Noord-Brabant biedt excuses aan voor gok met stikstof

Noord-Brabant heeft excuus aangeboden aan andere overheden, voor de inkoop van stikstofrechten bij diverse boeren in het land. Het zal bij deze ene keer blijven, aldus de provincie. De nood zou hoog geweest zijn, om de bouwvergunning van Logistiek Park Moerdijk te redden.

Noord-Brabant kocht onlangs zes veehouderijbedrijven, deels of volledig, uit. De provincie wilde niet de stallen of grond kopen, maar het recht om stikstof uit te stoten. Daaraan gaf Noord-Brabant 4 miljoen euro uit. Die transactie was bedoeld om de aanleg van het Logistiek Park Moerdijk veilig te stellen.

Of de provincie dat doel bereikt, is overigens maar de vraag. Eerst moet blijken tot welke afspraken Schouten en de provincies komen over stikstof. Ook is de minister in overleg met boerenorganisaties over de invoering van nieuw stikstofbeleid. Dat moet Schouten opstellen, omdat de Raad van State de oude stikstofregels (PAS) versnipperde. Deze rechtszaak werd met succes aangespannen door milieuorganisatie MOB.

De bouw van Logistiek Park Moerdijk liep spaak, omdat het volgens de nieuwe milieuregels te veel stikstof zou uitstoten. Het project afblazen zou 14 miljoen schade opleveren, aldus het provinciebestuur. Dat Noord-Brabant daarom stikstofruimte van boeren inkocht, ook in Drenthe, Zeeland en Noord-Holland, viel slecht.

‘Onacceptabel paniekvoetbal’

“Wat Brabant probeerde met het uitkopen van boeren is paniekvoetbal”, zegt raadsman Valentijn Wösten van MOB. “Onacceptabel”, vindt hij het, omdat de boeren geld krijgen voor de verkoop van gratis verkregen ‘recht’ om natuur te schaden. “Op deze manier is het niet ‘de vervuiler betaalt’, maar ‘de vervuiler verdient’. Dit is principieel en juridisch onhoudbaar.”

Schouten keurt vooral de zelfstandige koers van Brabant af. “Ik vind niet dat je zomaar in andere provincies bedrijven kunt opkopen. Je moet eerst hele goede afspraken maken om te voorkomen dat lukraak bedrijven worden opgekocht zonder dat wordt bekeken wat voor impact dat heeft op de omgeving”, zei ze op Radio 1. De minister wil dat eerst nader uitwerken. Een uitgangspunt maakte ze al bekend. De stikstofruimte die boeren verkopen, mag van haar voor maximaal 70 procent elders benut worden. De resterende 30 procent vervalt, ten gunste van de natuur.

Andere provincies vonden het niet kies dat Brabant bij hun boeren stikstofvergunningen wil inkopen. Zij reageerden afkeurend en verrast. Alle provincies zijn samen nog in gesprek met minister Schouten van landbouw (ChristenUnie) over de vraag of ze boeren mogen uitkopen om de bouw op gang te helpen. Dat Brabant daar al op eigen houtje mee begon, noemde de CDA-fractie van de Tweede Kamer ‘cowboygedrag’.

‘Brabant speelde paniekvoetbal’

Lees ook:

Rijk krijgt eigen ‘natuurbank’ om stikstof te compenseren

Het kabinet steekt 125 miljoen euro in natuurherstel, zodat het Rijk kan blijven bouwen. Weer een veel te klein stapje, klaagde de milieubeweging toen minister Schouten dat bekend maakte.