Om de aarde leefbaar te houden, moeten we anders gaan eten

Verspilling van voedsel is een groeiend probleem, meldt het VN-klimaatpanel IPCC in het rapport over landgebruik dat donderdag werd gepresenteerd. Een kwart tot een derde van alle voedsel wereldwijd wordt verspild of gaat verloren.

Eetgewoonten in rijkere landen leiden bovendien tot hogere uitstoot van broeikasgassen, zeggen de wetenschappers van het klimaatpanel. Bij de productie van vlees komt veel meer CO2 vrij. “Gebalanceerde diëten met groenten, granen en fruit zorgen voor minder klimaatproblemen”, aldus Debra Roberts, klimaatwetenschapper uit Zuid-Afrika en een van de auteurs van het jongste IPCC-rapport.

Beeld Sander Soewargana

De wetenschappers geven geen concrete dieetadviezen – dat ligt te gevoelig. “Wij geven alleen een wetenschappelijke beschrijving van de impact van bepaalde eetgewoonten”, zegt de Koreaan Hoesung Lee, voorzitter van het klimaatpanel. Lee wees er gisteren op dat vooral jongeren zich in toenemende mate bezorgd tonen en in discussie gaan over consumptiepatronen die schadelijk zijn voor het klimaat.

Ook de ontbossing baart de wetenschappers grote zorgen. Omdat het terugdringen van broeikasgassen de kernmaatregel is om klimaatverandering te beperken, is uitbreiding van bosareaal van groot belang. Deze ecosystemen kunnen grote hoeveelheden CO2 opslaan. Maar de president van Brazilië, Jair Bolsonaro, wordt ervan beticht juist op grote schaal regenwoud in de Amazone te laten kappen.

Beeld Sander Soewargana

Een Braziliaanse journaliste merkte bij de presentatie van het rapport op dat het woord ‘Amazone’ er niet in voor komt. Volgens de wetenschappers is dat omdat er in het rapport alleen over werelddelen wordt gesproken – in dit geval over Zuid-Amerika. Maar in een reactie op de kap van regenwoud in Brazilië, zei de Duitse ecoloog Hans-Otto Pörtner, voorzitter van één van de IPCC-werkgroepen, kortaf: “Wat er Brazilië gebeurt, is in strijd met alles wat in ons rapport staat.”

Het IPCC-rapport moet de wetenschappelijke basis vormen voor nieuwe VN-klimaatonderhandelingen, in september in India en in december in Chili.

Volgens Greenpeace moet het rapport reden zijn voor overheden om direct te stoppen met boskap. Het beperken van de opwarming is volgens de milieuorganisatie niet mogelijk zonder herstel van bossen en uitbouw van andere natuurgebieden, zoals dras- en graslanden. In Nederland wordt al langer gesproken over verhoging van het waterpeil in veenweidegebieden, om de uitstoot van CO2 te beperken.

Lees ook:

De hoofdlijnen van het IPCC-klimaatrapport tekenen zich al af

De wereld zit nog niet op het juiste spoor, signaleerde het VN-klimaatpanel IPCC vorig jaar. Er ligt een gapend gat tussen beloften voor het klimaat en de actie.

De veenweiden spugen evenveel CO2 uit als 2 miljoen uitlaten

De droge veenweiden van Friesland en het Groene Hart laten grote hoeveelheden broeikasgassen vliegen. ‘Onderwaterdrainage’ kan dat probleem halveren, zeggen sommige onderzoekers. Werkt niet, zeggen anderen.

Benut de stikstofcrisis als een kans en breng natuur en economie in balans

Economische hobbels die we juridisch wel even glad kunnen strijken, zo worden de stikstofproblemen gezien. ‘Rampzalige framing’, vindt Michiel Wallis de Vries, onderzoeker bij de Vlinderstichting en buitengewoon hoogleraar in Wageningen. Nederland moet volgens hem de stikstofuitstoot net als de CO2-uitstoot breed aanpakken.