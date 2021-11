Of het duurzame burgerinitiatief Holwerd aan Zee de natuur wel goed doet, is nog maar de vraag

Holwerd aan Zee, het voorbeeld van een duurzaam burgerinitiatief, om de leefbaarheid in Holwerd (1600 inwoners) te vergroten, kent ‘een groot aantal negatieve punten’. Zo staat het in een nog niet openbaar conceptrapport van Deltares, WaterProof en Arcadis, opgesteld op verzoek van de initiatiefnemers.

De vraag is of het project, met als blikvanger een doorbraak van de zeedijk, wel kan worden uitgevoerd zoals het aanvankelijk is bedacht om het dorp aan de Friese waddenkust nieuw leven in te blazen.

Aanvoer van zoet water een probleem

De onderzoekers twijfelen of de aanleg van een vaargeul in Natura 2000-gebied wel kan worden vergund, omdat die ‘ingrijpend’ is. Vaarrecreatie door een natuurgeul naar het aan te leggen getijdenmeer zal de natuur geen goed doen. Anderzijds wordt er op andere plekken ook weer nieuwe natuur gecreëerd. Ook stippen ze aan dat de aanslibbing in het getijdenmeer onderhoud vergt.

Verder is de aanvoer van zoet water een probleem; aanpassing van het boezemsysteem is daarvoor nodig. Dat kost veel geld en is in het plan niet begroot. Het graven van een geul is overigens technisch wel haalbaar, maar voor de vaarrecreanten zal het meer door het wantij (als twee getijdenstromingen samen komen) maar de helft van de getijdecyclus toegankelijk zijn. Dan is er het probleem van het slib, dat via de natuurgeul het meer instroomt. Baggerwerkzaamheden worden niet gedekt door eventuele opbrengsten.

Een aantal van deze genoemde punten kan worden geminimaliseerd, stellen de onderzoekers. “Maar het blijft een oplossing waar veel kunstmatige ingrepen voor nodig zijn.” Het ontwerp zoals dat nu op tafel ligt is technisch weliswaar uitvoerbaar, maar sluit niet aan “bij de wensen om een robuust systeem aan te leggen in volledige samenwerking met het natuurlijk systeem (building with nature), klimaatproof en toekomstbestendig”.

Doorbreken van de zeedijk

Holwerd aan Zee werd acht jaar geleden bedacht door vier dorpelingen, onder wie de toenmalige supermarktondernemer Marco Verbeek. Het belangrijkste en spectaculairste onderdeel is het doorbreken van de zeedijk, waardoor het zoute zeewater tot aan de rand van het dorp stroomt. De te graven geul mondt uit in een meer, waar zoet en zout water zich vermengt. In dit brakwatergebied komen vogeleilandjes, slijkige oevers en hoogwatervluchtplaatsen. Daarmee is Holwerd aan Zee ook een natuurproject.

Dit alles moest het krimpdorp een economische en toeristische impuls geven en verpaupering tegengaan. Dorpsbewoners gingen met het plan van ‘vergroten leefbaarheid, banen en omzet’ de boer op. Met succes, want inmiddels hebben het Waddenfonds (ruim 8 miljoen) en de provincie Fryslân (10 miljoen) er geld voor gereserveerd. Van de benodigde 63 miljoen ligt bijna 46 miljoen klaar.

Verbeek schrok niet van de uitkomsten. “Ik ben blij dat het onderzoek uitwijst dat ons plan technisch wel haalbaar is.” Wel baalde hij van de kop in de Leeuwarder Courant, die het rapport op 13 oktober onthulde: ‘Rapport: Holwerd aan Zee schadelijk en onrealistisch’. Het ambitieuze voorbeeldproject, dat al enkele jaren in de Duurzame 100 staat, dit jaar op plaats 22, is ‘verder weg dan ooit’ schreef de krant.

“Door zo’n artikel sta je met 3-0 achter”, zucht Verbeek. “Ik las het rapport heel anders. Neem dat ‘schadelijk voor de natuur’. Holwerd aan Zee herstelt de biodiversiteit binnendijks juist door nieuwe brakke watersystemen waarvan er maar weinig in de Waddenzee zijn. Dus ons project is juist goed voor de natuur. Niet voor niets steunen de Waddenvereniging, It Fryske Gea (Friese natuurbeschermingsvereniging red.) en de Vogelbescherming ons plan. Van de Postcodeloterij kregen we 15 miljoen omdat we de natuur verrijken.”

‘Slib kan ook geld opleveren’

Hij laat zich er niet door uit het veld slaan. “Het Waddensysteem is altijd in beweging. En wat we willen is nu eenmaal complex. En ja, we wisten dat als je een gat in de dijk maakt, je het waddensysteem en daarmee het slib naar binnen haalt.” Hoe dit te verwijderen? In elk geval niet met grote slibinvanginstallaties. “We zoeken andere manieren. Slib is een probleem, maar kan als natuurlijke bouwstof ook geld opleveren. Bijvoorbeeld als versterking van de zeedijk of om landbouwgrond op te hogen.”

Verbeek beseft dat hoe minder ingrepen er in een Natura2000-gebied worden gedaan, hoe sneller een vergunning op tafel ligt. “Het gat in de dijk is een extra hobbel, maar het betekent niet dat het onmogelijk is. Die open verbinding met de zee is er binnen tien jaar. Als zo’n dijkdoorbaak echt niet kan, dan misschien zonder stormvloedkering, maar met een duiker. Of misschien met meerdere geulen in plaats van een. Wel vinden we een schutsluis belangrijk voor de scheepvaart. Bootjes geven een maritieme sfeer en extra inkomsten.”

Het project bracht het Friese dorp al veel, onderstreept Verbeek, die nu al wel van een ‘groot succes’ durft te spreken. Stonden er acht jaar geleden in het krimpdorp nog 160 woningen te koop, nu is dat er nog maar één. “Twee horecabedrijven die te koop stonden hebben nieuwe eigenaars. De fietsverhuurder had acht jaar geleden maar vijf fietsen, nu zijn dat er bijna honderd. Er zijn negentien B&B’s en vakantiewoningen. Er zit kracht en energie in het dorp. Holwerd aan Zee is ook negatieve scenario’s omdraaien.”

Struikelblokken in het ontwerp

De Friese gedeputeerde Klaas Fokkinga (FNP) wil het definitieve rapport afwachten. “Er zijn onzekerheden en struikelblokken in het huidige ontwerp. Misschien moet het plan op basis van dit rapport worden aangepast, maar zover zijn we nog niet”, zegt hij. “Begin volgend jaar nemen we daarover een besluit.”

Statenlid Wiebo de Vries van de ChristenUnie maakt zich vooral zorgen over de kosten. “Er zit wel 10 miljoen gemeenschapsgeld in het project, dus op welk punt kunnen we ons als provincie nog zonder kleerscheuren terugtrekken?” Hij vraagt zich af of Holwerd aan Zee niet te megalomaan wordt. “Ik hou van ambitie, ben zelf ondernemer, maar als ik lees over een recreatiepark voor de happy few en huizen in een dijk met zicht op het wad, dan vraag ik me af of dit ooit de bedoeling was.”

Plannen ontwikkelen zich door de tijd altijd, meent statenlid Jochem Knol van GroenLinks. In die zin is het niet erg als delen van het plan worden aangepast. “Dit is een hartstikke mooi project, dat Holwerd een sociale impuls geeft, omdat het krimp tegengaat. Ook ecologisch is het waardevol, omdat er nieuwe binnendijkse natuurgebieden bij komen. Maar je moet niet blind zijn voor negatieve aspecten.” Knol wijst in dit verband op de exploitatie. “Als er bijvoorbeeld geen vaarverbinding komt en er geen bootjes binnenvaren, vallen havengelden weg. En naar het slibprobleem moet je goed kijken. Als provincie kun je niet onbeperkt geld in een project blijven steken.”

