsvinden. De stichting heeft betrokken gemeenten gevraagd het experiment niet aan te gaan. In ieder geval Bladel en Reusel hebben daar gehoor aan gegeven. Volgens de Partij voor de Dieren moet ‘deze bizarre proef onmiddellijk stoppen’, liet fractievoorzitter Esther Ouwehand op Twitter weten.

Lees ook:

De eikenprocessierups gaat niet meer weg

Het klimaat krijgt vaak de schuld van de overlast van eikenprocessierupsen. Nee, zeggen deskundigen. Het is de monocultuur van eiken. En zijn vijanden zijn weggespoten.