Niet plukken maar snijden: zo oogst je paddenstoelen verantwoord en veilig

Paddenstoelen plukken wordt populair in het toch zo mycofobe Nederland. Lekker, maar het herfsttafreel is niet geheel zonder risico’s: ‘99 procent zekerheid is niet genoeg, je moet voor 100 procent gaan’.

Al acht jaar neemt paddenstoelengids Gerard Koopmanschap geïnteresseerden mee op excursies en workshops. Hij laat zien hoe je eetbare paddenstoelen herkent en het landschap leert lezen om gericht op zoek te gaan. Belangrijk werk, vindt Koopmanschap, omdat de meeste schimmelexperts –mycologen – liever niet praten over het eten van wilde paddenstoelen vanwege de verstoring die het plukken kan veroorzaken.

Paddenstoelen kun je zien als de vrucht van een schimmel. Het overgrote deel van de schimmel zit ondergronds. Hier vormt het een netwerk van schimmeldraden dat een mycelium wordt genoemd. Sommige schimmels vormen bij vochtig weer een bovengrondse vrucht – de paddenstoel – om sporen te verspreiden, zoals een plant vruchten maakt om zaden te verspreiden. En bepaalde vruchten zijn eetbaar.

Nederland is een bang buitenbeentje

“Nederland kent geen lange traditie in het plukken van paddenstoelen, in tegenstelling tot omringende landen. Mensen zijn vaak verrast hoeveel eetbare soorten je kunt vinden”, zegt Koopmanschap. Hij bespeurt een zekere angst voor schimmels, die hij mycofobie noemt. Ook Duur Aanen, die als evolutiebioloog aan Wageningen University and Research is gespecialiseerd in de samenwerking tussen schimmels en andere organismen, herkent deze angst. “De meeste landen in Oost-Europa zijn mycofiel en kennen een lange traditie van paddenstoelen eten. In Nederland zit dat anders.” Jammer, vindt Koopmanschap, omdat van de vijfduizend paddenstoelensoorten in Nederland maar een twintigtal ernstig giftig is. Het gevaar zit vooral in de gelijkenis met eetbare dubbelgangers. Verwarring en onervarenheid kunnen ernstige gevolgen hebben.

Bezint eer ge begint lijkt het mantra, omdat veilig wilde paddenstoelen eten veel voorstudie kost. Lid worden van de Nederlandse Mycologische Vereniging (NMV) of een online groep is volgens Aanen een goede eerste stap. Koopmanschap, die ook bestuurslid bij NMV en medeoprichter van de Facebookgroep Platform Eetbare Paddenstoelen is, vindt lid worden als eerste stap niet genoeg: “Het allerbelangrijkste is dat je weet wat je doet. 99 procent zekerheid is niet genoeg, je moet voor 100 procent gaan. Ga als geïnteresseerde niet zomaar met een veldgids of app op pad, maar volg eerst een kenner.”

Pas als duidelijk is welke omgevingsfactoren en eigenschappen van de paddenstoel (bijvoorbeeld hoed, steelpatroon, en kleur) van belang zijn, is het wat Koopmanschap betreft veilig om met een veldgids het bos in te gaan. “Kijk niet alleen naar de foto, maar let ook op de beschrijving van de kenmerken.” Stop na het plukken verschillende soorten niet in dezelfde tas. Een mand of aparte zakjes houden de paddenstoelen heel en gescheiden, zodat je ze thuis goed kunt identificeren en bespreken met ervaren plukkers.

Een uniek gedoogbeleid

Ondanks het groeiende enthousiasme is wildplukken bij wet verboden in Nederland, al zijn er uitzonderingen. Als een terreinbeheerder expliciet toestemming geeft, is het verzamelen van paddenstoelen en andere natuurproducten toegestaan. Koopmanschap: “Vaak ben je overgeleverd aan de nukken van natuurbeheerders, maar Staatsbosbeheer is uniek.” Hij verwijst naar het gedoogbeleid van de organisatie, dat niet-commercieel wildplukken toestaat.

“Er zit charme aan om wildplukken toe te staan”, zegt Imke Boerma, woordvoerder van Staatsbosbeheer. “Zolang je niet meer dan een champignonbakje aan paddenstoelen meeneemt en de algemene regels volgt, wordt het gedoogd”. Zo wordt kaalpluk en beschadiging beperkt, is de gedachte. Boerma: “Pluk niet alles, maar laat ook een beetje staan voor dieren. Insecten en knaagdieren knabbelen graag aan paddenstoelen.” Schimmels zelf hebben ook last van het plukken, al blijft de schade beperkt. Aanen: “Een mycelium kan honderden jaren oud worden en groeit ondergronds gewoon verder. De meeste jaren produceren ze een overdaad aan sporen, dat is niet zomaar verstoord. Snijd de paddenstoel wel met een mesje aan de onderkant van de steel af, dan blijft het mycelium verder heel.”

Het duurt wel even om als beginner een paddenstoel op het bord te krijgen, maar het is het waard. Koopmanschap houdt, net zoals Aanen, erg van eekhoorntjesbrood en cantharellen, die hij het liefst verwerkt in een risotto of simpele pasta. Zijn cursisten ziet hij graag zelf ontdekken welke paddenstoel lekker is: “Eetbaar is iets anders dan culinair interessant of smakelijk, maar smaak is voor iedereen anders. Als je de smaak van een nieuwe paddenstoel nog niet kent, bak er een lekker omeletje van. De smaak van ei ken je al, dan komt de paddenstoel goed naar voren.”

Paddenstoelen zijn ook lekker als je ze inmaakt, droogt of er een bouillon van trekt. Kortom, genoeg manieren om van de nieuwe smaken te genieten.

