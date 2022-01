Nederlands ‘grootste vervuiler’ Tata Steel moet sluiten, eist milieuorganisatie MOB

Tata Steel veroorzaakt met zijn hoge uitstoot van CO2 en stikstof schade aan natuurgebieden in heel Nederland, stelt milieuactivist Johan Vollenbroek. Zijn organisatie Mobilisation for the Environment (MOB) heeft daarom deze week de provincie Noord-Holland verzocht om de natuurvergunning van ‘met afstand de grootste vervuiler van Nederland’ in te trekken.

De rook van Tata waait uit over heel Nederland en tast alle Natura 2000-gebieden aan, schrijft MOB aan de provincie. Het nabijgelegen Noord-Hollands Duinreservaat krijgt de grootste hoeveelheid stikstof over zich heen; meer dan de helft van de overbelasting komt van Tata, zo blijkt uit een natuurtoets die het bedrijf zelf in 2015 liet maken. Maar ook acht andere beschermde Natura 2000-gebieden krijgen veel te veel stikstof van Tata. “De natuur kan er niet aan ontsnappen”, zegt Vollenbroek.

Duingebied verkeert ‘in deplorabele staat’

De staalfabriek in IJmuiden, die in 1918 werd opgericht onder de naam Hoogovens, is verouderd en daardoor extra vervuilend, zegt Vollenbroek. Het omliggende duingebied verkeert daardoor ‘in deplorabele staat’. Te veel stikstof slaat neer in de vorm van stikstofoxiden en ammoniak, dat zorgt voor verzuring en vermesting van de bodem. Daardoor verslechteren de natuurwaarden van kenmerkende habitattypen als ‘grijze duinen’.

De overheid is verplicht de natuur te beschermen, maar er zijn voor dit gebied geen passende maatregelen mogelijk behalve intrekking van de natuurvergunning, stelt MOB. De provincie probeert nu grijze duinen aan te leggen door bos te kappen, maar daarmee is de instandhouding van het habitattype niet verzekerd zolang de stikstofemissie hoog blijft, zegt de milieuorganisatie.

Piekbelasters aanpakken

Sinds de Raad van State in 2019 een streep zette door het Programma Aanpak Stikstof (Pas), waardoor woning- en wegenbouw grotendeels op slot gingen, zijn de ogen vooral gericht op de stikstofuitstoot van de landbouw. MOB wijst er nu op dat de emissie van Tata in het Noord-Hollands Duinreservaat 37 keer hoger is dan de belasting die 3600 boeren uit Pas-rechtszaken samen op dit gebied leggen.

‘Het intrekken van vergunningen van piekbelasters zoals Tata Steel is de geëigende weg om de depositie van stikstof op korte termijn drastisch te verminderen’, houdt MOB de provincie voor. Een andere piekbelaster waar MOB op doelt is Schiphol, dat helemaal geen natuurvergunning heeft. ‘De stikstofdeposities van Tata Steel en Schiphol overlappen elkaar. Beide openhouden lijkt niet mogelijk.’

Het verzoek aan de provincie is de eerste stap in een procedure die MOB vaker volgt, en die niet zelden eindigt bij de rechter. Vorig jaar kondigde strafrechtadvocaat Bénédicte Ficq al een rechtszaak tegen Tata aan namens omwonenden, wegens de uitstoot van kankerverwekkende stoffen door het staalbedrijf. Waar die zaak focust op gezondheidsschade, richt MOB zich op schade aan de natuur.

