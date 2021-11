Nederlandse zonnefolie moet van Australië grote waterstofexporteur maken

Solarge: licht en recyclebaar

HyET is niet de enige Nederlandse zonne-energie start-up die met bijzondere panelen in het nieuws is gekomen. Ook Solarge doet momenteel van zich spreken. Deze Nederlandse panelenfabrikant bewandelt een tussenweg tussen traditionele panelen en de folie van HyET. De nu bekende panelen zijn deels van stevig glas en aluminium en daardoor vrij zwaar: zo'n 10 kilo per vierkante meter. Dat kan teveel zijn voor fabrieksdaken die niet op een grote belasting zijn ontworpen. De folie van HyEt weegt nog maar 600 gram per vierkante meter en kan op bestaande oppervlakten worden geplakt. Solarge maakt ogenschijnlijk traditionele panelen, maar dan met kunststof in plaats van glas en aluminium. Dat scheelt de helft aan gewicht, waardoor ze ook op zwakkere daken kunnen worden gemonteerd.

Maar gewicht is niet het enige voordeel van de Solarge-panelen. Ze zijn ook volledig recyclebaar. De kunststof ervoor is door Sabic in Limburg ontwikkeld en die kunststof zelf wordt gemaakt uit afvalplastic. Na 25 jaar, als de panelen zijn afgeschreven, kan de kunststof worden teruggewonnen en opnieuw gebruikt. Nu al is er een kleine proeffabriek waar de eerste panelen worden geproduceerd. Binnenkort moet het grootschaliger gaan gebeuren. De financiering daarvoor is bijna rond.