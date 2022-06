Of de kolencentrales echt voluit gaan branden, is onzeker

Kolencentrales kunnen niet gedwongen worden om voluit te draaien en het is onzeker of ze dat gaan doen. Dit staat op gespannen voet met het voorstel van minister Rob Jetten van klimaat en energie, die wil dat kolencentrales per direct maximaal loeien zodat er aardgas uitgespaard kan worden voor opslag in ondergrondse buffers. Dat is nodig om de gasvoorziening veilig te stellen voor de komende winter, nu Rusland de gaslevering aan Nederland (en enkele andere EU-landen) staakt.

“We produceren zoveel als de energiemarkt vraagt”, reageert een woordvoerder van Uniper, eigenaar van een van de grote kolencentrales in Rotterdam. “Dinsdag was dat 50 procent.” Dat is nog altijd een stuk meer dan de maximale 35 procent waar kolencentrales zich tot afgelopen week aan moesten houden. Maar ondertussen draaien gasgestookte energiecentrales deels ook door.

Hoogleraar energie-economie Machiel Mulder van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) bevestigt dat het onzeker is hoeveel kolencentrales bijspringen, zodat gas maximaal richting de opslagen kan vloeien. “Het hangt af van de relatieve kosten. Het is marktwerking.”

Hoge gasprijs

De energiesector handelt naar eigen inzicht, los van kabinetswensen. Mulder benadrukt wel dat het momenteel zeer waarschijnlijk is dat de energiesector liever hun kolencentrale aanzetten dan een gasgestookte ketel, omdat de gasprijs nu hoog is. Voorlopig ziet het er gunstig uit voor het doel van Jetten, aldus Mulder. “Goedkope kolenstroom wint het meestal van elektriciteit uit gascentrales.”

“Maar om voluit te kunnen draaien moet eerst onze koleninkoop nog worden verhoogd”, aldus de Uniper-woordvoerder. Dat vergt vier weken. Dan nog is het zeer onzeker of kolencentrales maximaal gaan produceren, aldus het bedrijf. “Technisch kunnen we op vollast draaien, maar in een liberale energiemarkt is dat geen gegeven.”

Per dag bepalen energieconcerns, op basis van productiekosten en het aanbod van zonne- en windenergie, hoeveel ze produceren. Woensdag draaide de Uniper-centrale wel hard, omdat de rekenmeesters dat economisch zinvol achten. Een dag later kan dat weer heel anders zijn. Voor het klimaat zou dat een relatieve meevaller zijn, omdat continue maximale kolenstook de CO2-uitstoot tot 2025 zou stuwen met 10 miljoen ton.

Miljardenclaims

De verhouding tussen het Rijk en de kolencentrales is ondertussen niet best. De kolenstokers moeten in 2030 stoppen, voor het behalen van de klimaatdoelen. De eigenaren dienden daarom miljardenclaims in. Dat ze nu plots juist gevraagd worden om voluit te draaien, bevalt Uniper ook niet. “We zijn heel verrast dat dit per direct werd doorgevoerd.”

Een financiële compensatie die gold omdat de kolencentrales niet harder mochten draaien dan 35 procent werd stante pede geschrapt. Jetten biedt de kolencentrales ook geen geld om de motor tijdelijk standaard te laten pieken. Al lijken de energiebedrijven daar ook niet op uit.

Ook voor de extra inkoop van steenkolen, die vanwege de dreigende energieschaarste duur zijn, vragen de kolencentrales geen compensatie. “Daarover hebben we geen zorgen”, zegt de Uniper-woordvoerder. Die houding wordt deels verklaard door de hoge energieprijs die klanten betalen, waardoor energieproducten hun investering terugverdienen.

Niets staat de kolencentrales in de weg om voluit te gaan draaien, zegt een woordvoerder van minister Jetten. “Ze kunnen zelf de mix van brandstof bepalen”, aldus het ministerie. Er mag steenkool in de ketel, maar ook hout (biomassa).

Lees ook:

Kabinet verhoogt per direct energieproductie kolencentrales om gas te sparen

De drie kolencentrales in Nederland gaan direct weer volop draaien om elektriciteit op te wekken. Burgers moeten sneller en meer energie gaan besparen.