Nieuwe wesp ontdekt: de Aphaereta vondelparkensis, drie keer raden waar hij is gevonden

52.3557°N 4.8588°E: onthoudt die plek! Daar is afgelopen zomer een heuse nieuwe soort aangetroffen, in een stukje rottend kippenvlees dat diende als lokaas. Om precies te zijn: daar is de sluipwesp Aphaereta vondelparkensis aangetroffen.

Vondelparkensis? Vondel-parkensis? Inderdaad, deze nieuwe sluipwespensoort is vernoemd naar zijn eerste vindplaats, het beroemde stadspark van Amsterdam. Afgelopen zomer was daar een groep burgerwetenschappers op jacht naar nieuwe soorten.

Een heuse wetenschappelijke expeditie van het bedrijfje van stadsecoloog Menno Schilthuizen die nu eens niet afreisde naar Borneo of de Amazone. De Aphaereta vondelparkensis, een paar millimeter groot, heeft het nu geschopt tot een wetenschappelijke publicatie in het Biodiversity Data Journal. Daaraan ging wel het nodige vooraf, zegt bioloog Joris Koene van de VU, die de sluipwesp als een der eersten onder zijn microscoop kreeg.

“Op zo’n stukje rottend vlees komt heel wat af. Vliegen, wespen, kevertjes bijvoorbeeld.” Je moet dus weten wat je weggooit. Bovendien zijn er honderden soorten sluipwespen. “Het verschil zit hem in de details”, zegt Koene. “Hier ging het in dit geval bijvoorbeeld om een afwijkend kleurpatroon, maar ook geslachtskenmerken.”

Uiteindelijk is ook sluipwespdeskundige Kees van Achterberg ingeschakeld. Later is de sluipwesp ook nog aangetroffen op Oostvoorne, in het kadaver van een konijn. “Zodra je goed gaat zoeken, vind je er dus meer”, zegt Koene. Dat geldt waarschijnlijk ook voor een tweede nieuwe soort die de Vondelparkexpeditie heeft opgeleverd. Een kevertje, verklapt Koene. Hoe die precies heet? Daarvoor moeten we de wetenschappelijke publicatie afwachten.

