Onderzoek: vegaburgers worden veel meer verkocht als ze in het vleesschap liggen

Mag een plantaardig product worst heten? De vraag alleen al stellen bezorgt sommige politici een rode waas voor de ogen. Verbeten betogen zij dan dat een woord als ‘groenteburger’ misleidend is, omdat de consument bij ‘burger’ denkt aan een schijf vlees van een dier. Verenigde vegetariërs stellen daar weer tegenover dat er geen enkel bewijs is dat klanten in de winkel door vegetarische producten worden misleid. De verwijzing naar vlees is volgens hen belangrijk voor consumenten om te weten welke smaak zij van een product kunnen verwachten.

Maar wat gebeurt er nu als je vegetarische vleesvervangers in de supermarkt uitstalt tussen de karbonades, de ham en de worsten? De Amerikaanse supermarktketen Kroger nam de proef op de som. Gedurende twaalf weken, tussen afgelopen december en februari, waren in zestig filialen van de winkel in drie Amerikaanse staten de producten van Beyond Meat en Impossible Foods te vinden op de vleesafdeling. Deze week werd het resultaat van de proef bekend: de verkoop van de vleesvervangers was met 23 procent toegenomen.

De vleesvervanger zit in de lift in vleesminnend Amerika. De laatste cijfers tonen een algehele verkoopgroei van tien procent in een jaar. En dat terwijl ook in de VS het debat over productbenamingen woedt - in sommige staten moeten plantenburgers vergezeld gaan van een sticker die vermeldt dat dit product níet door de agrarische sector is geproduceerd. Andere staten vinden een verbod op bepaalde benamingen dan weer in strijd met de vrijheid van meningsuiting.

Hadden de klanten bij Kroger zich nu laten misleiden of maakten ze bewust de keuze voor een vegetarisch product? Dat weten de onderzoekers niet. De Amerikaanse organisatie van producenten van plantaardige vleesvervangers is niettemin verheugd en ziet een vermoeden bevestigd: vegaburgers hebben baat bij een plekje in het vleesschap.

