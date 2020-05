Nieuwe berekening: Klimaatmaatregelen gaan jaarlijks een miljard meer kosten

Hoeveel betaalt Nederland voor een schoon klimaat? Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) hangt daar vandaag een completer prijskaartje aan, na aanvullend rekenwerk. Een nieuw bedrag wordt aan de rekening toegevoegd: 1 miljard euro per jaar, oplopend tot 50 miljard in 2050. Deze ‘groene’ kosten zijn vooral het gevolg van het oude ‘energieakkoord’, dat goed is voor tal van milieubaten en CO2-vermindering.

Het energieakkoord bestond al ruim vóór het nationaal Klimaatakkoord uit 2019, dat Nederland jaarlijks 2 miljard euro gaat kosten. De nationale Klimaatkosten liggen jaarlijks dus niet op 2 maar op 3 miljard euro. “Het is een berg geld, daar moet ik iedereen gelijk in geven”, zegt PBL-onderzoeker Robert Koelemeijer over de 50 miljard aan kosten die de oudere klimaatafspraken in de periode 2000-2050 vergen.

Maar schrik niet van zo’n vastgesteld nieuw getal, oppert hij. Het is 0,1 procent van het bruto binnenlands product. “Zakken we ervan door de hoeven?”, vraagt Koelemeijer zich retorisch af. Beslist niet. Het is economisch bezien een beperkte financiële last. Koelemeijer wijst er voor het perspectief ook op dat in het hele Nederlandse energiesysteem nu jaarlijks 50 miljard euro omgaat, waarvan tot 30 miljard aan fossiele bronnen als olie en gas. Dat is, ieder jaar, dus bijna net zoveel als alle kosten van het energieakkoord tot 2050.

Tal van milieuvoordelen

Bovendien helpen de schone projecten die binnen het energieakkoord bekostigd worden Nederland een stap op weg om het Parijse Klimaatakkoord te halen. Het energieakkoord vermindert CO2-uitstoot met 40 megaton. Of dat veel of weinig is, daar spreekt het PBL geen oordeel over uit. ‘Batige investeringen’ zijn het zeker volgens Koelemeijer. Dat levert tal van milieuvoordelen op: schone huizen, elektrisch vervoer, zuinige fabrieken, duurzame banen, minder CO2, enzovoort. Ook leverden de eerste wind- en zonneparken ervaring en innovatie op, waardoor de nieuwe kosten nu flink lager liggen.

Dat het oude ‘energieakkoord’ geld kost was natuurlijk bekend, maar hoeveel was niet officieel becijferd. De sceptische Stichting Milieu, Wetenschap & Beleid ging zelf rekenen, en kwam op 95 miljard euro – dubbel zoveel als het PBL. Forum voor Democratie beweerde dat de totaalkosten duizend miljard zijn. Met de aanvulling die het PBL vandaag bekendmaakt klopt dit in de verste verte niet. Wel is het zo, erkent het PBL, dat er toekomstige meerkosten kunnen zijn. En, wat eerder tot kritiek leidde, het PBL laat ‘groene’ subsidies en belastingen buiten beschouwing bij het becijferen van de klimaatkosten. Het zijn investeringen, door huishoudens en bedrijven.

