Ondanks de klimaatcrisis geven energiebedrijven miljarden aan hun aandeelhouders

Het Britse energieconcern BP profiteert volop van de hoge prijzen voor olie en brandstof door de oorlog in Oekraïne. De winst bedroeg in het tweede kwartaal omgerekend 9 miljard euro, bleek dinsdag. Wat doe je met zo’n bedrag, denkend aan de klimaatcrisis en de energiecrisis?

Allereerst geeft BP miljarden dollars aan de eigen aandeelhouders. De winstuitkering wordt verhoogd en ook koopt BP eigen aandelen op, waardoor de waarde per aandeel stijgt. Daaraan heeft het concern dit jaar al 4,5 miljard dollar uitgegeven. Er komt nu 3,5 miljard dollar bovenop.

Ook bij Shell, de Amerikaanse olieconcerns Chevron en ExxonMobil en het Franse TotalEnergies stroomden de miljarden binnen in het tweede kwartaal. Samen gaven zij volgens Reuters 23 miljard dollar terug aan de aandeelhouders. Cadeautjes voor de eigenaren.

5 procent van de investeringen betreft schone energie

Maar hoe zit het dan met de overgang naar duurzame energie, een kostbaar proces waarvoor haast geen geld genoeg is en waarbij energiebedrijven voor nieuwe infrastructuur en financiële steun naar overheden kijken?

BP investeerde in het tweede kwartaal 2,8 miljard dollar. Daarvan is 42 procent naar olieprojecten gegaan en een kwart naar gas. Fossiele brandstoffen dus, waarvan het gebruik snel moet worden afgebouwd om klimaatverandering af te remmen.

Van de investeringen van BP ging maar 5 procent naar schone energie, oftewel 142 miljoen dollar. Is dat niet erg weinig?

“De investeringen in schone energie wisselen sterk per kwartaal”, zegt een woordvoerder van BP uit Londen. “Het percentage is ook weleens hoger geweest.” Ze zegt dat de investeringen in hernieuwbare energie aanzienlijk gaan stijgen. “In 2019 ging het nog om 3 procent van onze investeringen. In 2025 zal dit 40 procent zijn en in 2030 de helft.”

Nieuwe windparken op de Noordzee en de Ierse Zee

Voor de aanleg van nieuwe windparken in de Ierse zee en ten oosten van Schotland onderzocht BP in het tweede kwartaal een gebied van 2000 vierkante kilometer. “We willen weten waar de turbines veilig kunnen staan. Tweehonderd werknemers op zeven schepen zijn daarmee bezig geweest. Ze onderzoeken de bodem en letten ook op scheepswrakken of oude bommen.”

In Nederland biedt BP mee op twee windkavels op de Noordzee. Het gaat om het gebied Hollandse Kust West, met een totale capaciteit van 1,4 gigawatt. Het concern wil deze windenergie onder meer gebruiken voor de Rotterdamse raffinaderij.

‘De wereld heeft olie en gas nodig’

Wat schone energie betreft, heeft BP wereldwijd 2 gigawatt aan geïnstalleerde capaciteit, genoeg voor twee miljoen huishoudens. De komende jaren moet dat oplopen naar 30 gigawatt. Tegelijkertijd zegt topman Bernard Looney dat BP de olie en gas wil leveren die de wereld nu nodig heeft.

In het eerste kwartaal leed BP een verlies van ruim 20 miljard dollar. Dat kwam door de afschrijving op het belang in het Russische olieconcern Rosneft. Vanwege de oorlog en de westerse sancties heeft BP zich uit Rusland teruggetrokken. Maar door Russische maatregelen is het niet mogelijk voor BP om de Rosneft-aandelen te verkopen op de beurs van Moskou.

‘De winst is een belediging voor arme huishoudens’

In eigen land krijgt BP kritiek op de hoogste kwartaalwinst in veertien jaar, omdat er immers een energiecrisis gaande is. Zo noemt vakbondsorganisatie Trades Union Congress de winst “een belediging voor de huishoudens die worstelen om rond te komen”. Volgens onderzoeksbureau Cornwall Insight kunnen de energieprijzen in Groot-Brittannië in de winter stijgen naar omgerekend 4290 euro per jaar.

