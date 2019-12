Onderzoek naar grote sterfte van flamingo-kuikens op Bonaire

Bonaire wil dat Wageningse wetenschappers onderzoek doen naar sterfte onder jonge Caribische flamingo’s. Het eilandbestuur heeft minister Carola Schouten (Landbouw) om hulp gevraagd. Voor het tweede opeenvolgende jaar blijkt dat honderden flamingo-kuikens het broedgebied voortijdig verlaten. Ze gaan vaak dood of worden ernstig verzwakt aangetroffen langs de weg of op het strand.

Het is onduidelijk waarom de kuikens de broedgebieden verlaten. Bonaire is één van de weinige broedplaatsen van de roze Caribische flamingo. In het verleden is de populatie drastisch afgenomen door toerisme, vliegverkeer, eierenrapers en de vogeljacht. Er zijn er nu naar schatting nog 1500 broedparen over. Dat zijn er op zich al veel te weinig. Voor een levensvatbare populatie zijn volgens experts 5000 broedparen het minimum.

De verzwakte kuikens worden naar een opvangcentrum op het eiland gebracht, de Bonaire Wild Bird Rehab. Dit centrum werd twee jaar geleden opgericht toen de eerste golf kuikens ver buiten broedgebieden werd aangetroffen. De kuikens die overleven worden na herstel teruggezet in de natuur.

Het is een raadsel waarom de kuikens op drift gaan. Het eilandbestuur heeft Schouten gevraagd wetenschappers van de Wageningen Universiteit naar Bonaire te sturen voor onderzoek naar de oorzaak. Bonaire heeft in afwachting daarvan alvast twee vogelexperts uit de regio om advies gevraagd.

Volgens gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe van Bonaire is de kolonie flamingo’s op het eiland zo groot dat er geen directe bedreiging is voor het voortbestaan. “Maar wij willen wel weten wat de oorzaak is, zodat we eventueel gerichte maatregelen kunnen nemen.”

Beeld Bonaire Wild Bird Rehab

Roze flamingo's in Mangrove in het Bonaire National Marine Park, december 2019. Beeld Trouw

De populatie wordt ernstig bedreigd

Een recent Wagenings onderzoek naar de staat van de natuur van Caribisch Nederland 2017, uitgevoerd in opdracht van de ministeries van Landbouw en Economische zaken, was veel somberder over de situatie van de flamingo’s op Bonaire, dan de gedeputeerde. De populatie wordt volgens deze studie ernstig bedreigd door de snelle veranderingen op het eiland en de druk op de economische vooruitgang.

Flamingo’s zijn zeer gevoelig voor verstoring. “De algehele toename van verstoring door de gestage groei van het toerisme en de recreatie op Bonaire is een belangrijke factor. Verstoring van nestelende flamingo’s kan leiden tot verlating van de nesten door de oudervogels”, aldus het onderzoek. “Voor Bonaire geldt verstoring als een ernstig potentieel gevaar voor het behoud van de populatie. Wandelaars met honden, een overvliegend vliegtuig of zelfs drone, kan al funest zijn voor een heel broedseizoen, of leiden tot het geheel verlaten van een nestgebied.”

Het lage aantal broedparen maakt het voortbestaan van de kolonie op Bonaire op langere termijn onzeker, aldus de studie. In de jaren ’80 van de vorige eeuw broedden er gemiddeld 10.000 paren in het gebied. Dat aantal is nadien nooit meer bereikt.

De Wageningse onderzoekers wijzen in het rapport ook op berichten uit het nabijgelegen Venezuela, waar vanwege de voedseltekorten door de economische en politieke crisis flamingo’s gedood worden voor hun vlees. De flamingo’s op Bonaire zijn tijdens het nestseizoen afhankelijk is van foerageergebieden in Venezuela. “Dit kan grote gevolgen gaan hebben op het broedsucces en mogelijk zelfs op de populatiegrootte op Bonaire.”

