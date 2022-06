Nieuw record voor zonnecellen: 39,5 procent rendement. Maakt TNO daar 50 procent van?

Zonnecellen werden ooit geacht maximaal 34 procent van het zonlicht in stroom om te kunnen zetten, maar ze kruipen nu toch al richting de 40 procent. De verbeteringen gaan echter in steeds kleinere stapjes. Tenzij je de truc van TNO toepast en cellen een dubbele laag geeft.

Hoe meer stroom je per vierkante centimeter zonnecel kunt opwekken, hoe beter. Je hebt dan minder dakoppervlak nodig om je huis van elektriciteit te voorzien of je kunt op een zelfde zonneweide flink meer stroom produceren. Ook als de betere cellen iets duurder worden, kan het nog financieel slim zijn. Zonnepaneel-systemen bestaan immers uit tal van componenten die door die cellen niet duurder worden: de kosten van de glasplaten, het frame, de constructie om de panelen op te plaatsen, de monteurs... De prijs daarvan verandert in principe niet terwijl je toch meer stroom gaat oogsten.

Van 14,7 naar 39,5

De panelen die ik in 2010 bestelde hadden een rendement van als ik me goed herinner 14,7 procent. Dat was heel mooi voor die tijd. Mede daardoor werden zonnepanelen al rendabel zonder subsidie. Maar als snel nadat ik twaalf jaar geleden met mijn weblog begon, kon ik gaan schrijven over betere panelen. Standaard panelen gingen naar 16 procent, en diverse wetenschappers voorspelden dat het dubbele daarvan ook haalbaar moest zijn. Dan zou het echter zo'n beetje ophouden, want theoretisch was 34 procent het maximum.

Gelukkig hielden niet alle onderzoekers zich aan die theorie, want er bleek toch meer mogelijk. Inmiddels hebben onderzoekers van het National Renewable Energy Lab, NREL - onderdeel van het Amerikaanse ministerie voor Energie, het record naar 39,5 procent getild! Dat is dus pakweg 2,5 keer zo veel als mijn oude panelen leveren. Met dezelfde oppervlakte aan panelen zou ik nu dus geen 2500 kWh per jaar van mijn dak krijgen, maar 6250 kWh. Een gigantische sprong voorwaarts dus.

Gewoon wat groter

Maar juich niet te snel, want voordat hun technologie in verkoopbare panelen is verwerkt, zullen we nog vele zonnige jaren zien verstrijken. Ik heb zelf ruim een maand geleden 22 nieuwe panelen aan mijn systeem toegevoegd. Die leveren per stuk 380 WP op, wat ruim anderhalf keer meer is dan de 235 WP van mijn panelen uit 2010. Maar die winst is deels te danken aan het feit dat de nieuwe panelen gewoon wat groter zijn... Het rendement van ‘betaalbare panelen in de winkel’ is in twaalf jaar met pakweg een derde gestegen, van die 14,7 in 2010 naar nu 20,7 procent.

Ook in de laboratoria gaat de ontwikkeling niet meer in grote sprongen. In twee jaar tijd heeft het NREL zijn eigen record uit 2020, van 39,2 procent, met welgeteld 0,3 procent weten te verbeteren.

TNO-truc met perovskiet

Nee, dan gaat de truc die onze eigen onderzoekstrots TNO toepast, sneller resultaat opleveren, zo mag je verwachten. TNO is al jaren bezig een bruikbare vorm van Perovskiet-panelen te ontwikkelen. Dat is ondertussen goed gelukt. Van een paar procent rendement begin deze eeuw komen ze nu tot 16 procent, evenveel dus ongeveer als het rendement van mijn oude panelen. Maar perovskiet-cellen en de panelen daarvan zijn veel goedkoper te maken, en op dunne plastic folie, zodat het buigzaam is. Dus kun je ze bijvoorbeeld in autodaken en andere plaatdelen integreren.

TNO werkt aan zonnecellen van Perovskiet op doorzichtig folie. Die wil het dan met traditionele zonnecellen combineren tot tandem-cellen met een rendement van 40 procent of meer. Beeld TNO

Volgend jaar al denkt TNO perovskietfolie met een rendement van 18 tot 20 procent te kunnen maken. Maar daar blijft het niet bij. Want TNO heeft er een techniek aan toegevoegd om ‘tandem-cellen’ te maken: een traditionele zonnecel met daar bovenop een perovskiet-cel. Daarmee komen betaalbare panelen met een rendement van boven de 30 procent al in beeld. En op den duur moet deze truc ook de barrière van 40 procent kunnen slechten, aldus TNO.

Ze hebben het er zelf op hun website niet over, waar wie weet is er ook een tandem te vormen met de NREL-cellen van 39,5 procent. Dan kom je in de richting van, of over, de 50-procentsgrens...

In zijn weblog ‘Vincent wil zon’ belicht Vincent Dekker innovaties en ontwikkelingen op het gebied van groene energie, dichtbij en ver van huis. Lees meer afleveringen op trouw.nl/vincentwilzon. Vincent Dekker heeft ook podcast, onder meer over betere zonnepanelen - beluister die via deze link of zoek hem op via de bekende kanalen.

