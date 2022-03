Onderzoeksbureau: Blikjes blijven zwerven als je ze niet in de supermarkt inzamelt

Vanaf 31 december zit er statiegeld op drankblikjes en een jaar later moet 90 procent van de verkochte blikjes terugkomen bij de producent. Die doelstelling wordt alleen bij de beste inzamelsystemen ter wereld gehaald, constateert het Britse onderzoeksbureau Eunomia. Met het inzamelplan van Afvalfonds Verpakkingen gaat dit in Nederland niet lukken, verwacht het bureau, dat het plan toetste op verzoek van Recycling Netwerk Benelux.

Afvalfonds wil op 3300 plaatsen onbemande innamemachines plaatsen. Die komen in de buurt van supermarkten, op maximaal 500 meter, maar niet in de winkels zelf, waar wel statiegeldflessen van glas en plastic worden ingenomen. Dit gescheiden systeem van inleveren is niet consumentvriendelijk en dat maakt het halen van de blikjesdoelstelling lastig, stelt Eunomia. Volgens het bureau is er nergens ter wereld een systeem dat zonder supermarkten een inzameling van 90 procent haalt.

Te weinig inzamelpunten

Daar komt bij dat het aantal van 3300 inzamelpunten volgens Eunomia veel te laag is. Drie jaar geleden kreeg het kabinet al een advies waarin staat dat 12.000 inzamelpunten nodig zijn om de doelstelling te halen. Afvalfonds denkt genoeg te hebben aan 2,5 statiegeldmachines en 1,9 inzamelpunten per 10.000 inwoners, waar het systeem in Duitsland is ingericht op 5,3 statiegeldmachines en 16 inzamelpunten per 10.000 inwoners.

Ook twijfelt het onderzoeksbureau of het lukt om al eind dit jaar zo’n ingewikkeld systeem op te tuigen. Gemeenten, die een belangrijke rol spelen omdat ze plaatsen voor de innameplekken moeten aanwijzen, weten minder dan een jaar van tevoren niet wat van hen wordt verwacht. Eunomia noemt de deadline ‘erg uitdagend’.

Een grote meerderheid van de Nederlanders (89 procent) brengt statiegeldblikjes het liefst terug naar de supermarkt, bleek vorig jaar uit een peiling. Aparte inzameling van blikjes, los van plastic flessen, is lastig te begrijpen en kan ertoe leiden dat kopers uiteindelijk geen statiegeld terug krijgen, stelt Eunomia.

Er was vanaf het begin al kritiek op het plan

Het plan van Afvalfonds kreeg bij de lancering in december 2021 meteen kritiek van milieuorganisaties, die vrezen dat nog veel blikjes in het zwerfafval terecht zullen komen als ze niet kunnen worden ingeleverd waar ze zijn gekocht. Ook de branchevereniging van blikjesfabrikanten, Metalen Verpakkingen Nederland, sprak zich uit tegen het plan.

Toenmalig staatssecretaris van milieu Stientje van Veldhoven besloot een jaar geleden om net als op kleine plastic flesjes ook op blikjes 15 cent statiegeld te gaan heffen, omdat het bedrijfsleven er niet in was geslaagd het aandeel blikjes in het zwerfafval te verminderen. In een toelichting aan de Tweede Kamer schreef Van Veldhoven dat 150 miljoen van de 2 miljard blikjes die jaarlijks worden verkocht, op straat en in het milieu terechtkomen.

Tot teleurstelling van de milieuorganisaties liet het kabinet de uitvoering van de statiegeldregels opnieuw aan het bedrijfsleven over. In een reactie op de kritiek van Recycling Netwerk over de haalbaarheid van het inzamelingsplan schrijft de nieuwe staatssecretaris Vivianne Heijnen aan de Kamer dat ze volgens de statiegeldregels geen verplichtingen aan de producenten kan opleggen. Het is aan het bedrijfsleven om te zorgen dat de doelstelling van 90 procent retour wordt gehaald. Wel zal de Inspectie Leefomgeving en Transport handhavend optreden als dit niet lukt, kondigt Heijnen aan.

