Nederlandse brandstofhandelaren exporteren schadelijke benzine naar Afrika

Nederlandse bedrijven leveren op grote schaal schadelijke brandstof voor auto’s aan West-Afrikaanse landen. De bevolking wordt blootgesteld aan ‘verhoogde gehaltes kankerverwekkend benzeen, zwaveldioxide en fijnstof’, concludeert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). “Wij verwachten maatregelen van de brandstoffensector”, zegt Frank Peen van de inspectie. “Deze bedrijven moeten voor Afrika dezelfde norm hanteren als voor Europa.”

Handelaren leveren benzine aan Afrika in een samenstelling die op de Europese markt al lang verboden is. Dat is niet alleen slecht voor de gezondheid van mens en milieu, ook gaan door de slechte brandstof katalysatoren en roetfilters kapot, waardoor de auto’s nog meer schadelijke stoffen uitstoten. Landen die het gebruik van relatief nieuwe en schonere auto’s willen stimuleren, bereiken hun doel niet. “Dat is de tragiek”, zegt Peen. “Als een land de luchtkwaliteit wil verbeteren, lukt dat niet omdat Nederlandse bedrijven brandstoffen verkopen die van slechte kwaliteit zijn.”

Inferieure producten

Al langer richt de ILT het vizier op de export van brandstoffen. Eerder werd onderzoek gedaan naar de kwaliteit van stookolie. Nieuw onderzoek dat donderdag wordt gepubliceerd, en is uitgevoerd door TNO, laat zien welke schadelijke stoffen vrijkomen als inferieure brandstoffen worden gebruikt in Afrika. Ook wordt duidelijk dat export van schone brandstof prima mogelijk is omdat de motoren van de auto’s die nu in Afrika rijden bijna allemaal de benzine aankunnen die ook in Europa worden gebruikt.

Verantwoordelijk voor de export van de schadelijke brandstoffen zijn bedrijven in Rotterdam en vooral Amsterdam. Daar zitten handelaren die brandstoffen mengen. Hun toeleveranciers zijn raffinaderijen en chemische bedrijven. Namen van bedrijven staan niet in het onderzoek. Over de werkwijze zegt Peen: “Raffinaderijen halen zwavel uit de brandstoffen die in Europa worden verkocht, maar ontzwavelen de producten voor Afrika niet. Chemiebedrijven leveren een restproduct dat overblijft bij het maken van kunststof aan de brandstoffenhandel. Daarin zit benzeen.”

Belangrijke markt

Afrika is voor Nederlandse handelaren een belangrijke markt. Ongeveer twee derde van de export gaat naar dat continent. De rest gaat naar Azië, via tussenhandelaren in de haven van Singapore. Peen schat dat de helft van de benzine in West-Afrika wordt geïmporteerd. De helft daarvan is afkomstig uit wat hij noemt ‘het Ara-gebied’. Dat zijn de havens van Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen.

De export van brandstof van slechte kwaliteit is niet verboden. In Europa mogen de producten niet worden verkocht, maar in andere delen van de wereld kan er wel worden gehandeld. Peen: “De normen in het land waar deze benzine op de markt wordt gebracht zijn bepalend.” Toch gaat de ILT de sector aanspreken. “Schone lucht en het behalen van klimaatdoelen staan wereldwijd op de agenda. De werkwijze van brandstofhandelaren sluit hier niet op aan”, schrijft de inspectie.

Peen: “Volgens de Wet milieubeheer heeft de handel een zorgplicht. Als je weet dat er risico’s kleven aan de verkoop van je product, moet je maatregelen nemen. Wij verwachten dus van handelaren maar ook van fabrikanten in de chemie en raffinage dat zij dat doen. Als dat niet gebeurt kan een dwangsom worden opgelegd.”

