Oliereuzen lobbyen fors op de klimaattop in Madrid

David Hone kijkt somber. “De tussendoelen bij ‘Parijs’ nog halen? Erg moeilijk.” Nee, hier is geen wetenschapper of politicus aan het woord. Hone is strateeg van oliegigant Shell. Een idee om de opwarming te remmen heeft hij wel. “Massale natuuraanplant.” Bomen kunnen broeikasgas opnemen, terwijl het gebruik van olie jarenlang kan doorgaan.

Hones presentatie, afgelopen zaterdag, is exemplarisch. De fossiele industrie houdt er een druk schema op na in Madrid, waar de klimaattop vandaag de slotweek ingaat. BP, Chevron, Shell en andere stuurden lobbyisten naar Spanje. Die houden lezingen en praten met onderhandelaars.

“Onbegrijpelijk”, zegt Laurie van der Burg, die namens de internationale milieukoepel ‘Friends of the Earth’ en Milieudefensie in Madrid is. De fossiele industrie krijgt, volgens haar ten onrechte, ruimte om zich tegen de onderhandeling aan te bemoeien. “Kick out de fossiele industrie”, bepleit haar milieukoepel. Dat is geen onrealistisch toekomstbeeld, meent Van der Burg. Met de tabakslobby besloot de politiek immers ook niet meer te praten. “Oliebedrijven mogen hier de ‘natuur als oplossing’ promoten. Intussen breiden ze hun vervuilende activiteiten uit.” De komende vijf jaar investeert de olie- en gassector 1,4 biljoen dollar in nieuwe boringen, berekenden zeventien milieuorganisaties

Sleutelfiguren

De industriegroep IETA en de VN-luchtvaartkoepel ICAO zeggen alle reden te hebben om mee te doen in Madrid. Ze beschouwen zichzelf als sleutelfiguren in het overleg. De hele wereldeconomie draait immers op hun olie-, gas- en kerosineproducten, betogen ze.

Dat de luchtvaartlobby erbij is, is nog het minst ongunstig, zegt Bas Eickhout (GroenLinks, in Madrid delegatieleider van het Europees Parlement). “De luchtvaart valt niet onder het Parijs-akkoord. Dat ze hun mensen sturen levert misschien­­ nog iets op.”

Of dat de intentie­­ is, trekt Eickhout ernstig in twijfel. Ook hij zegt dat vervuilende bedrijven te veel grip op de klimaattop hebben. “Dat zij de uitkomst mede beïnvloeden staat voor mij wel vast.”

Parallellen met tabakslobby

Of het zinvol en haalbaar is om alle fossiele lobbyisten te gaan weigeren, betwijfelt Eickhout. “Via delegaties van landen als Saudi-Arabië komt de fossiele invloed een klimaattop sowieso binnen.” Bovendien, zegt Eickhout, heeft hij nu de kans om een hartig woordje te spreken met de luchtvaartkoepel ICAO, die CO2-neutraal wil groeien door afkoop met certificaten. Toch zouden de VN er wijs aan doen om na te denken over strengere toelatingseisen voor fossiele lobbyisten bij klimaatconferenties, zegt Eickhout. Ook hij ziet parallellen met de tabakslobby.

Mark van Baal, een activistische aandeelhouder die oliereuzen oproept tot verduurzaming, volgt de klimaattop vanuit Nederland. “Dat kunnen bedrijven die ‘Parijs’ negeren ook overwegen”, zegt hij: “Thuis blijven.” Of: gaan om te luisteren en leren. Van de oliereuzen heeft volgens hem slechts het Spaanse Repsol recht van spreken. Dat beloofde in Madrid als eerste oliereus om de eigen CO2-uitstoot in lijn met ‘Parijs­­’ te brengen. Uiteindelijk ook met compensatierechten.

Juist omdat de handel in zulke klimaatrechten in Madrid de agenda domineert, hebben milieuorganisaties en waarnemers zorgen over de invloed van bedrijven. Shell, BP en Chevron pleitten op de VN-klimaattop samen voor grootscheepse compensatie dankzij de verhandelbare natuurcertificaten. Dat zou 30 procent van het Parijs-doel bereiken. Milieuactivisten waren die suggestie beu. Demonstratief verlieten ze de zaal, met de handen over de oren.

