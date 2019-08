Nieuw kevertje en sluipwesp ontdekt in het Vondelpark

Een groepje burgerwetenschappers en biologen heeft deze week in een afgesloten deel van het Amsterdamse Vondelpark twee nieuwe insectensoorten ontdekt: een kever en een sluipwesp.

Onder leiding van stadsecoloog Menno Schilthuizen van de Universiteit Leiden hebben de onderzoekers sinds zondag de insectenpopulatie onderzocht op de ecologisch beheerde Koeienweide in Nederlands drukste stadspark.

Schilthuizen organiseerde de zoektocht om aan te tonen dat zelfs op de drukste plekken van de wereld nog onontdekte soorten bestaan. Schilthuizen is schrijver van het boek ‘Darwin in de stad’ over de biodiversiteit in de bebouwde omgeving. Hij kondigde bij het begin van de expeditie al aan dat er nieuwe soorten zouden worden gevonden in het Vondelpark.

De nieuwe keversoort ‘The Beatles’ Beeld Menno Schilthuizen

De Leidse ecolooog organiseert ook expedities naar Borneo, waar doorgaans veel meer nieuwe soorten worden gevonden. In het Vondelpark werden 21 soorten spinnen, 110 soorten nachtvlinders, 85 soorten kevers en twee schimmels gevonden.

De nieuwe keversoort is vernoemd naar The Beatles, omdat het 50 jaar geleden is dat John Lennon en Yoko Ono het bed deelden in het Amsterdamse Hilton Hotel. De nieuwe sluipwesp wordt genoemd naar het Vondelpark.

