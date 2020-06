Nertsenfokkerijen mogelijk zaterdag al geruimd

Het besluit om nertsenfarms te ruimen als daar het coronavirus heerst, is te lichtvaardig genomen. Dat stellen dierenorganisaties Animal Rights en Bont voor Dieren. Het ruimen van de bedrijven zou gisteren beginnen maar de dierenorganisaties hebben dat met een kort geding verhinderd. De rechter heeft gisteravond echter bepaald dat ruimen is toegestaan. Dat begint nu op zijn vroegst vandaag.

Volgens de dierenorganisatie leveren besmette nertsen geen groot gevaar op voor de volksgezondheid. In plaats van de dieren te doden zouden ze ook in isolatie geplaatst kunnen worden. De ministers Carola Schouten (landbouw) en Hugo de Jonge (volksgezondheid) vinden het ruimen van in totaal tien locaties met besmette nertsen gerechtvaardigd, omdat de dieren het coronavirus aan mensen hebben overgedragen.

Volgens de dierenorganisaties hebben de nertsen het virus eerst van mensen gekregen. Dat schept volgens hen de verplichting om alles in het werk te stellen de dieren te helpen.

De dierenorganisaties willen definitieve sluiting

Een ander bezwaar van Animal Rights en Bont voor Dieren is dat de geruimde bedrijven na een periode van leegstand een doorstart mogen maken. De dierenorganisaties willen dat de minister deze bedrijven definitief sluit. Zo ver wil minister Schouten niet gaan, omdat ze daarmee de nertsenfokkers hun inkomen ontneemt. Bovendien moeten alle nertsenfarms in Nederland in 2024 gesloten zijn.

De minister onderzoekt de mogelijkheden voor een nieuwe stoppersregeling, voor nertsenhouders die hun bedrijf eerder vrijwillig willen beëindigen.

