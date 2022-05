Om voedselverspilling in beeld te krijgen, wordt ons vuilnis uitgepluisd: ‘Je komt de gekste dingen tegen’

Op het terrein van het Gemeentelijk Afvalbedrijf vlak bij het Mediapark staan rijen groene metalen containers, met daartussenin enorme zakken piepschuim. Vuilniswagens rijden er af en aan. In het voorbijgaan laten ze een geur achter van opgewarmd plastic vermengd met lekkende compostzak.

In een grote hal wordt Hilversums huisvuil uitgestort. Met dreunend geraas verplaatst een grijpmachine semidoorschijnende zakken. In de hoek staat een tafel met voedsel, dat er van een afstand nog best appetijtelijk uitziet.

Van dichterbij valt dat vies tegen. Het zijn restanten die afvalonderzoeker Arno Vlooswijk heeft gevonden in het afval. Als een ware afvaldetective pluist hij zak na zak uit. Met handschoenen, een veiligheidsbril en een groot schort wroet hij geroutineerd door tientallen soorten voedselresten.

Jonge gezinnen verspillen relatief veel

Samen met Frits Steenhuisen, directeur CREM Wastemanagement, doet Vlooswijk onderzoek voor het Voedingscentrum. Dit jaar halen ze bij zeventien gemeenten tien zakken restafval en tien zakken gft-afval op, om ze te analyseren op voedselverspilling. De gemeenten zijn representatief voor Nederland. Het onderzoek omvat ook twee vragenlijsten waarin honderden mensen hun eigen voedselverspilling noteren, evenals de verspilling van dranken.

Om een beeld te geven van de hoeveelheid die Nederlanders in 2019 gemiddeld per persoon weggooiden (34 kilo, 120 euro), heeft Vlooswijk op tafel gevonden eten uitgestald. Er liggen broden, sommige nog in dichte zakken, een beschimmelde broccoli, onherkenbare asperges uit een soeppakket, appels, sinaasappels, wat zuivel, potjes pestosaus, resten rijst, een pak lasagne, oude pepernoten, paaseieren, een halve zak chips, dichte bakken hamburgers en speklapjes, rijstwafels, koekjes, filet americain, smeerkaas en jam. En tot slot nog een dicht pak soep.

Brood wordt veruit het meest weggegooid. In 2019 ging het om 21 procent van alle voedselverspilling. Zuivel volgt daarna, gevolgd door groente en fruit. Jonge gezinnen verspillen relatief veel. De campagne van het Voedingscentrum is er vooral op gericht hun bewuster te maken.

Laaghangend fruit

In zijn zoektocht door het afval ziet Vlooswijk grote verschillen. “Mensen die een beetje bewust zijn, hebben nauwelijks afval. Mensen die nergens op letten, hebben heel veel. Het meeste is laaghangend fruit. Organisch afval apart inzamelen scheelt al 25 tot 30 procent van het restafval. Als mensen de schillen op de composthoop gooien en de rest van hun eten opeten, ben je al een heel eind.”

De reden om iets weg te gooien verschilt per productgroep, weet hij inmiddels. “Bij brood is het vaak verdroging en bij rijst is het te veel bereiden. Er wordt standaard teveel rijst gekookt, vaak vanuit een idee van gastvrijheid. Mensen zijn bang om te weinig te hebben, net als bij feestjes. Potjes in de koelkast, zoals sauzen en jam bijvoorbeeld, staan vaak te lang. En zuivel weggooien heeft met houdbaarheid te maken.”

Lolkje de Vries van het Voedingscentrum benadrukt daarom het verschil tussen de tht-datum (tenminste houdbaar tot) en de tgt-datum (te gebruiken tot). “Een tgt-datum staat op producten die beperkt houdbaar zijn, zoals vlees, vis en voorgesneden groenten. Zuivel kun je checken als het over datum is, je merkt het snel genoeg als het niet meer goed is. Een tht-datum zegt niets over de einddatum van een product. Hier geldt: kijk, ruik, proef. Als het product nog goed lijkt, kun je het gewoon gebruiken, ook al is de tht-datum verstreken.”

Boodschappenlijstje

Met name brood belandt vaak in de vuilnisbak. De Vries adviseert dan ook om het direct na het kopen in te vriezen en per keer te ontdooien wat je nodig hebt. Droog brood is ook niet per definitie oneetbaar. “Je kunt er tosti’s van maken, wentelteefjes, of croutons voor in de soep.”

De krentenbollen worden gewogen. Beeld Bram Petraeus

Bij groente en fruit maakt het uit hoe je het bewaart. “Als je appels in de koelkast legt, zijn ze twee tot vier weken houdbaar, in plaats van een week op de fruitschaal. Aardappelen bewaar je het liefst op een donkere en koele plek.”

Maar de belangrijkste tip om voedselverspilling te voorkomen blijft toch: gepast inkopen. “Bedenk van tevoren wat je gaat koken en maak een boodschappenlijstje. Als je niet meer koopt dan je nodig hebt, hoef je het later ook niet weg te gooien.”

Vermijdbare verspilling

Vlooswijk let tijdens het uitzoeken van het afval ook op de verpakkingen die hij tegenkomt. “Bij gesneden vleeswaren en smeerkaas zie je vaak dat een hoekje niet goed kan worden leeggemaakt. Veel sauspotjes zijn iets te groot, zodat ze maandenlang halfvol in de koelkast blijven staan en uiteindelijk in de vuilnisbak belanden. Het zou mooi zijn als je verpakkingen zo kunt verbeteren dat de inhoud minder snel wordt weggegooid.”

Aan de hand van het afval ziet hij ook producttrends terug. “Een paar jaar geleden werden blikken soep vervangen door plastic zakken. Of neem de opkomst van koffiecupjes, die zijn ontzettend moeilijk te recyclen. Met de losse bestanddelen kun je wel iets, maar daar heb je een apart inzamelsysteem voor nodig.”

Het onderzoek van het Voedingscentrum gaat overigens alleen over vermijdbare verspilling. Koffiedrab, koffiecups, gebruikte theezakjes of fruitschillen worden wel apart gehouden en gemeten, maar tellen niet mee bij het berekenen van de voedselverspilling. Grote partijen afval, zoals mensen die al het ingevroren vlees uit hun vriezer weggooien, of een bakkerij die zakken baksels weggooit, tellen evenmin mee.

Kattenbakkorrels

Behalve organisch afval zijn er nog een paar andere grote stromen die de omvang van het restafval bepalen. Luiers bijvoorbeeld, en kattenbakkorrels. “Met een kattenbakkorrel die niet bij het restafval moet, kun je dat zo met 10 procent verminderen,” zegt Vlooswijk.

Steenhuisen loopt intussen langs de vuilniszakken met gft-afval, die hij vanochtend in Lemmer heeft opgehaald. “Je komt soms de gekste dingen tegen. Kijk hier, een zak vol kattenbakkorrels, die mogen niet eens bij het gft-afval. En dan een lading uien, nog helemaal goed, en een paar eieren. Ik blijf het fascinerend vinden waarom mensen eten weggooien. Er zal vast een reden voor zijn, die uien kun je heus nog wel een paar weken bewaren.”

Lees ook:

Met de scanner strijden tegen voedselverspilling

In de Nederlandse horeca verdwijnt per jaar 150 miljoen kilo goed voedsel in de groenbak. Zero foodwaste introduceert een afvalmonitor die helpt om verspilling terug te dringen.