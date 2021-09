Om de biodiversiteit te stimuleren, komt Christiaan Kuipers (31) appels en tomaten planten bij je kantoor

De Straatboer probeert de biodiversiteit op Nederlandse bedrijventerreinen te vergroten door er fruitbomen en gewassen aan te planten. Ook hoopt de stichting mensen meer kennis bij te brengen over plantaardig voedsel.

Achter het bedrijfsverzamelgebouw van Bedrijvige Bij aan de rand van Zaandam ligt een pasgemaaid grasveldje. In het midden is een langgerekt bloemenlint ongemaaid gebleven. Hommels vliegen van bloem naar bloem van de gele rolklaver. Er staan verschillende fruitbomen en een picknicktafel.

Christiaan Kuipers (31) houdt een tak van een pruimenboom omhoog. “Deze hangt al vol”, knikt hij naar de paarse en gele vruchten. Iets verderop tilt hij wat bladeren van een appelboom op – groene knotsen van appels worden zichtbaar. Bij de gevel van het bedrijfspand klimt tegen elke regenpijp een cherrytomatenplant omhoog. Sommige tomaatjes worden al rood.

Zaailingen genoeg Om meer biodiversiteit op de terreinen aan te brengen organiseert Straatboer in de herfst een bomenplantactie samen met Meer Bomen Nu. Die graaft zaailingen in natuurgebieden uit op plekken waar ze anders worden verwijderd. Stichting Straatboer plant hiervan plukjes bomen op overhoekjes van bedrijven die zich aanmelden.

“Wij proberen de mensen die binnen werken naar buiten te trekken”, zegt Kuipers. “We willen laten zien hoe leuk het is om hier samen te lunchen. De schaduw van de bomen zorgt ervoor dat mensen in het groen kunnen werken of overleggen.”

‘Bedrijventerreinen zijn vaak grijze massa’s’

Kuipers is aan de Rijksuniversiteit Groningen afgestudeerd als ecoloog en studeerde ook Energie & Milieukunde. Hij werkte vijf jaar bij Stichting Urgenda voordat hij drie jaar geleden de stichting Straatboer oprichtte. Hij verzon het concept toen hij op zijn vrije dag over het bedrijventerrein van zijn woonplaats Zwolle fietste. “Bedrijventerreinen zijn vaak grijze massa’s. Ik zag al die hekwerken en blokvormige panden met daaromheen saaie, kortgemaaide stukken gras of stenen. Met het oog op biodiversiteit en klimaat valt daar winst te behalen. Bomen en struiken nemen veel meer CO2 op dan gras, en insecten help je met kruidenmengsels.”

Na jarenlang rapporten te hebben gelezen over klimaatverandering, voelde Kuipers zijn handen jeuken om zelf iets concreets te doen tegen de sombere vooruitzichten.

Hij stuurde een mail naar de ondernemersvereniging van het Zwolse bedrijventerrein en mocht tijdens een vergadering tien minuten komen vertellen over zijn idee. De bedrijven waren meteen enthousiast en lieten hem zijn gang gaan. Al snel was hij fulltime aan het ‘boeren’ op bedrijventerreinen.

Tweehonderd fruitbomen bij in totaal twintig bedrijven

Inmiddels is hij met zijn stichting Straatboer niet alleen in Zwolle en Zaandam actief, maar ook in Drachten en Deventer. Alleen vorige herfst al plantte hij tweehonderd fruitbomen bij in totaal twintig bedrijven. Om de biodiversiteit te stimuleren vraagt hij het bedrijf om minder te maaien en plant hij samen met vrijwilligers in overhoekjes verschillende soorten bomen. Tegen hekken laat hij eetbare klimplanten groeien, zoals bonen en tomaten. Zo komt het dat DHL-chauffeurs bij het rangeren in Zwolle tegenwoordig geen broodje bal meer achter hun stuur eten, maar cherrytomaatjes.

Kuipers probeert bij het ‘vergroenten’ van de terreinen zoveel mogelijk de bedrijfsmedewerkers te betrekken. Hij ziet het als zijn missie om hen er bewust van te maken hoe voedsel groeit, en op die manier invloed uit te oefenen op hun voedselkeuze. “We leven in een tijd waarin mensen niet meer zien waar hun voedsel vandaan komt. Ze kopen liever een bespoten appel in de supermarkt, dan dat ze er een met een vlekje uit hun eigen tuin plukken. Het helpt, denk ik, om mensen bij de hand te nemen en te laten zien wat wanneer eetbaar is.”

Om de drempel tot plukken lager te maken, staat bij elke boom een bordje met een QR-code waarop af te lezen valt wat voor boom het is, wanneer het fruit rijp is en wat je zelf kunt doen om de soort in je tuin te telen. Kuipers: “Er werken in Nederland veel mensen op bedrijventerreinen. Zij lopen in hun pauze vaak even naar buiten. Door hen kennis mee te geven over fruit en groente hoop ik ook dat zij sneller kiezen voor gezonder en plantaardig voedsel.” Daarom had ‘De Bonenparade’, een actie waarbij de stichting bonen (eiwitrijke vleesvervangers) plantte op verschillende terreinen als slogan: ‘Van spek naar bonen’.

Om te kijken of hij niet op een vervuilde bodem kweekt, checkt Kuipers van tevoren wat voor grond er ooit is aangebracht. En knolgewassen of bladgroenten teelt hij uit voorzorg niet. “Hoe hoger het fruit groeit, hoe minder last je hebt van eventuele vervuiling.”

Ook de betrokken bedrijven dragen bij

Terwijl we aan de picknicktafel praten, dartelen boven het bloemenveldje vlinders. Op een kapotte pruim op de grond vechten drie honingbijen om de fruitsuikers. “Het bevorderen van de biodiversiteit gaat goed samen met fruit en groente”, zegt Kuipers triomfantelijk.

Pleinen ‘vergroenten’ In Zwolle doet stichting Straatboer, met de gemeente en woningbouwcoöperaties, aan het ‘vergroenten’ van (binnen)pleinen, waaronder het Lübeckplein en de Palestrinalaan. Christiaan Kuipers plantte er pompoen, courgette en tomaten. “Voor mij is het normaal om te weten waar voedsel vandaan komt, maar ik heb vrienden die zeggen: goh, wat is dat voor mooie plant en niet weten dat dat rode biet is. Als ik op het Lübeckplein ben zie ik dat veel ouders aan hun kinderen uitleggen wat er groeit.”

Inkomsten krijgt de stichting via subsidies van Stichting Doen, het fonds Goeie Grutten en de provincie Overijssel. Ook de betrokken bedrijven dragen bij, vooral als ze zien dat de ingrepen een positief effect hebben op de medewerkers. Voor het planten en zaaien krijgt Straatboer fysieke hulp van Urgenda en van sociale werkplaatsen, waarvan er op elk bedrijventerrein wel een te vinden is.

Het moestuinieren heeft Kuipers met de paplepel ingegoten gekregen. Hij wilde van jongs af aan boer worden. “Ik ben opgegroeid in Blauwhuis, een dorpje in Friesland, midden in het boerenlandschap. Mijn ouders hadden een grote groentetuin.” Het is ook zijn Friese afkomst waardoor hij zich zorgen ging maken over de biodiversiteit. “Vroeger zag ik veel weidevogels. Als ik nu terug ben bij mijn ouders zie ik ze nauwelijks meer. Ik zie ook geen pinksterbloemen en paardenbloemen meer in de weilanden.”

Nederland kent 3600 bedrijventerreinen van vaak forse afmetingen. Toch is zoveel mogelijk opschalen niet per se wat Kuipers voor ogen heeft met Straatboer. Hij hoopt er vooral een beweging mee te creëren en bedrijven te inspireren ook zelf méér te doen met hun terrein. “Ik hoop dat bedrijven het idee gaan na-apen en zelf de biodiversiteit gaan stimuleren, bijvoorbeeld door niet te maaien in april, mei en juni, door rondom hun pand bomen en struiken aan te planten, een groendak aan te leggen of zonnepanelen aan te schaffen.”

