Nieuw plan voor zonnepaneel-atollen in het IJsselmeer is ook goed voor vis & vogel

Het gaat om een plan voor de Wieringerhoek, de Noord-Hollandse IJsselmeerkust tussen Den Oever en Enkhuizen. Een onbekend aantal ‘zonne-atollen’, cirkelvormige eilandjes, met een open verbinding naar het IJsselmeer, zouden als nieuw concept met panelen energie kunnen opwekken. Een deel van de eilandjes komt onder water te staan en wordt voor de helft met zonnepanelen bedekt. Daaronder en eromheen krijgen waterplanten, jonge vis en mosselen een kans.

Deel van een kaart waarop de atollen zijn aangegeven waar drijvende zonnepanelen een plaats kunnen krijgen. Eiland A is alleen voor planten en dieren bedoeld. Beeld Deltares en Bureau Waardenburg

Medemblik zoekt naar manieren op duurzame energie op te wekken. Wieringerhoek is een project van Rijkswaterstaat. Ook in het Markermeer wordt momenteel onderzoek verricht naar het verbeteren van de waterkwaliteit in combinatie met economische ontwikkeling. Tegelijkertijd kan de IJsselmeerkust aantrekkelijker worden gemaakt voor watersporters en recreanten, meent gedeputeerde Edward Stigter (GroenLinks) van de provincie Noord-Holland die over klimaat en energie gaat. “Dit is een mooi voorbeeld van meervoudig ruimte­gebruik waarbij energie, economie en ecologie hand in hand gaan.” Hij wil in gesprek gaan met mede-overheden, omwonenden, bedrijfsleven en belangenbehartigers. Ook Medemblik wil met de plannen aan de slag.

Vogelbescherming Nederland reageert minder enthousiast op het nieuws. Samen met andere natuurorganisaties heeft ze deze zomer een alternatief gepresenteerd: “Wij moeten het kwetsbare IJsselmeer niet verkleinen maar juist vergroten. Dat kan door binnendijks overgangen en overloop voor water aan te leggen”, zegt Kees de Pater, hoofd communicatie van Vogelbescherming Nederland. “Daar kun je dan ook zonnepanelen plaatsen.”

Lees ook:

Groots plan voor drijvende zonneparken verontrust natuurorganisaties

Leg massaal zonnepanelen op Nederlandse wateren, bepleit een landelijk consortium van bedrijven, onderzoekers en de overheid. Dat helpt de klimaatdoelen. Maar natuurbeschermers vrezen schade aan dier en natuur. ‘Benut eerst eens al die lege daken.’